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Татьяна Боброва
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X5 Retail Group объявила о запуске сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик» Материал редакции

Первый магазин откроется в Москве 29 октября.

25 комментариев
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X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», запускает новую сеть магазинов с низкими ценами «Чижик». Об этом рассказал директор по стратегии ритейлера Владимир Салахутдинов на «Дне инвестора», передаёт корреспондент vc.ru.

Скриншот из презентации X5 Retail Group

«Чижик — быстрая и дружелюбная птица. А ещё чиж — акроним слов «чёрный» и «желтый», основных цветов бренда», — прокомментировал название топ-менеджер.

Первый магазин сети откроется на Долгопрудной улице в Москве 29 октября. До конца 2020 года компания планирует открыть несколько пилотов, а в 2021 году рассчитывает запустить 45-50 магазинов.

Ассортимент магазина будет ограничен и не превысит 800 позиций. Цель компании — со временем довести количество товаров под собственной торговой маркой до 60%.

Также магазины будут отличаться небольшой площадью: площадь торгового зала составит 200-250 м². X5 Retail Group «взяла лучшее от модели жёстких дискаунтеров на зарубежных рынках, добавив свои современные технологии», отметил Салахутдинов.

  • Глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман говорил Financial Times, что компания верит в сегмент дисконтных магазинов, так как «ситуация в стране будет только ухудшаться».
  • Магазины с низкими ценами под брендом «Моя цена» в июле 2020 года запустил конкурирующий «Магнит». Первые три магазина появились в Самаре, недалеко от Ульяновска и в Камышине.

#новость #x5retailgroup

Татьяна Боброва
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25 комментариев
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Dennis Gerasimov

15

Мы думали, что достигли дна. Но снизу постучал чижик

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Роман Абрамович

Dennis
5
Ответить

Dennis Gerasimov

Роман
11

Смех смехом, но учитывая любовь ритейлеров открываться рядом друг с другом, не удивлюсь если Магнит запустит Пыжика

Ответить

Иван Хлипиткин

Dennis
0

У магнита уже есть, называется - Моя цена

Ответить

Иван Касаткин

10

Инсайд: внешний вид магазина снаружи

Ответить

Mike Kosulin

Иван
3

Внутри

Ответить

Владислав Брючко

Mike
0

Зачем Дамблдор торгует освежителем в электричке?

Ответить

Сергей Королевский

Иван
0

Ждём конкурента - Пыжика

Ответить

Мамина Кухарка

5

Там че, продукты хуже чем в пятерке будут? 🤮

Ответить

iFlow Games

Мамина
2

Ты когда последний раз заходил в пятерку?

Ответить

Михаил Сметанников

iFlow
4
Ответить

iFlow Games

Михаил
0

Ближайшие Пятерочки ко мне перестроили все. Они теперь больше похожи на Перекресток. Стало выглядеть лучше. А что касается продукта на фото, то что толку его показывать. Просто не покупайте. Итак ясно что там опилки в лучшем случае. Но у них не плохой сыр например. В голодный год сойдет.

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Мамина Кухарка

iFlow
0

В моем городе почти все пятерки бичевские, я не покупаю в них ничего, кроме листового салата и химии для дома, глядя на фрукты и овощи хочется свернуться в калачик и рыдать.

Ответить

Сергей Аликин

5

Корпоративный транспорт готовится отвезти персонал Чижика к месту отбывания трудовой повинности.

Ответить

Сергей Аликин

Сергей
0

Сотрудники отдела маркетинга на утренней летучке.

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Aleksey Kozhevnikov

4

Пятерочка я так понимаю это премиум сегмент для среднего класса (те кто от 17тыр)

Ответить

Тимофей Чекулаев

Aleksey
0

Для тех, кто между 25 и 17 ))))

Ответить

Mark Khil

1

Да, это жёстко

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Petya Mushkin

1

Магнит ещё раньше запустил "Моя цена" и что-то как-то никто не радуется.

Ответить

Илья Пономарев

1

Светофор от Пятерочки? 

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BearStrikesBack

1

со временем довести количество товаров под собственной торговой маркой до 60%.

Самый главный пиздец из новости. Ты или производишь для нас по нашим ценам или идешь на улицу. ФАС, конечно же, // будет.

Ответить

Николай Демидов

1

Лучше бы больше нормальных магазинов открывали, задолбали пятерочки, дикси и магниты. И ведь на каждом углу.

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Тимофей Чекулаев

Николай
0

как раз эти магаины и есть норма в нынешней реальности

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Степан Попов

0

Чижык - это жестко

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Хабиб Омаров

0

Не до конца понял что значит жёсткий дисксунтер

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