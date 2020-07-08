Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Галина Мубаракшина
1328

Ozon изменит условия поддержки партнёрских пунктов выдачи: будет платить процент от оборота вместо подсчёта посылок Материал редакции

После перехода на новую систему каждый второй из 2800 партнёров сможет увеличить выручку, считает ритейлер.

21 комментарий
В закладки

Ozon изменит схему расчёта вознаграждения для партнёров, которые открывают пункты выдачи заказов ритейлера, рассказали vc.ru в компании.

Плата будет рассчитываться исходя из оборота: 3,5% или 4,4% в зависимости от площади помещения, ёмкости склада, наличия примерочной и других параметров. До этого момента маркетплейс платил партнёрам исходя из количества выданных посылок.

В Ozon полагают, что новая схема расчётов будет стимулировать партнёров улучшать качество сервиса и привлекательность помещений. «На обороты пункта выдачи, то есть выбор клиентов, влияет локация, комфорт внутри пункта, а также качество обслуживания», — отметили в компании.

По прогнозам маркетплейса, после перехода на новую систему оплаты каждый второй агент сможет увеличить выручку. У остальных она как минимум останется на прежнем уровне.

Новым партнёрам, которые будут открывать точки начиная с июля 2020 года, компания пообещала двойную ставку вознаграждения в течение трёх первых месяцев. Тем, кто открыл новые точки с 1 апреля по 31 мая, но не смог работать из-за «карантина», маркетплейс продлит период начисления двойного вознаграждения на количество дней простоя.

Также агенты смогут поучаствовать в программе лояльности и пройти образовательный курс по финансовой грамотности, маркетингу и другим темам. По данным Ozon, сейчас в её партнёрской сети 2800 пунктов выдачи заказов, а всего — около 14 тысяч точек, включая постаматы.

#новость #ozon

Галина Мубаракшина
+10 565
6
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ozon"], "comments": 21, "likes": 4, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 140465, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 08 Jul 2020 16:37:16 +0300", "is_special": false }
Офлайн
Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel открыл представительство в Узбекистане и запланировал выйти на рынок Белоруссии
По словам эксперта, Selectel первым из российских ИТ-провайдеров вышел на рынок Узбекистана.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Prolis Labkk

0

ПВЗ - это вчерашний век екомерса, времён античного WB. Захожу как-то в один за посылкой, а он ...закрыт на замок. До семи вечера работает. Плюнул я и больше не пользуюсь таким сервисами, только почтомат - за ними будущее.

Ответить

Иннокентий Фефилов

Prolis
14

Заказать в почтомате 10 штанов, померить перед почтоматом на картонке, запихнуть обратно то, что не подошло?

Ответить

Акулинский Пётр

Prolis
4

Вчера аэрогриль покупал размером коробки, превышающим любую ячейку постамата. Читаю ваши слова и в голове так «А может этот сударь ошибся»... Не порубят же товар.
А ещё я видел как в этот постамат люди товар складывают, и как к назначенному времени не успевают, и как товар в два заказа из одного делают. Люди Кэп...
в ПВЗ можно не забирать сломанное, пакет получить, Сдать... эти гробы по городу удобны, но точно не за ними будущее. Только комплексное предложение и компетентные и автономные сотрудники.

Ответить

Миша Магадан

1

"После перехода на новую систему каждый второй из 2800 партнёров сможет увеличить выручку, считает ритейлер."
т.е. у половины выручка увеличится на 1%, а у половины уменьшится на 10%

Ответить

Ozon

Миша
0

По нашим прогнозам после перехода на новую систему оплаты каждый второй агент сможет увеличить выручку. У остальных она как минимум останется на прежнем уровне.
Также мы предполагаем, что новая система вознаграждения позволит увеличить доход агента в среднем на 20%.

Ответить

Вася Пражкин

Ozon
1

Ozon, а в чем смысл для вас такого праздника щедрости? Сами понимаете, где бесплатный сыр, особенно в российской действительности. 

Ответить

Ozon

Вася
0

С новой схемой расчётов у партнёров будет больше стимул повысить качество сервиса и привлекательность помещения, тем самым увеличивая оборот точки.
Для нас также выгодно, чтобы общий оборот пунктов выдачи рост и клиенты оставались довольны сервисом.

Ответить

Вася Пражкин

Ozon
0

В чем подвох, родные?

Ответить

Начинатель

Ozon
0

где прочитать по условиям работы с вами по открытию центра выдачи?

Ответить

Аарон Малис

1

Озон стрижет газон

Ответить

Valentin Dombrovsky

0

«По прогнозам маркетплейса, после перехода на новую систему оплаты каждый второй агент сможет увеличить выручку. У остальных она как минимум останется на прежнем уровне».

То есть Озон делает это в ущерб собственным интересам? Какой интересный бизнес... 

Ответить

Ozon

Valentin
1

С новой схемой расчётов у партнёров будет больше стимул повысить качество сервиса и привлекательность помещения, тем самым увеличивая оборот точки.
Для нас также выгодно, чтобы общий оборот пунктов выдачи рост и клиенты оставались довольны сервисом.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Ozon
1

Ми-ми-ми... 

