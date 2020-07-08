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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
После перехода на новую систему каждый второй из 2800 партнёров сможет увеличить выручку, считает ритейлер.
Ozon изменит схему расчёта вознаграждения для партнёров, которые открывают пункты выдачи заказов ритейлера, рассказали vc.ru в компании.
Плата будет рассчитываться исходя из оборота: 3,5% или 4,4% в зависимости от площади помещения, ёмкости склада, наличия примерочной и других параметров. До этого момента маркетплейс платил партнёрам исходя из количества выданных посылок.
В Ozon полагают, что новая схема расчётов будет стимулировать партнёров улучшать качество сервиса и привлекательность помещений. «На обороты пункта выдачи, то есть выбор клиентов, влияет локация, комфорт внутри пункта, а также качество обслуживания», — отметили в компании.
По прогнозам маркетплейса, после перехода на новую систему оплаты каждый второй агент сможет увеличить выручку. У остальных она как минимум останется на прежнем уровне.
Новым партнёрам, которые будут открывать точки начиная с июля 2020 года, компания пообещала двойную ставку вознаграждения в течение трёх первых месяцев. Тем, кто открыл новые точки с 1 апреля по 31 мая, но не смог работать из-за «карантина», маркетплейс продлит период начисления двойного вознаграждения на количество дней простоя.
Также агенты смогут поучаствовать в программе лояльности и пройти образовательный курс по финансовой грамотности, маркетингу и другим темам. По данным Ozon, сейчас в её партнёрской сети 2800 пунктов выдачи заказов, а всего — около 14 тысяч точек, включая постаматы.
ПВЗ - это вчерашний век екомерса, времён античного WB. Захожу как-то в один за посылкой, а он ...закрыт на замок. До семи вечера работает. Плюнул я и больше не пользуюсь таким сервисами, только почтомат - за ними будущее.
Заказать в почтомате 10 штанов, померить перед почтоматом на картонке, запихнуть обратно то, что не подошло?
Вчера аэрогриль покупал размером коробки, превышающим любую ячейку постамата. Читаю ваши слова и в голове так «А может этот сударь ошибся»... Не порубят же товар.
А ещё я видел как в этот постамат люди товар складывают, и как к назначенному времени не успевают, и как товар в два заказа из одного делают. Люди Кэп...
в ПВЗ можно не забирать сломанное, пакет получить, Сдать... эти гробы по городу удобны, но точно не за ними будущее. Только комплексное предложение и компетентные и автономные сотрудники.
"После перехода на новую систему каждый второй из 2800 партнёров сможет увеличить выручку, считает ритейлер."
т.е. у половины выручка увеличится на 1%, а у половины уменьшится на 10%
Ozon, а в чем смысл для вас такого праздника щедрости? Сами понимаете, где бесплатный сыр, особенно в российской действительности.
«По прогнозам маркетплейса, после перехода на новую систему оплаты каждый второй агент сможет увеличить выручку. У остальных она как минимум останется на прежнем уровне».
То есть Озон делает это в ущерб собственным интересам? Какой интересный бизнес...
Т.е. если в ПВЗ забирают заказы, скажем по 100р, то за обработку заказа (а это 3-5 минут с учетом распечатки, ввода данных и выдачи) оператор ПВЗ получит 3-4р? А другой оператор ПВЗ, где скажем заказ на 10тр, получит за эти же операции 300-400р?
Ну может, в этом тоже есть смысл? Чтобы ПВЗ сами не накручивали «объёмы».
Задача ПВЗ - отдать клиенту заказ. ПВЗ не может влиять на стоимость заказов, обрабатываемых через их пункты
Но может самостоятельно делать заказы на выдачу в конкретном ПВЗ. И в этом случае как раз выгодно разбивать заказы на «100 рублей за заказ».
Сумма дохода зависит от месячного оборота точки самовоза.
Если оборот выше 4,5 миллионов в месяц, то процент вознаграждения будет немного меньше, чем у ПВЗ с оборотом меньше.
Если сравнивать различные пункты выдачи между собой, то можно увидеть, что нет таких точек, где выдают только дешёвые или только дорогие заказы в течение месяца.
DPD теряет посылки и нет точного расположения груза. У кого было ?
Dpd вообще нельзя не сего отправлять во первых долго, во вторых любые проблемы это ваши проблемы
А есть ли цифры по обороту среднего ПВЗ в Москве ? Сдаётся мне , что Озон эти правила меняет не в пользу подрядчика )))
А если по фактам , с точки зрения покупателя ПВЗ с примерочной удобно ,но с точки зрения владельцев ПВЗ это адище + доп расходы , без примерочной достаточно одного человека на выдаче , с примерочной минимум 2 человека т.к. нужно за всем уследить , Был в ПвЗ ламода , при мне стояла очередь из 15 человек, 4 примерочные , 2 сотрудника , один на кассе принимает оплаты ,оформляет возвраты ,принимает посылки короче ублажает клиентов ... второй в мыле бегает от склада до стойки , что бы распаковать очередную партию обуви или одежды , которые были мерены перемерены по 100 раз в других ПвЗ
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