В iHerb посчитали, что за жалобами и возможной блокировкой сайта в России стоит компания «Эвалар» — Forbes Статьи редакции
Представители компании обращались в Роспотребнадзор и Госдуму с предложением заблокировать сайт, сообщают источники.
За жалобами и исковыми заявлениями против iHerb в России стоит компания «Эвалар», убеждены в российском представительстве онлайн-ритейлера. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на близкий к компании источник.
Источник обратил внимание, что последнее заседание суда проходило в Барнауле, где расположена штаб-квартира «Эвалар». Еще два источника на рынке онлайн-ритейла подтвердили, что, по их информации, за претензиями к iHerb стоит «Эвалар».
По словам одного из них, представители компании обращались с инициативами блокировки iHerb в Роспотребнадзор и Госдуму. Еще один источник Forbes обратил внимание, что «Эвалар» также подвергался блокировке осенью 2019 года.
В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал владельца онлайн-магазина удалить мобильное приложение iHerb для российских пользователей из-за информации о небезопасных БАДах.
Это произошло после жалобы директора «Союза производителей БАД к пище» Александра Жесткова, сообщает издание. Он также связан с «Эваларом» — работал помощником депутата Госдумы Александра Прокопьева, сына владелицы компании Ларисы Прокопьевой.
В августе 2021 года барнаульский суд признал незаконной информацию на сайте ru.iherb.com о лекарственных средствах, которые «продаются под видом БАДов». Разбирательство началось после жалобы общественной организации «Народный контроль», которую возглавляет Николай Якушев. Ранее руководил дочерней структурой компании «Эвалар» «Биофарматор», сообщает Forbes.
Россия — один из крупнейших рынков iHerb, рассказал Forbes гендиректор регионального представительства Илья Микин. По данным SimilarWeb на 2 сентября 2021 года, на Россию приходится 20,61% трафика сайта, на США — 13,27%.
Сын владелицы Эвалара депутат? Понятно)
Секретный якорь
Он сам всего добился
Прям сам-сам. Это ж не сын Чайки
Вот только у Эвалар в линейке продуктов и близко нет того что есть у iHerb. Взять хоть бы витамин D3 10000me где такое у Эвалара? Максимум 500me, насколько я помню
Здесь уже российское законодательство. В бадах не могут содержаться витамины с превышением максимального уровня потребления. Такое средство можно регистрировать только как лекарственный препарат с проведением клинических испытаний и прочих сложных и дорогих процедур.
а от передозировки плохо не будет? Скорее всего у iHerb ненастоящий витамин, поэтому такой большой объём
Не будет, там это то не усвоится толком. Но вообще конечно такие дозы для людей с нехваткой.
И эту нехватку нужно лечить под контролем врача. Такие препараты не должны продаваться как безобидные добавки.
Ни в коем случае не отрицаю причастность эвалара к этому случаю.
Но тем не менее, проблема безопасности биодобавок существует. В США тысячи людей в год обращаются за экстренной медицинской помощью по причине приема различных добавок. Качество и безопасность этих добавок там особо никого не интересует - в качестве них продают в том числе и лекарственные субстанции, не прошедшие одобрения как собственно лекарства. Также витамины и минералы, различные экстракты трав в очень высоких дозировках. Последние "знамениты" не редкими случаями развития токсического поражения печени, например. Кроме того, далеко не факт что в препарате действительно содержится то, что указано на этикетке - независимые исследования регулярно показывают, что примерно половина добавок не соответствует указанному составу. Некоторые содержат недопустимые загрязнители вроде тяжёлых металлов.
Очень сильно думайте, что вы принимаете, и действительно ли это несёт пользу.
Здравствуйте, представитель Эвалар. Отъебитесь от iHerb пожалуйста
Не имею никакого отношения ни к эвалару, ни к айхербу. Чисто мнение со стороны.
А вот то, что в Россию продаётся больше (20%), чем в США (13%).
Это интересно. И причины интересны.
Причины просты как мычание - все эти БАДы в аптеках РФ дороже раза так в 3, чем на айхёрбе.
А, у нас дорого. А в США и помимо айхерба есть, где купить, а у нас впаривают пустышки по х10 цене. Понятно)
после жалобы общественной организации «Народный контроль»
Это что за «народный» контроль от Эваларовской дочки? Народного контроля на них нет.
Привет, на связи Саша, сценарист агентства Multiways. Когда-то я писала очень плохие сценарии для анимации. Потом чуть получше. Сейчас получается даже неплохо. Но я все еще иногда ловлю себя на самых банальных ошибках, которые закрывают мой путь в копирайтерский рай с шампанским у бассейна.
Часть 1. Концепт решает всё
В сети каждый день выходят десятки статей о том, как развить личный Инстаграм-блог. Но почти ничего не говорится о корпоративных. Мы собрали собственный кейс, на примере лучшего блога о технологиях, который поможет всем, кто только задумывается использовать эту социальную сеть в своих маркетинговых целях. Мы пошагово опишем этапы работы над…
Что нужно учесть при разработке, каким образом нативно интегрировать упоминания бренда и как сделать навык максимально полезным для людей: рассказываем на примере Маруси.
Выбрали пять мощнейших книг, которые прокачают память, научат работать с большими объемами информации, расскажут о принципах работы мозга и многое другое.
Испытательные полёты с замерами уровня шума — часть национальной программы по расширению воздушного транспорта.
В 2021 году восемь машин появятся в Иннополисе, в 2021-2022 годах — десять машин в Москве, за три года — к программе хотят подключить до 1000 машин.
Представители компании обращались в Роспотребнадзор и Госдуму с предложением заблокировать сайт, сообщают источники.
Компания Фёдора Овчинникова хочет сфокусироваться на развитии, для этого нужен «лидер-менеджер, который сможет обеспечить быстрый рост бизнеса».