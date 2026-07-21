Павел Дуров анонсировал нативный криптокошелёк Gram

Точных сроков запуска пока нет. По словам основателя мессенджера, Gram появится в приложении Telegram летом 2026 года.Дуров обещает, что в сервисе будут доступны «мгновенные переводы без комиссии». Кошелёк будет некастодиальным — ключи и контроль над средствами останутся у пользователя.В мессенджере уже есть «Крипто Кошелёк», который с января 2022-го работал в виде Telegram-бота. В августе 2023-го Telegram интегрировал его в интерфейс приложения и представил некастодиальный кошелёк TON Spaces, который затем переименовали «TON Кошелёк».Что будет с уже существующим сервисом и связаны ли они — неизвестно.Gram — переименованная в июне 2026 года криптовалюта Toncoin, работающая на блокчейне TON.#новости #gram