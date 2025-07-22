Пользователям из США открыли доступ к «TON Кошельку» — некастодиальной версии встроенного в Telegram «Кошелька»

В «TON Кошельке» можно обменивать TON, USDT, XAUT и другие активы на прочие токены в сети TON, отправлять криптовалюту через сообщения и «стейкать» токены децентрализованных проектов.

Помимо этого, у американских пользователи будет возможность оплачивать USDT банковской картой и продавать крипту внутри «TON Кошелька» с выводом на карту через стороннего партнёра — Moonpay.

Доступ к p2p-рынку не предусмотрен — он работает в контуре кастодиального «Крипто Кошелька», который до 10 июля 2025 года назывался «Кошельком». Теперь название объединяет кастодиальную и некастодиальную версии. В «Крипто Кошельке» приватные ключи хранит платформа. В «TON Кошельке» — сам пользователь.