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Торговля
Лиана Липанова
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Американец скупил 17700 санитайзеров, хотел заработать на панике и получил бан от Amazon за спекуляцию Материал редакции

Amazon пришлось удалить «сотни тысяч» объявлений и заблокировать «тысячи» продавцов за завышение цен на фоне вспышки коронавируса.

14 комментариев
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1 марта 2020 года, на следующий день после новостей о первой смерти в США из-за коронавируса Covid-2019, братья Мэтт и Ноа Колвин отправились в близлежащие магазины, чтобы купить санитайзеры, передаёт The New York Times. Они обошли магазины Dollar Tree, Walmart, Staples и Home Depot и скупили в них все средства для дезинфекции рук — около 17700 штук.

Мэтту Колвину удалось продать на Amazon около 300 бутылок за $8-70 — это «в несколько раз» превышало их стоимость, уточняет издание. Ещё раньше, в феврале 2020 года, Колвин за $3,50 скупил 2 тысячи «наборов от пандемии» у ликвидируемой компании. В набор входили 50 масок, четыре санитайзера и термометр. Он перепродал их на eBay по $40-50. Общую прибыль Колвин не раскрывает, но называет её «солидной».

На следующий день Amazon заблокировала нескольких продавцов, включая Колвина, за спекуляцию санитайзерами, антибактериальными салфетками и медицинскими масками, а EBay запретила продажу таких товаров на своей площадке.

В Amazon рассказали изданию, что за последнее время компании пришлось удалить «сотни тысяч» объявлений и заблокировать «тысячи» продавцов за завышение цен на фоне распространения коронавируса. На eBay, Walmart и других платформах продавцы также пытаются заработать на фоне паники, утверждает The New York Times.

Динамика цен на дезинфицирующие салфетки, санитайзеры и маски на Amazon с 1 января по 7 марта 2020 года

Сейчас дезинфицирующее средство на Amazon стоит не меньше $50, пишет газета. Законы многих штатов запрещают завышать цены по время чрезвычайных ситуаций, напоминает издание. Так, калифорнийское законодательство о ценообразовании запрещает продавцам увеличивать цены более чем на 10% в режиме чрезвычайного положения, а в Нью-Йорке нельзя взимать «чрезмерно завышенные цены».

#новость #коронавирус #amazon

Торговля
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14 комментариев
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Кирилл Вечкасов

3

Производитель повысил цены - ай-йа-йай!
Человек купил и перепродал - бан, а лучше за решетку!

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Vitaly Markov

Кирилл
1

Окей, расскажите, пожалуйста, как часто производители резко повышают цены в несколько раз? 

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Arthur Niazyan

Vitaly
1

Яйца на пасху :)
Ещё была гречка и соль, когда в панике скупалось. Не магазины поднимали, а именно поизводитель.

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Vyacheslav Anzhiganov

Кирилл
0

А потом удивляетесь, почему таксисты в случае ЧС повышают ценники в 10-ки раз.
И не производитель вовсе, а спекулянт.

Ответить

Alex Kuz

Кирилл
0

В данном случае обычные правила рынка не действуют, ваш сарказм неуместен.

Ответить

Илья Коноплев

1

Ну попросили же по-человечески....что за люди...

Ответить

Andre Macareno

1

Жду в комментариях прокоммунистов и поклонников плановой экономики

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Паника она такая

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ЯжПрограммист

Инокентий
1

Ну тут паника не при делах, скорее отдельные личности которые хотят баблишка на этом срубить. На авито таких тоже хвататет.

Ответить

Ware Wow

ЯжПрограммист
0

Amazon сейчас просто лишил возможности людей купить санитайзеры.
За что он так с людьми? Попытка взвинтить цены еще сильнее?
Видимо убирают конкурентов.

Ответить

Ware Wow

0

Коммунисты, поклонники плановой экономики.

Ответить

Инокентий Смирнов

Ware
0

Х2

Ответить

Комментарий удален

Alex Kuz

0

Вайлдберис тоже разослал всем продавцам предупреждение, что за это будут наказывать, вплоть до расторжения договора.

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Константин Босов

0

Комунисты вообще не поклонники экономики. При комунизме поклонники комунистов имею всего 3 варианта, строить в концлагере что то, быть на интернациональной войне и пытаться выжить ну и ервомайская демонстрация под радиоактивным дождичком...   Сторонники вернуться в зад, забыли как газетой свой зад вытирали в сортире на улице...ибо туалетная бумага в совке тоже была в дефиците...

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