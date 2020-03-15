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Amazon пришлось удалить «сотни тысяч» объявлений и заблокировать «тысячи» продавцов за завышение цен на фоне вспышки коронавируса.
1 марта 2020 года, на следующий день после новостей о первой смерти в США из-за коронавируса Covid-2019, братья Мэтт и Ноа Колвин отправились в близлежащие магазины, чтобы купить санитайзеры, передаёт The New York Times. Они обошли магазины Dollar Tree, Walmart, Staples и Home Depot и скупили в них все средства для дезинфекции рук — около 17700 штук.
Мэтту Колвину удалось продать на Amazon около 300 бутылок за $8-70 — это «в несколько раз» превышало их стоимость, уточняет издание. Ещё раньше, в феврале 2020 года, Колвин за $3,50 скупил 2 тысячи «наборов от пандемии» у ликвидируемой компании. В набор входили 50 масок, четыре санитайзера и термометр. Он перепродал их на eBay по $40-50. Общую прибыль Колвин не раскрывает, но называет её «солидной».
На следующий день Amazon заблокировала нескольких продавцов, включая Колвина, за спекуляцию санитайзерами, антибактериальными салфетками и медицинскими масками, а EBay запретила продажу таких товаров на своей площадке.
В Amazon рассказали изданию, что за последнее время компании пришлось удалить «сотни тысяч» объявлений и заблокировать «тысячи» продавцов за завышение цен на фоне распространения коронавируса. На eBay, Walmart и других платформах продавцы также пытаются заработать на фоне паники, утверждает The New York Times.
Сейчас дезинфицирующее средство на Amazon стоит не меньше $50, пишет газета. Законы многих штатов запрещают завышать цены по время чрезвычайных ситуаций, напоминает издание. Так, калифорнийское законодательство о ценообразовании запрещает продавцам увеличивать цены более чем на 10% в режиме чрезвычайного положения, а в Нью-Йорке нельзя взимать «чрезмерно завышенные цены».
Производитель повысил цены - ай-йа-йай!
Человек купил и перепродал - бан, а лучше за решетку!
Окей, расскажите, пожалуйста, как часто производители резко повышают цены в несколько раз?
Яйца на пасху :)
Ещё была гречка и соль, когда в панике скупалось. Не магазины поднимали, а именно поизводитель.
А потом удивляетесь, почему таксисты в случае ЧС повышают ценники в 10-ки раз.
И не производитель вовсе, а спекулянт.
Паника она такая
Ну тут паника не при делах, скорее отдельные личности которые хотят баблишка на этом срубить. На авито таких тоже хвататет.
Amazon сейчас просто лишил возможности людей купить санитайзеры.
За что он так с людьми? Попытка взвинтить цены еще сильнее?
Видимо убирают конкурентов.
Коммунисты, поклонники плановой экономики.
Комментарий удален
Вайлдберис тоже разослал всем продавцам предупреждение, что за это будут наказывать, вплоть до расторжения договора.
Комунисты вообще не поклонники экономики. При комунизме поклонники комунистов имею всего 3 варианта, строить в концлагере что то, быть на интернациональной войне и пытаться выжить ну и ервомайская демонстрация под радиоактивным дождичком... Сторонники вернуться в зад, забыли как газетой свой зад вытирали в сортире на улице...ибо туалетная бумага в совке тоже была в дефиците...
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