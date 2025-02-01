Некоторые разработчики решили создать отдельные приложения для своих Telegram-игр из-за эксклюзивного партнёрства мессенджера с блокчейном TON

Поразительное лицемерие, на которое грустно смотреть. С одной стороны — озвученные Павлом Дуровым идеалы о децентрализации и борьбе с цензурой в Telegram. С другой — партнёрство с The Open Network, [которая — как иронично — переходит от «открытости» к закрытости].

Какими бы благими ни были изначальные намерения, доверие строится годами, подрывается за секунды, а завоёвывается вновь — вечность.