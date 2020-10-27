X5 Retail Group объявила о запуске сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик» Материал редакции
Первый магазин откроется в Москве 29 октября.
X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», запускает новую сеть магазинов с низкими ценами «Чижик». Об этом рассказал директор по стратегии ритейлера Владимир Салахутдинов на «Дне инвестора», передаёт корреспондент vc.ru.
«Чижик — быстрая и дружелюбная птица. А ещё чиж — акроним слов «чёрный» и «желтый», основных цветов бренда», — прокомментировал название топ-менеджер.
Первый магазин сети откроется на Долгопрудной улице в Москве 29 октября. До конца 2020 года компания планирует открыть несколько пилотов, а в 2021 году рассчитывает запустить 45-50 магазинов.
Ассортимент магазина будет ограничен и не превысит 800 позиций. Цель компании — со временем довести количество товаров под собственной торговой маркой до 60%.
Также магазины будут отличаться небольшой площадью: площадь торгового зала составит 200-250 м². X5 Retail Group «взяла лучшее от модели жёстких дискаунтеров на зарубежных рынках, добавив свои современные технологии», отметил Салахутдинов.
- Глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман говорил Financial Times, что компания верит в сегмент дисконтных магазинов, так как «ситуация в стране будет только ухудшаться».
- Магазины с низкими ценами под брендом «Моя цена» в июле 2020 года запустил конкурирующий «Магнит». Первые три магазина появились в Самаре, недалеко от Ульяновска и в Камышине.
Мы думали, что достигли дна. Но снизу постучал чижик
Смех смехом, но учитывая любовь ритейлеров открываться рядом друг с другом, не удивлюсь если Магнит запустит Пыжика
Инсайд: внешний вид магазина снаружи
Внутри
Там че, продукты хуже чем в пятерке будут? 🤮
Ты когда последний раз заходил в пятерку?
Ближайшие Пятерочки ко мне перестроили все. Они теперь больше похожи на Перекресток. Стало выглядеть лучше. А что касается продукта на фото, то что толку его показывать. Просто не покупайте. Итак ясно что там опилки в лучшем случае. Но у них не плохой сыр например. В голодный год сойдет.
В моем городе почти все пятерки бичевские, я не покупаю в них ничего, кроме листового салата и химии для дома, глядя на фрукты и овощи хочется свернуться в калачик и рыдать.
Корпоративный транспорт готовится отвезти персонал Чижика к месту отбывания трудовой повинности.
Пятерочка я так понимаю это премиум сегмент для среднего класса (те кто от 17тыр)
со временем довести количество товаров под собственной торговой маркой до 60%.
Самый главный пиздец из новости. Ты или производишь для нас по нашим ценам или идешь на улицу. ФАС, конечно же, // будет.
Лучше бы больше нормальных магазинов открывали, задолбали пятерочки, дикси и магниты. И ведь на каждом углу.
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