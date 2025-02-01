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Полина Лааксо
Телеграм

Некоторые разработчики решили создать отдельные приложения для своих Telegram-игр из-за эксклюзивного партнёрства мессенджера с блокчейном TON

Не все хотят переходить на него.

  • Среди несогласных — разработчики игры Farm Frens, в которой нужно ухаживать за фермой, пишет Decrypt. На 1 февраля 2025 года у проекта 340 тысяч ежемесячно активных пользователей. Команда заявила, что авторов мини-приложений в Telegram не предупредили о грядущих изменениях заранее, при этом сроки выставили «неадекватные».
  • Farm Frens решила не менять первоначальный план и выпустить свой токен в L2-сети Base на базе Ethereum, а не в TON, но из-за этого отложит «эйрдроп». Разработчики также откажутся от on-chain-интеграций в Telegram и выделят в отдельное приложение не только игру, но и кошелёк. Прогресс игроков, который влияет на размер вознаграждения при раздаче токенов, сохранится.
  • Авторы игры объяснили: даже если бы они запустили токен до объявления об эксклюзивном партнёрстве с TON, после него им всё равно пришлось бы мигрировать на TON, чтобы не нарушать обновлённую политику мессенджера.

Поразительное лицемерие, на которое грустно смотреть. С одной стороны — озвученные Павлом Дуровым идеалы о децентрализации и борьбе с цензурой в Telegram. С другой — партнёрство с The Open Network, [которая — как иронично — переходит от «открытости» к закрытости].

Какими бы благими ни были изначальные намерения, доверие строится годами, подрывается за секунды, а завоёвывается вновь — вечность.

создатели Farm Frens

О каких изменениях говорят разработчики

  • 21 января 2025 года TON Foundation объявила о расширении партнёрства с Telegram, в рамках которого TON становится эксклюзивным блокчейном для экосистемы мессенджера, а Toncoin — единственной криптовалютой для оплаты внутренних сервисов. Токенизированные активы, включая стикеры, эмодзи и NFT-подарки, будут существовать исключительно в сети TON.
  • Если мини-приложение уже работает с другим блокчейном или использует его технологии, до 21 февраля 2025 года его авторы должны мигрировать на TON. Протокол авторизации может быть только один — TON Connect.
  • Как уточнял «Код Дурова», мини-приложения больше не смогут прямо или косвенно рекламировать криптокошельки с другими блокчейнами, если те не основаны на TON и не используют TON Connect. Например, вознаграждать своих игроков за подключение кошельков из других блокчейнов будет нельзя.
  • Некоторые участники рынка отметили, что решение противоречит «базовым принципам» Web 3.0 и «обнажает централизованный характер» TON, который «некогда продвигал идеи свободного и открытого интернета». Замыкать всё в своих экосистемах привык бигтех, но тот как минимум не говорит о децентрализации. Есть мнение, что команда TON испугалась перехода пользователей на другие блокчейны, поэтому попыталась «опередить события», в том числе рискуя ликвидностью.
  • В TON Foundation же тогда подчеркнули, что партнёрство позволит построить «безопасный, защищённый и бесшовный UX» в сервисе. А это плюс для разработчиков мини-приложений. Сам блокчейн не становится от этого «закрытым».
Источник фото: Х
Источник фото: Х

#telegram #новости

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7 комментариев
Вадим Д.

Одна корзина хороша только для одного яйца.

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Суцкевер Семен - Fond&Flow
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Андрей Костюченко

Написал об этом 9 дней назад у себя в канале: t.me/g_coll

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Abe kobo

Телеграм аппы жутко неудобная вещь, как и ТГ боты. Я не знаю, кому нравится этим пользоваться. Телега только для общения и каналов хороша, остальное всё костыльное, маленькое и неудобное

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AML Bot (AML-сервис)

Мини-приложения в Телеграме это реально удобная штука. Они позволяют делать разные вещи прямо в чате, не выходя из мессенджера. Например, AML Bot это сервис для проверки крипты, который помогает быстро узнать актуальную информацию о курсах и других данных, связанных с криптовалютами. Это удобно и экономит время, потому что все нужное можно найти в Телеге без лишних движений.

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Igor Rey

TON по содержанию, это компьютерная программа с распределеной базой данных и при этом полностью централизированным управлением, причем даже не группой, а одним человеком)
Вот Вам высший пилотаж от Пашка) учитесь

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