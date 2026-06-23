Telegram снова стал доступен в индийском Google Play после недельной блокировки

В App Store приложение пока не восстановили. Источник: BloombergTelegram вернули в Google Play в Индии после завершения временной блокировки сервиса 22 июня 2026 года, пишет The Times of India. Процесс возвращения приложения в App Store займёт больше времени, отмечает издание.Telegram заблокировали в стране на период с 16 по 22 июня 2026 года, чтобы ограничить распространение поддельных экзаменационных материалов и связанного с экзаменом мошенничества.Речь идёт о тестах NEET для поступления на медицинские специальности. Они должны были состояться в мае 2026-го, но из-за сообщений об утечке материалов экзамен повторно проводили в июне.Telegram пытался оспорить решение индийских властей, но суд поддержал временную блокировку сервиса, посчитав решение правительства обоснованным. У Telegram в Индии более 150 млн пользователей, писало Reuters.#новости #telegram