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Торговля
Маша Цепелева

В iHerb посчитали, что за жалобами и возможной блокировкой сайта в России стоит компания «Эвалар» — Forbes Статьи редакции

Представители компании обращались в Роспотребнадзор и Госдуму с предложением заблокировать сайт, сообщают источники.

18 18 комментариев
966 просмотров

За жалобами и исковыми заявлениями против iHerb в России стоит компания «Эвалар», убеждены в российском представительстве онлайн-ритейлера. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на близкий к компании источник.

Источник обратил внимание, что последнее заседание суда проходило в Барнауле, где расположена штаб-квартира «Эвалар». Еще два источника на рынке онлайн-ритейла подтвердили, что, по их информации, за претензиями к iHerb стоит «Эвалар».

По словам одного из них, представители компании обращались с инициативами блокировки iHerb в Роспотребнадзор и Госдуму. Еще один источник Forbes обратил внимание, что «Эвалар» также подвергался блокировке осенью 2019 года.

В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца онлайн-магазина удалить мобильное приложение iHerb для российских пользователей из-за информации о небезопасных БАДах.

Это произошло после жалобы директора «Союза производителей БАД к пище» Александра Жесткова, сообщает издание. Он также связан с «Эваларом» — работал помощником депутата Госдумы Александра Прокопьева, сына владелицы компании Ларисы Прокопьевой.

В августе 2021 года барнаульский суд признал незаконной информацию на сайте ru.iherb.com о лекарственных средствах, которые «продаются под видом БАДов». Разбирательство началось после жалобы общественной организации «Народный контроль», которую возглавляет Николай Якушев. Ранее руководил дочерней структурой компании «Эвалар» «Био­фарма­тор», сообщает Forbes.

Россия — один из крупнейших рынков iHerb, рассказал Forbes гендиректор регионального представительства Илья Микин. По данным SimilarWeb на 2 сентября 2021 года, на Россию приходится 20,61% трафика сайта, на США — 13,27%.

#новость #iherb #эвалар

18 18 комментариев
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18 комментариев
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Sergey Ontime

8

Сын владелицы Эвалара депутат? Понятно)

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Секретный якорь

Sergey
2

Он сам всего добился
Прям сам-сам. Это ж не сын Чайки 

Ответить

Sergey Ontime

Секретный
1

Но тут даже и речи нет о достижениях. Речь о законах под себя.

Ответить

Sergey Ontime

4

Ну правильно посчитали, логично.

Ответить

Ivan Zenkov

2

Вот только у Эвалар в линейке продуктов и близко нет того что есть у iHerb. Взять хоть бы витамин D3 10000me где такое у Эвалара? Максимум 500me, насколько я помню

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Прямой угол

Ivan
3

Здесь уже российское законодательство. В бадах не могут содержаться витамины с превышением максимального уровня потребления. Такое средство можно регистрировать только как лекарственный препарат с проведением клинических испытаний и прочих сложных и дорогих процедур.

Ответить

RakeCrab

Прямой
4

зато всякие арбидолы пожалуйста

Ответить

Александр Алексеев

Ivan
–3

а от передозировки плохо не будет? Скорее всего у iHerb ненастоящий витамин, поэтому такой большой объём

Ответить

Ivan Zenkov

Александр
0

Не будет, там это то не усвоится толком. Но вообще конечно такие дозы для людей с нехваткой.

Ответить

Прямой угол

Ivan
0

И эту нехватку нужно лечить под контролем врача. Такие препараты не должны продаваться как безобидные добавки.

Ответить

Прямой угол

–1

Ни в коем случае не отрицаю причастность эвалара к этому случаю.
Но тем не менее, проблема безопасности биодобавок существует. В США тысячи людей в год обращаются за экстренной медицинской помощью по причине приема различных добавок. Качество и безопасность этих добавок там особо никого не интересует - в качестве них продают в том числе и лекарственные субстанции, не прошедшие одобрения как собственно лекарства. Также витамины и минералы, различные экстракты трав в очень высоких дозировках. Последние "знамениты" не редкими случаями развития токсического поражения печени, например. Кроме того, далеко не факт что в препарате действительно содержится то, что указано на этикетке - независимые исследования регулярно показывают, что примерно половина добавок не соответствует указанному составу. Некоторые содержат недопустимые загрязнители вроде тяжёлых металлов. 
Очень сильно думайте, что вы принимаете, и действительно ли это несёт пользу.

Ответить

Ivan Zenkov

Прямой
1

Здравствуйте, представитель Эвалар. Отъебитесь от iHerb пожалуйста

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Прямой угол

Ivan
0

Не имею никакого отношения ни к эвалару, ни к айхербу. Чисто мнение со стороны. 

Ответить

Sergey Ontime

1

А вот то, что в Россию продаётся больше (20%), чем в США (13%).

Это интересно. И причины интересны.

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Михаил Стерлин

Sergey
0

Причины просты как мычание - все эти БАДы в аптеках РФ дороже раза так в 3, чем на айхёрбе.

Ответить

Sergey Ontime

Михаил
2

А, у нас дорого. А в США и помимо айхерба есть, где купить, а у нас впаривают пустышки по х10 цене. Понятно)

Ответить

911

0

эвалар естественно принадлежит кому надо)

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Sergey Ontime

0

после жалобы общественной организации «Народный контроль»

Это что за «народный» контроль от Эваларовской дочки? Народного контроля на них нет.

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