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Таня Боброва
Крипто

Toncoin официально переименуют в Gram 15 июня 2026 года

Изменятся только название токена, тикер и логотип.

Источник: TON
Источник: TON
  • На платформе TON Vote завершилось голосование о переименовании нативного токена блокчейна TON — «за» выступили 81,22% участников, сообщил TON в X.
  • Изменения вступят в силу в 15:00 мск 15 июня 2026 года: токен Toncoin переименуют в Gram, название тикета изменят с TON на GRAM, также обновят логотип. Название блокчейна останется прежним — The Open Network (TON).
  • В это время биржи и другие проекты экосистемы должны обновить информацию. Мероприятия полностью планируют завершить к 22 июня. В течение трёхмесячного переходного периода проект рекомендует отображать актив как Gram (prev. Toncoin).
  • Пользователям ничего делать не нужно. Балансы, адреса, смарт-контракты, NFT, стейкинг и позиции в DeFi не изменятся. На 15:30 мск 10 июня 2026 года Toncoin стоит около $1,64 за монету, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.
  • Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о переименовании нативного токена блокчейна TON из Toncoin обратно в Gram в начале июня 2026 года. Gram — это первоначальное название криптовалюты TON в ранних документах проекта.
  • Блокчейн TON — The Open Network — запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020 году объявили о закрытии проекта на фоне разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. За его развитие взялись члены некоммерческой TON Foundation.

#новости #toncoin

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