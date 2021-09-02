Представители компании обращались в Роспотребнадзор и Госдуму с предложением заблокировать сайт, сообщают источники.

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За жалобами и исковыми заявлениями против iHerb в России стоит компания «Эвалар», убеждены в российском представительстве онлайн-ритейлера. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на близкий к компании источник.

Источник обратил внимание, что последнее заседание суда проходило в Барнауле, где расположена штаб-квартира «Эвалар». Еще два источника на рынке онлайн-ритейла подтвердили, что, по их информации, за претензиями к iHerb стоит «Эвалар».

По словам одного из них, представители компании обращались с инициативами блокировки iHerb в Роспотребнадзор и Госдуму. Еще один источник Forbes обратил внимание, что «Эвалар» также подвергался блокировке осенью 2019 года.

В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца онлайн-магазина удалить мобильное приложение iHerb для российских пользователей из-за информации о небезопасных БАДах.

Это произошло после жалобы директора «Союза производителей БАД к пище» Александра Жесткова, сообщает издание. Он также связан с «Эваларом» — работал помощником депутата Госдумы Александра Прокопьева, сына владелицы компании Ларисы Прокопьевой.

В августе 2021 года барнаульский суд признал незаконной информацию на сайте ru.iherb.com о лекарственных средствах, которые «продаются под видом БАДов». Разбирательство началось после жалобы общественной организации «Народный контроль», которую возглавляет Николай Якушев. Ранее руководил дочерней структурой компании «Эвалар» «Био­фарма­тор», сообщает Forbes.