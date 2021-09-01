Российский суд признал незаконной информацию на сайте iHerb – это может стать основанием для блокировки Статьи редакции
Суд признал опасной публикацию информации о лекарственных средствах, которые «продаются под видом БАДов».
Центральный районный суд Барнаула 24 августа удовлетворил иск прокуратуры на основе обращения Алтайской региональной общественной организации «Народный контроль», сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные суда и источник, знакомый с ходом дела.
В обращении указано, что на сайте размещена информация о свободной продаже и доставке на территорию России товаров, которые содержат наркотические и психотропные вещества, гомеопатические лекарственные средства под видом БАДов без регистрационных удостоверений на лекарственный препарат.
Также в «Народном контроле» пожаловались на продажу питания для спортсменов, которое нельзя ввозить без специального разрешения Минспорта. Организация нашла на сайте iHerb более двух тысяч позиций, нарушающих российские законы, но не все вошли в исковое заявление.
В качестве эксперта в суде выступал главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов. Он указал на наличие в составе БАДов продуктов с гормональной активностью, субстанций с серьезными побочными эффектами и противопоказаниями и завышенные дозировки витаминов и других веществ.
Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Если оно вступит в силу, то Роскомнадзор может включить ru.iherb.com в Единый реестр сайтов c запрещенной в России информацией. Тогда по закону операторы в течение суток должны будут ограничить к нему доступ. Представитель iHerb не ответил на запрос «Ведомостей».
- В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца онлайн-магазина удалить мобильное приложение для российских пользователей из-за информации о небезопасных БАДах. В мае 2020 года iHerb предупредил пользователей о приостановке работы своих приложений в России.
- В июне 2021 года компания заявила, что инвестирует 1,5 млрд рублей в регистрацию БАДов в России.
Напомню что один из крупных производителей БАДов в РФ зарегистрирован в Алтайском крае, чей региональный центр - это город Барнаул.
Может лучше на наркотрафике сконцентрируетесь?
От солей молодежь десятками с катушек съезжает и на место их уже не поставить.
И да- качки на курсе гормонов никого не грабят и под опасность подставляют только самих себя
Они тебя услышали
Ну да, ну да.... А у нас в аптеках сплошные медикаменты, никакой гомеопатии и непонятных субстанций в продаже
гомеопатия это ладно, но айхерб реально дичью барыжит
и повторится всё, как встарь…
на моей памяти блокировок айхёрба было штук 10 🤦🏻♂️
они что, каждый раз взятку с херба выманивают? что это за традиция такая ежегодная?
Комментарий удален
смешно... в Барнауле защищают людей от БАДОВ и сайтов, это где рядом полигон ядерных испытаний и высокая смертность от рака, нет нормальной воды и вообще тотальный п....ц. Продолжайте.
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