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Полина Лааксо
Крипто

Пользователям из США открыли доступ к «TON Кошельку» — некастодиальной версии встроенного в Telegram «Кошелька»

Это бывший TON Space.

  • В «TON Кошельке» можно обменивать TON, USDT, XAUT и другие активы на прочие токены в сети TON, отправлять криптовалюту через сообщения и «стейкать» токены децентрализованных проектов.

  • Помимо этого, у американских пользователи будет возможность оплачивать USDT банковской картой и продавать крипту внутри «TON Кошелька» с выводом на карту через стороннего партнёра — Moonpay.

  • Доступ к p2p-рынку не предусмотрен — он работает в контуре кастодиального «Крипто Кошелька», который до 10 июля 2025 года назывался «Кошельком». Теперь название объединяет кастодиальную и некастодиальную версии. В «Крипто Кошельке» приватные ключи хранит платформа. В «TON Кошельке» — сам пользователь.

  • По данным SensorTower, у Telegram 87 млн пользователей в США, пишет Decrypt. CNBC отмечает, что выход «Кошелька» на рынок страны может обострить конкуренцию между сервисами вроде Cash App и Coinbase.

Источник: «Кошелёк»
Источник: «Кошелёк»
  • Блокчейн The Open Network —TON — запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020 году они объявили о закрытии проекта из-за разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, но за его развитие взялись члены TON Foundation.
  • TON Foundation — некоммерческая организация. Она основана в Швейцарии, финансируется сообществом, поддерживает проекты на TON, но сами технологии не контролирует. У TON открытый код. На нём работают приложения в Telegram, но формально блокчейн развивается независимо.
  • 13 января 2025 года криптоплатформа Coinmarketcap назвала TON «криптоисторией 2024 года», отметив рост числа приложений на блокчейне, расширение аудитории и вклад в «криптоэволюцию».
  • В июле разработчик The Open Platform, который участвовал в создании «Кошелька», NFT-маркетплейса Getgems и маркет-мейкера STON.fi, привлёк $28,5 млн при оценке в $1 млрд.
Полина Лааксо
Крипто
TON Foundation сосредоточится на развитии в США

Под руководством своего нового президента Мануэля Штотца.

Источник фото: Bloomberg

#новости

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