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Торговля
Андрей Фролов

Wildberries объявил о выходе в США Статьи редакции

  • Компания открыла сайт us.wildberries.ru и запустила продажи в стране, рассказали vc.ru представители сервиса. Wildberries будет доставлять товары в США с помощью логистических партнёров на дом или в офис.
  • Wildberries готова к сотрудничеству с американским малым и средним бизнесом, рассказал директор по развитию Вячеслав Иващенко. Компания предлагает около 5,5 млн наименований товаров от 40,5 тысяч брендов.
  • США — 14 страна после Германии, Франции, Италии, Польши, Словакии, Израиля и других, где работает Wildberries, сказали в компании. В 2020 году за пределами России Wildberries продала товаров на 23,7 млрд рублей.
  • Общая выручка ритейлера за 2020 год составила 437,2 млрд рублей.

#новость #wildberries

2825 просмотров
55 55 комментариев
15
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55 комментариев
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Константин Губеркан

33

Сомнительный выбор домена.

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Sergei Zotov

Константин
14

++, это сразу негативный фактор для US

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Денис Демидов

Константин
10

Да никто не собирается в серьез там что-то продавать, субсидии на экспорт от минэкономразвития освоят и все.

Ответить

Elena Balakhnova

Денис
1

аплодирую стоя!

Ответить

Red Boy

Константин
0

Если бы я был американцем, то не стал там ничего покупать, Russian scammers)

Ответить

Дмитрий Пелипас

Red
2

А в обратную сторону почему у тебя не работает? Почему американское покупаешь?)

Ответить

Red Boy

Дмитрий
0

Я покупаю там некоторые вещи, которые в России отвратительного качества или стоят в 2 раза дороже

Ответить

Канищев Максим

Red
–2

Интересно сколько вам лет? Промыли мозги вам знатно, хотя может вы патриот великой Украины?

Ответить

Red Boy

Канищев
0

Мне 22, если вы хотите "задавить" меня своим возрастом, то это не говорит о вашем высоком уровне интеллектуального развития

Ответить

Канищев Максим

Red
0

Ваш уровень и так видно. Просто интересно насколько промытые мозги у молодёжи.

Ответить

Михаил Б

Константин
0

Теперь, наконец, рынок Северной Америки встанет на колени перед перед тюменском Илоном Маском и его CGPods!
Посмотрим как Apple будет умолять Foxconn не разрывать сборочный контракт из-за загруженности производственных линий новинками от Case Guru

Ответить

Энергетический фонарь

Михаил
0
Ответить

Иван Шеметов

25

Амазон бойся блин, пожалуйста

Ответить

Сергей Пирогов

Иван
6

Умоляю, Безос, испугайся пожалуйста!!!:(

Ответить

Денис Демидов

Иван
–1

Ну хотя бы твит напиши

Ответить

Raimond Vladimirov

18

«Миллионы американцев забросят Амазон и начнут покупать на Wildberries. Безос станет бездомным на улицах Сиетла»

Ответить

Дмитрий Кедов

Raimond
1

Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город.

Ответить

Sergei Zotov

8

кто-нить, кто знает живущих в Германии, Франции, Италии, Польше, Словакии, Израиле, ВБ вообще в этих странах присутствует? Судя по комментам из других статей, там даже и близко ничего нет, ни маркетинга, ни пунктов выдачи.

Пока кажется, что челы только новые домены 3-го уровня регают.

Ответить

Денис Демидов

Sergei
8

Зато субсидии есть
Таким образом Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия» не смогут претендовать на субсидии, в отличие от Wildberries

https://www.kommersant.ru/doc/4584778

Преимущество своего маркетплейса
Минпромторг хочет поддержать российские площадки
www.kommersant.ru
Ответить

Руслан Яцукевич

Sergei
3

Подпишусь в ожидании комментариев.

Ответить

Yurii Romanov

Sergei
1

В Варшаве 4 штуки есть, но вывеска только на одном висит, больше похоже на мёртвую сеть

Ответить

Dennis Gooddeni

Sergei
0

Щека раздувательство
Перья накидательство

Ответить

Канищев Максим

6

Завалим Америку дешевыми труселями

Ответить

Syzygy

3

Amazon напрягся. 

