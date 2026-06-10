Toncoin официально переименуют в Gram 15 июня 2026 года

Изменятся только название токена, тикер и логотип.Источник: TONНа платформе TON Vote завершилось голосование о переименовании нативного токена блокчейна TON — «за» выступили 81,22% участников, сообщил TON в X.Изменения вступят в силу в 15:00 мск 15 июня 2026 года: токен Toncoin переименуют в Gram, название тикета изменят с TON на GRAM, также обновят логотип. Название блокчейна останется прежним — The Open Network (TON).В это время биржи и другие проекты экосистемы должны обновить информацию. Мероприятия полностью планируют завершить к 22 июня. В течение трёхмесячного переходного периода проект рекомендует отображать актив как Gram (prev. Toncoin).Пользователям ничего делать не нужно. Балансы, адреса, смарт-контракты, NFT, стейкинг и позиции в DeFi не изменятся. На 15:30 мск 10 июня 2026 года Toncoin стоит около $1,64 за монету, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о переименовании нативного токена блокчейна TON из Toncoin обратно в Gram в начале июня 2026 года. Gram — это первоначальное название криптовалюты TON в ранних документах проекта.Блокчейн TON — The Open Network — запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020 году объявили о закрытии проекта на фоне разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. За его развитие взялись члены некоммерческой TON Foundation.#новости #toncoin