Первый магазин откроется в Москве 29 октября.

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X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», запускает новую сеть магазинов с низкими ценами «Чижик». Об этом рассказал директор по стратегии ритейлера Владимир Салахутдинов на «Дне инвестора», передаёт корреспондент vc.ru.

Скриншот из презентации X5 Retail Group

«Чижик — быстрая и дружелюбная птица. А ещё чиж — акроним слов «чёрный» и «желтый», основных цветов бренда», — прокомментировал название топ-менеджер.

Первый магазин сети откроется на Долгопрудной улице в Москве 29 октября. До конца 2020 года компания планирует открыть несколько пилотов, а в 2021 году рассчитывает запустить 45-50 магазинов.

Ассортимент магазина будет ограничен и не превысит 800 позиций. Цель компании — со временем довести количество товаров под собственной торговой маркой до 60%.

Также магазины будут отличаться небольшой площадью: площадь торгового зала составит 200-250 м². X5 Retail Group «взяла лучшее от модели жёстких дискаунтеров на зарубежных рынках, добавив свои современные технологии», отметил Салахутдинов.