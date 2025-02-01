Некоторые разработчики решили создать отдельные приложения для своих Telegram-игр из-за эксклюзивного партнёрства мессенджера с блокчейном TON

Поразительное лицемерие, на которое грустно смотреть. С одной стороны — озвученные Павлом Дуровым идеалы о децентрализации и борьбе с цензурой в Telegram. С другой — партнёрство с The Open Network, [которая — как иронично — переходит от «открытости» к закрытости].
Какими бы благими ни были изначальные намерения, доверие строится годами, подрывается за секунды, а завоёвывается вновь — вечность.
Одна корзина хороша только для одного яйца.
Написал об этом 9 дней назад у себя в канале: t.me/g_coll
Телеграм аппы жутко неудобная вещь, как и ТГ боты. Я не знаю, кому нравится этим пользоваться. Телега только для общения и каналов хороша, остальное всё костыльное, маленькое и неудобное
Мини-приложения в Телеграме это реально удобная штука. Они позволяют делать разные вещи прямо в чате, не выходя из мессенджера. Например, AML Bot это сервис для проверки крипты, который помогает быстро узнать актуальную информацию о курсах и других данных, связанных с криптовалютами. Это удобно и экономит время, потому что все нужное можно найти в Телеге без лишних движений.
TON по содержанию, это компьютерная программа с распределеной базой данных и при этом полностью централизированным управлением, причем даже не группой, а одним человеком)
Вот Вам высший пилотаж от Пашка) учитесь