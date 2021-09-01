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Торговля
Маша Цепелева

Российский суд признал незаконной информацию на сайте iHerb – это может стать основанием для блокировки Статьи редакции

Суд признал опасной публикацию информации о лекарственных средствах, которые «продаются под видом БАДов».

14 14 комментариев
722 просмотров

Центральный районный суд Барнаула 24 августа удовлетворил иск прокуратуры на основе обращения Алтайской региональной общественной организации «Народный контроль», сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные суда и источник, знакомый с ходом дела.

В обращении указано, что на сайте размещена информация о свободной продаже и доставке на территорию России товаров, которые содержат наркотические и психотропные вещества, гомеопатические лекарственные средства под видом БАДов без регистрационных удостоверений на лекарственный препарат.

Также в «Народном контроле» пожаловались на продажу питания для спортсменов, которое нельзя ввозить без специального разрешения Минспорта. Организация нашла на сайте iHerb более двух тысяч позиций, нарушающих российские законы, но не все вошли в исковое заявление.

В качестве эксперта в суде выступал главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов. Он указал на наличие в составе БАДов продуктов с гормональной активностью, субстанций с серьезными побочными эффектами и противопоказаниями и завышенные дозировки витаминов и других веществ.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Если оно вступит в силу, то Роскомнадзор может включить ru.iherb.com в Единый реестр сайтов c запрещенной в России информацией. Тогда по закону операторы в течение суток должны будут ограничить к нему доступ. Представитель iHerb не ответил на запрос «Ведомостей».

  • В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца онлайн-магазина удалить мобильное приложение для российских пользователей из-за информации о небезопасных БАДах. В мае 2020 года iHerb предупредил пользователей о приостановке работы своих приложений в России.
  • В июне 2021 года компания заявила, что инвестирует 1,5 млрд рублей в регистрацию БАДов в России.

#новость #iherb

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Denis Kiselev

5

Напомню что один из крупных производителей БАДов в РФ зарегистрирован в Алтайском крае, чей региональный центр - это город Барнаул.

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Давид Муравьёв

3

Может лучше на наркотрафике сконцентрируетесь?
От солей молодежь десятками с катушек съезжает и на место их уже не поставить.
И да- качки на курсе гормонов никого не грабят и под опасность подставляют только самих себя

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Ли Си Цын

Давид
2

Может лучше на наркотрафике сконцентрируетесь?

Так они уже. И давно причем. И сконцентрировались и централизовались. Все у них хорошо с этим делом. 

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Хозяин

Ли
0

сконцентрировались, подключились, работают

Ответить

Nikita Datskov

Давид
0

Они тебя услышали

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Давид Муравьёв

Nikita
0

Теперь думаю- как бы не пришли...

Ответить

Виталий

0

Ну да, ну да.... А у нас в аптеках сплошные медикаменты, никакой гомеопатии и непонятных субстанций в продаже

Ответить

Поджог Сараев

Виталий
0

Наши доблестные лекарственные средства и их гнусные БАДы

Ответить

Sergio Molotkoni

Виталий
0

гомеопатия это ладно, но айхерб реально дичью барыжит

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Ли Си Цын

Sergio
0

гомеопатия это ладно, но айхерб реально дичью барыжит

А российские аптеки не барыжат, ага. Вас кто-то заставляет на айхербе покупать? 

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Dmitry Obelov

0

и повторится всё, как встарь…
на моей памяти блокировок айхёрба было штук 10 🤦🏻‍♂️
они что, каждый раз взятку с херба выманивают? что это за традиция такая ежегодная?

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Хозяин

0

Пойду затарюсь психотропами на айхербе на всю котлету, пока не прикрыли дорожку.

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Комментарий удален

Дарья Смолякова

0

смешно... в Барнауле защищают людей от БАДОВ и сайтов, это где рядом полигон ядерных испытаний и высокая смертность от рака, нет нормальной воды и вообще тотальный п....ц. Продолжайте.  

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Olesya Sukhinina

0

Я из Барнаула , тут нарк на Нарке о чем они вообще?!

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