Wildberries начал тестировать витрину «Покупки рядом» для продвижения офлайн-магазинов своих продавцов

По плану, партнёры смогут размещать на маркетплейсе информацию о магазинах и начислять бонусы их покупателям.Маркетплейс запустит витрину «Покупки рядом», заметил Shopper’s в его оферте партнёрам. Новые правила вступят в силу с 24 июня 2024 года. В компании подтвердили, что такой сервис тестируется с ограниченным числом продавцов.Как объясняет издание, продавцы за отдельную плату размещают в каталоге «Покупки рядом» карточки торговой точки, указывая название, адрес, вид деятельности, график работы и контакты. Партнёры могут добавить опцию «Кешбэк»: за покупку в офлайне их клиенты смогут заработать бонусные баллы на маркетплейсе.Количество бонусов за покупки определяет продавец, а начислит их Wildberries в течение 14 дней. Согласно оферте, продавец должен заранее перечислять ритейлеру средства для покрытия бонусов и поддерживать положительный баланс на счёте. Информацию о покупках в магазине сотрудники фиксируют через приложение «WB партнёры рядом» и передают Wildberries.Допустит ли маркетплейс к «Покупкам рядом» не только своих партнёров, но и сторонние компании, представитель Wildberries не ответил.#новости #wildberries
Вот и новая идея для штрафов.
Работаем с этими "маркетплейсами", это конечно жесть полная...
А для чего кавычки? ВБ не маркетплейс уже?
Ладно, вроде нормально. Поможет покупать сразу, а не ждать пока доставят в ПВЗ. Хотя конечно не совсем понятно как это еще работать будет
Отладят постепенно порядок работы. Так что пока спешить не будем. Тем более пока только начали тестировать.
Да идея неплохая, не очень понятно только для каких продавцов это будет доступно. И некоторые бренды типа манго на вб обычно дешевле, чем в офлайне
Это получается как реклама просто своего магазина и товаров на ВБ? А оно того будет стоить по деньгам?