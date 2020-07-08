После перехода на новую систему каждый второй из 2800 партнёров сможет увеличить выручку, считает ритейлер.

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Ozon изменит схему расчёта вознаграждения для партнёров, которые открывают пункты выдачи заказов ритейлера, рассказали vc.ru в компании.

Плата будет рассчитываться исходя из оборота: 3,5% или 4,4% в зависимости от площади помещения, ёмкости склада, наличия примерочной и других параметров. До этого момента маркетплейс платил партнёрам исходя из количества выданных посылок.

В Ozon полагают, что новая схема расчётов будет стимулировать партнёров улучшать качество сервиса и привлекательность помещений. «На обороты пункта выдачи, то есть выбор клиентов, влияет локация, комфорт внутри пункта, а также качество обслуживания», — отметили в компании.

По прогнозам маркетплейса, после перехода на новую систему оплаты каждый второй агент сможет увеличить выручку. У остальных она как минимум останется на прежнем уровне.

Новым партнёрам, которые будут открывать точки начиная с июля 2020 года, компания пообещала двойную ставку вознаграждения в течение трёх первых месяцев. Тем, кто открыл новые точки с 1 апреля по 31 мая, но не смог работать из-за «карантина», маркетплейс продлит период начисления двойного вознаграждения на количество дней простоя.