Ответить

Sergey Votin

0

Т.е. если в ПВЗ забирают заказы, скажем по 100р, то за обработку заказа (а это 3-5 минут с учетом распечатки, ввода данных и выдачи) оператор ПВЗ получит 3-4р? А другой оператор ПВЗ, где скажем заказ на 10тр, получит за эти же операции  300-400р? 

Ответить

Valentin Dombrovsky

Sergey
1

Ну может, в этом тоже есть смысл? Чтобы ПВЗ сами не накручивали «объёмы». 

Ответить

Sergey Votin

Valentin
0

Задача ПВЗ - отдать клиенту заказ. ПВЗ не может влиять на стоимость заказов, обрабатываемых через их пункты

Ответить

Valentin Dombrovsky

Sergey
0

Но может самостоятельно делать заказы на выдачу в конкретном ПВЗ. И в этом случае как раз выгодно разбивать заказы на «100 рублей за заказ». 

Ответить

Ozon

Sergey
0

Сумма дохода зависит от месячного оборота точки самовоза. 
Если оборот выше 4,5 миллионов в месяц, то процент вознаграждения будет немного меньше, чем у ПВЗ с оборотом меньше.
Если сравнивать различные пункты выдачи между собой, то можно увидеть, что нет таких точек, где выдают только дешёвые или только дорогие заказы в течение месяца.

Ответить

Роман Беляев

0

DPD теряет посылки и нет точного расположения груза. У кого было ?

Ответить

Денис Демидов

Роман
–1

Dpd вообще нельзя не сего отправлять во первых долго, во вторых любые проблемы это ваши проблемы

Ответить

SA Dab

0

А есть ли цифры по обороту среднего ПВЗ в Москве ? Сдаётся мне , что Озон эти правила меняет не в пользу подрядчика )))
А если по фактам , с точки зрения покупателя ПВЗ с примерочной удобно ,но с точки зрения владельцев ПВЗ это адище + доп расходы , без примерочной достаточно одного человека на выдаче , с примерочной минимум 2 человека т.к. нужно за всем уследить , Был в ПвЗ ламода , при мне стояла очередь из 15 человек, 4 примерочные , 2 сотрудника , один на кассе принимает оплаты ,оформляет возвраты ,принимает посылки короче ублажает клиентов ... второй в мыле бегает от склада до стойки , что бы распаковать очередную партию обуви или одежды , которые были мерены перемерены по 100 раз в других ПвЗ

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Секционирование таблиц MS SQL
При организации ETL-процессов, может возникнуть необходимость загрузки большого объема данных в таблицы, активно исполь…
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Новые проекты в сфере медицины представят 30 участников Московского акселератора. Часть 1
1 июля заработал второй трек программы Московский акселератор. В нем примут участие стартапы и инновационные компании,…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Нейросеть написала 14 тысяч комментариев за наших пользователей
Рассказываем о самых ярких событиях той недели.
57

Показать еще

Лучшие комментарии
Laugh Radiant
за день
«Обещанного три года ждут» заиграло новыми красками. И куда же без вишенки: >Возврат выполняется по заявлению пассажира Подождать три года, а потом ещё и пороги пообивать. Nice 
Правительство утвердило правила возврата денег за отменённые из-за пандемии рейсы: обменять ваучеры можно через три года
Стас Будда
за неделю
Скоро профсоюз "Курьер" станет самым мощным профсоюзом в России, потом будет партия "Курьер" и она победит Единую Россию. )
«Профсоюз "Курьер"» призвал доставщиков Delivery Club приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group

Комментарии

Kelerius

Гонщики «Формулы-1» и «Формулы…

Bulat Ziganshin

Блог неуспешного топ-менеджера…

Kelerius

Гонщики «Формулы-1» и «Формулы…

Pavel Che

Burger King в Швеции предложила…

Павел Константинов

«Перекрёсток» начал продажи…

Andy Ch

Как мы решились на большой…

Dennis Gerasimov

Организаторы бойкота рекламы на…

Вася Пражкин

Нейросеть написала 14 тысяч…

Alexey Praskovin

Организаторы бойкота рекламы на…

Alexey Praskovin

Организаторы бойкота рекламы на…

Anatoly

Три пути для маркетолога: куда…

Иван Сергеев

Нейросеть написала 14 тысяч…

Kelerius

Гонщики «Формулы-1» и «Формулы…

Max Pashkov

Депутаты Санкт-Петербурга…

Sasha Bochkin

«Перекрёсток» начал продажи…

Alexey Praskovin

«Профсоюз "Курьер"» призвал…

Valentin Dombrovsky

Ozon изменит условия поддержки…

Dennis Gerasimov

Организаторы бойкота рекламы на…

Andrey Gordeev

О втором гражданстве или виде…

Max Pashkov

Депутаты Санкт-Петербурга…