Ответить

Александр Сергеев

Syzygy
5

Новость завтра: Amazon купил Wildberries

Ответить

Сергей Пирогов

Syzygy
3
Ответить

Red Boy

Syzygy
1

Apple напрягся вообщем :D

Ответить

Marina Dv

3

Наконец-то у Амазон появится достойный конкурент 😀

Ответить

Sergey Naumovich

Marina
0

Скорее его жертва ))

Ответить

Берды Бегменов

3

Там Джефф))) он Татьяну ждёт в Гости)) Скоро предложит выкупить ))) вб))

Ответить

Kirill Kulagin

2

Разве в штатах проканает паль продавать?))

Ответить

Денис Демидов

Kirill
1

Еще как, китайщину любят не меньше нашего.

Ответить

Red Boy

Денис
0

Там богатых больше и есть такие места как StockX

Ответить

Ваня Пупкмн

2

С доменом в зоне .ru там делать нечего ни технически ни ментально.

Ответить

роман долгополов

Ваня
0

21век,какая блин доменная зона,кто на нее смотрит,вы что названия сайтов вбиваете полностью с доменной зоной вручную?Любой поисковик ещё на полуслове все выдает

Ответить

Михаил М

Ваня
–1

Кто-то смотрит на домен?

Ответить

ikoia

2

Черная пятница в американском WB. 

Ответить

Mark Aster

1

Животик не надорвут? 

Ответить

Сергей Пирогов

Mark
0

Не, не надорвёт))

Ответить

MegaIniesta

1

КозаНостра не братва,
Рублёвка не Голливуд, Нью Йорк не Москва,
Джин не водка, а Мальборо не Беломор,
Всё будет чётко, надо лишь остаться целым,
ВООООООООТ

Ответить

Ivan Kolyhalov

MegaIniesta
0

"Там тебе не тут" забыл в начале

Ответить

Давид Еловенко

1

Как одна из возможностей выхода (в перспективе) российских компаний на американский рынок - может быть и получится

Ответить

ikoia

0

Лучше бы средний чек подняли )))

Ответить

Дмитрий Гришин

0

Ого. Вот это поворот 

Ответить

Yury Kotov

0

Реально дикие ягоды!

Ответить

Холден Колфилд

0

Ну вышел и вышел че бубнить то

Ответить

Evgeniya Velikhova

0

Из Китая, минуя Алиэкспресс и Амазон, напрямую через Вайлберис в США 😂👌

Ответить

Голубой вентилятор

0

А ОЗОН заявил о желании стать кредитной организацией. Вот это день! 

Ответить

Bobo Momo

0

Под санкции этих хитрожопых.

Че они у врагов хотят торговать? 

Ответить

Павел Харламов

0

Ахаха. Вы серьезно?
Когда уже нормальный личный кабинет сделают рукожопый It отдел.
Додумались идиоты перевести всем с НДС поставщикам,потому -что какойто госпадин не посмотрел что по умолчанию у всех в личных кабинетах поменялся статус налого облажения.
Если склад переезжает в другое место,ваш товар успешно просран.
Какая америка,у вас больше 30к продавцов просрали товаров на милиарды рублей.
На складе черти что творится.

Столько проблем серьезных в компании,которые решаются хорошими ответственными кадрами.
Какая Америка ...Вас в России яндекс сожрет ,выдавид из выдачи, удавит низкой комиссией и топовыми IT кадрами которых явно нету в  WB.

Ответить

роман долгополов

0

В США монополист Амазон,связанный с властями,не выйдет,заставят уйти-монополизм,он такой

Ответить

Anzor Khachesh

0

Из чего Wildberries вышел?

Ответить

Ildar S

0

О конкуренции с амазоном речи конечно не идет, не тот уровень. Но рынок США довольно большой и быстрорастущий, места хватит всем, наверно на это делает ставку WB. Вообще, это круто, что не привязались к одной стране, повышают свой фактор выживаемости в долгосроке.

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Anton Prikhodko

0

В комментариях собрались топовые бизнес-эксперты и консультанты. Сейчас-то они покажут Wildberries как нужно бизнес делать!

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Марина Васина

0

Блин, дешевые труселя пока не доступны , как омерека без них , не понимаю 

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