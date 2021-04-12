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Wildberries объявил о выходе в США Статьи редакции
- Компания открыла сайт us.wildberries.ru и запустила продажи в стране, рассказали vc.ru представители сервиса. Wildberries будет доставлять товары в США с помощью логистических партнёров на дом или в офис.
- Wildberries готова к сотрудничеству с американским малым и средним бизнесом, рассказал директор по развитию Вячеслав Иващенко. Компания предлагает около 5,5 млн наименований товаров от 40,5 тысяч брендов.
- США — 14 страна после Германии, Франции, Италии, Польши, Словакии, Израиля и других, где работает Wildberries, сказали в компании. В 2020 году за пределами России Wildberries продала товаров на 23,7 млрд рублей.
- Общая выручка ритейлера за 2020 год составила 437,2 млрд рублей.
Сомнительный выбор домена.
Да никто не собирается в серьез там что-то продавать, субсидии на экспорт от минэкономразвития освоят и все.
Если бы я был американцем, то не стал там ничего покупать, Russian scammers)
А в обратную сторону почему у тебя не работает? Почему американское покупаешь?)
Интересно сколько вам лет? Промыли мозги вам знатно, хотя может вы патриот великой Украины?
Ваш уровень и так видно. Просто интересно насколько промытые мозги у молодёжи.
Теперь, наконец, рынок Северной Америки встанет на колени перед перед тюменском Илоном Маском и его CGPods!
Посмотрим как Apple будет умолять Foxconn не разрывать сборочный контракт из-за загруженности производственных линий новинками от Case Guru
Амазон бойся блин, пожалуйста
«Миллионы американцев забросят Амазон и начнут покупать на Wildberries. Безос станет бездомным на улицах Сиетла»
Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город.
кто-нить, кто знает живущих в Германии, Франции, Италии, Польше, Словакии, Израиле, ВБ вообще в этих странах присутствует? Судя по комментам из других статей, там даже и близко ничего нет, ни маркетинга, ни пунктов выдачи.
Пока кажется, что челы только новые домены 3-го уровня регают.
Зато субсидии есть
Таким образом Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия» не смогут претендовать на субсидии, в отличие от Wildberries
https://www.kommersant.ru/doc/4584778
В Варшаве 4 штуки есть, но вывеска только на одном висит, больше похоже на мёртвую сеть
Amazon напрягся.
Наконец-то у Амазон появится достойный конкурент 😀
Разве в штатах проканает паль продавать?))
Еще как, китайщину любят не меньше нашего.
С доменом в зоне .ru там делать нечего ни технически ни ментально.
21век,какая блин доменная зона,кто на нее смотрит,вы что названия сайтов вбиваете полностью с доменной зоной вручную?Любой поисковик ещё на полуслове все выдает
Животик не надорвут?
КозаНостра не братва,
Рублёвка не Голливуд, Нью Йорк не Москва,
Джин не водка, а Мальборо не Беломор,
Всё будет чётко, надо лишь остаться целым,
ВООООООООТ
Как одна из возможностей выхода (в перспективе) российских компаний на американский рынок - может быть и получится
Из Китая, минуя Алиэкспресс и Амазон, напрямую через Вайлберис в США 😂👌
Ахаха. Вы серьезно?
Когда уже нормальный личный кабинет сделают рукожопый It отдел.
Додумались идиоты перевести всем с НДС поставщикам,потому -что какойто госпадин не посмотрел что по умолчанию у всех в личных кабинетах поменялся статус налого облажения.
Если склад переезжает в другое место,ваш товар успешно просран.
Какая америка,у вас больше 30к продавцов просрали товаров на милиарды рублей.
На складе черти что творится.
Столько проблем серьезных в компании,которые решаются хорошими ответственными кадрами.
Какая Америка ...Вас в России яндекс сожрет ,выдавид из выдачи, удавит низкой комиссией и топовыми IT кадрами которых явно нету в WB.
В США монополист Амазон,связанный с властями,не выйдет,заставят уйти-монополизм,он такой
О конкуренции с амазоном речи конечно не идет, не тот уровень. Но рынок США довольно большой и быстрорастущий, места хватит всем, наверно на это делает ставку WB. Вообще, это круто, что не привязались к одной стране, повышают свой фактор выживаемости в долгосроке.
В комментариях собрались топовые бизнес-эксперты и консультанты. Сейчас-то они покажут Wildberries как нужно бизнес делать!
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