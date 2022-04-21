Ozon разрешил продавцам площадки создавать собственные программы лояльности Статьи редакции
Первым из российских маркетплейсов, утверждают в компании․
- Продавцы могут выбрать при покупке какого товара они будут предоставлять бонусы и в каком размере, сообщила компания.
- Покупатель может потратить полученные бонусы только в том магазине, где их получал — в отличие от баллов Ozon, которые можно тратить везде.
- Предложение будет работать только для продавцов Premium-программы. В Ozon добавили, что из-за этого они упростили условия попадания в Premium: перестали учитывать индекс цен, если цена на товары предпринимателя на другой площадке ниже.
- В компании ожидают, что новая программа поможет увеличить количество повторных покупок на четверть, а частоту заказов до полутора раз.
- 13 апреля Ozon начал продавать рекламу на маркетплейсе не только своим продавцам. А 19 апреля запустил «Моменты» — раздел с фотографиями и видео от продавцов и пользователей.
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Для тех продавцов, у кого много товара с жестким РРЦ, появится новая возможность для конкурентной борьбы ))))
Конкуренция всегда выгодна для покупателя:чем она выше тем,тем больше выгодных предложений и бонусов придется ввести продавцам
Да начнется fight :D
Звучит интересно, надеюсь на деле не получится котовасии.
Купи тазик ха 10к с кешбеком в 9500? :D
Неплохо так то
Лучше бы следили за наличием пали на своей площадке
Там всегда можно пожаловаться самому, если увидел 🤦🏻♂️
извините, а какое преимущество у таких вот локализованных кешбеков перед платформенным?
Для продавца и покупателя преимущества разные
Что для покупателя дорого, то для продавца, отбить бы затраты)
Вся ответственность будет лежать на продавце, видимо 🤓
Я так понимаю:
Одно дело, когда покупатель просто воспользовался баллами от ОЗОНа и получил саидку в Вашем магазине, а другое - когда, к примеру, он получает бонусные баллы за покупку определенного количества товара у Вас. Так и продавцу лучше - он завоевывает лояльность покупателя именно в своем магазине и продает больше, и покупателю - дополнительная скидка.
Я надеюсь они будут суммироваться. От Озон и от конкретного магазина на площадке.
Интересный поворот...
Звучит не очень интересно, если только Premium программа