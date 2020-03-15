Amazon пришлось удалить «сотни тысяч» объявлений и заблокировать «тысячи» продавцов за завышение цен на фоне вспышки коронавируса.

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1 марта 2020 года, на следующий день после новостей о первой смерти в США из-за коронавируса Covid-2019, братья Мэтт и Ноа Колвин отправились в близлежащие магазины, чтобы купить санитайзеры, передаёт The New York Times. Они обошли магазины Dollar Tree, Walmart, Staples и Home Depot и скупили в них все средства для дезинфекции рук — около 17700 штук.

Мэтту Колвину удалось продать на Amazon около 300 бутылок за $8-70 — это «в несколько раз» превышало их стоимость, уточняет издание. Ещё раньше, в феврале 2020 года, Колвин за $3,50 скупил 2 тысячи «наборов от пандемии» у ликвидируемой компании. В набор входили 50 масок, четыре санитайзера и термометр. Он перепродал их на eBay по $40-50. Общую прибыль Колвин не раскрывает, но называет её «солидной».

На следующий день Amazon заблокировала нескольких продавцов, включая Колвина, за спекуляцию санитайзерами, антибактериальными салфетками и медицинскими масками, а EBay запретила продажу таких товаров на своей площадке.

В Amazon рассказали изданию, что за последнее время компании пришлось удалить «сотни тысяч» объявлений и заблокировать «тысячи» продавцов за завышение цен на фоне распространения коронавируса. На eBay, Walmart и других платформах продавцы также пытаются заработать на фоне паники, утверждает The New York Times.

Динамика цен на дезинфицирующие салфетки, санитайзеры и маски на Amazon с 1 января по 7 марта 2020 года