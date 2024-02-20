«Магнит Маркет», развивающийся на базе KazanExpress, сменил гендиректора — сооснователь Линар Хуснуллин ушёл из компании Статьи редакции
«Магнит» выкупил казанский маркетплейс в 2023 году и тогда же объявил о его ребрендинге и интеграции со своей розничной сетью.
- «Магнит» объявил о назначении Константина Измайлова на должность гендиректора «Магнит Маркета», который развивает на базе KazanExpress. До прихода в компанию он был директором по данным «Яндекс Лавки».
- Измайлов будет отвечать на создание и реализацию стратегии маркетплейса, развитие инфраструктуры, создание синергий с основным бизнесом «Магнита» и другое. Также под его руководством компания продолжит интеграцию KazanExpress и ребрендинг площадки в «Магнит Маркет».
- Сооснователь и бывший гендиректор KazanExpress Линар Хуснуллин решил покинуть компанию и сосредоточиться на собственных проектах, сообщил ритейлер. На момент написания материала предприниматель не ответил на вопрос vc.ru, какими проектами займётся. В марте 2023 года «Интерфакс» сообщал, что в Татарстане планируют построить город для продавцов маркетплейсов, инициатор идеи — Хуснуллин.
- «Магнит» закрыл сделку по покупке KazanExpress в ноябре 2023 года. Тогда же ритейлер сообщал, что приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт маркетплейса в «ближайшие месяцы» изменят внешнее оформление и заработают под брендом «Магнит Маркет». В феврале 2024 года «Магнит» открыл первый пункт выдачи под новым брендом в Казани и возобновил регистрацию продавцов.
- Свои доли в KazanExpress продали «AliExpress Россия», владелец казанского холдинга Fix Сергей Еремеев и основатели маркетплейса Линар Хуснуллин и Кевин Ханде. KazanExpress создан в 2017 году. Аудитория маркетплейса превышает 5 млн человек в месяц, сеть ПВЗ — более 500 точек в 120 городах, сообщал «Магнит».
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Ну что ж, пожелаем удачи
Не удивлюсь, если Хуснуллин за пару лет на своих проектах превзойдет Магнит!
ну а кто его знает в прицнипе все может быть может у него там есть свой какой то план превзойти магнит вот тогда точно все удивляться
ну как то странно что он ушел с такой должности для достижения собственных целей, мне кажется тут совершенно другая причина его ухода из компании
Что то все в последнее время уходят для реализации собственных проектов и больше о них никто не слышит 🤣🤣🤣
KazanExpress - это ещё один Кананский феномен, но в хорошем смысле