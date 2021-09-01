Суд признал опасной публикацию информации о лекарственных средствах, которые «продаются под видом БАДов».

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Центральный районный суд Барнаула 24 августа удовлетворил иск прокуратуры на основе обращения Алтайской региональной общественной организации «Народный контроль», сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные суда и источник, знакомый с ходом дела.

В обращении указано, что на сайте размещена информация о свободной продаже и доставке на территорию России товаров, которые содержат наркотические и психотропные вещества, гомеопатические лекарственные средства под видом БАДов без регистрационных удостоверений на лекарственный препарат.

Также в «Народном контроле» пожаловались на продажу питания для спортсменов, которое нельзя ввозить без специального разрешения Минспорта. Организация нашла на сайте iHerb более двух тысяч позиций, нарушающих российские законы, но не все вошли в исковое заявление.

В качестве эксперта в суде выступал главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов. Он указал на наличие в составе БАДов продуктов с гормональной активностью, субстанций с серьезными побочными эффектами и противопоказаниями и завышенные дозировки витаминов и других веществ.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Если оно вступит в силу, то Роскомнадзор может включить ru.iherb.com в Единый реестр сайтов c запрещенной в России информацией. Тогда по закону операторы в течение суток должны будут ограничить к нему доступ. Представитель iHerb не ответил на запрос «Ведомостей».