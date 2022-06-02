Утренний «шмон» сотрудников и «минуса» на счетах из-за штрафов: как работают на складах Wildberries Статьи редакции
Главное из выпуска «Все работы хороши».
- К сотрудникам складов у Wildberries нет особых требований, поэтому на работу может устроиться почти любой желающий. Достаточно будет наличие смартфона на Android, чтобы подключиться к приложению маркетплейса. Обычно перед началом работы для новичков проводят инструктаж. По словам сотрудников, это выглядит так: работники жмутся у стенки около часа и ждут пока, кто-то из «старших» подойдёт и объяснит, как обращаться с товаром и сканером. А иногда новичков просто запускают на склад — «и делай, что хочешь» .
Оплата работы на складе сдельная. Заработать можно, например, во время приёмки товара или на сортировке. Деньги сотрудник получает за каждый пик сканером. В среднем около 10 рублей, в лучшие дни бывает по 15-17 рублей за пик.
- Тарифы на каждой позиции разные. Поэтому за товар с высоким тарифом часто на складе разворачивается борьба, рассказывает один из сотрудников. По его словам, при желании можно подружиться с супервайзером, который будет вам «отстегивать козырный товар», а сам будет получать за это процент.
Кроме того, эти тарифы не фиксированные, они меняются в течение дня. Поэтому предсказать, сколько сотрудник заработает, нельзя. Также сотрудников иногда отправляют трамбовать картон или убираться — бесплатно.
- Зарплата отображается в приложении Wildberries. Деньги можно перевести на карту спустя два дня после окончания смены: заработанное в понедельник получится вывести только в четверг. При этом сумма должна превышать 5000 рублей. По словам сотрудников, иногда приложение не работает и вывести деньги не удаётся. А во время мартовского сбоя у Wildberries многим сотрудникам даже не пришли деньги за некоторые даты.
На зарплату также сильно влияют штрафы, которые списываются в приложении Wildberries. Например, работнику нужно собрать несколько товаров по списку. Где они находятся на складе, определяют по сканеру. Но часто оказывается, что нужного товара на полке нет — либо сортировщик положил его не туда, либо его просто украли. А перейти к следующему списку сборщик не может, пока не найдёт все товары из текущего.
В этом случае придётся заплатить штраф — от 200 до 1100 рублей. Причём таких «потеряшек» в сборочном листе может быть несколько — могут отсутствовать до 50 товаров из 200. Поэтому сотрудники часто «уходят в минус», а штраф за один день может достичь 20 000 рублей.
- Чтобы бороться с воровством на складе, Wildberries требует от сотрудников носить форму. Купить её работник должен сам за 1500 рублей. Форму они надевают перед выходом на работу, а перед этим их обыскивает охрана — проверяют в том числе стельки и нижнее белье.
Wildberries иногда предоставляет сотрудникам общежитие, за которое нужно платить отдельно. В других случаях компания просто скидывает список хостелов, но в них всё время нет мест, жалуются работники. Также для сотрудников есть столовая, где комплексный обед стоит 130 рублей. Сумму вычитают из зарплаты.
- По словам сотрудников, работники часто вскрывают коробки с товарами — например, с едой. Они могут съесть что-то и оставить в открытом виде, поэтому на складе живут крысы. «Это всё воняет и превращается в огромное месиво», — говорит один из героев ролика. А иногда крысы приезжают к клиенту вместе с посылкой.
- Сотрудники также рассказывают, что часто находят в коробках с товарами экскременты и мочу — по их словам, испражняются на складе сотрудники, которые не хотят идти до туалета.
Ну вот, слава Богу нормальный работодатель, а не этот жадный Амазон, который минуты считает
Я почему то ни разу не видел отзыва, где писали что прислали кучу вместе с заказом
А почему нет штрафа за то, что в коробке с платьем приедут тапочки?
Есть штрих код платья, значит, там платье, а тапочкам надо ещё доказать, что они тапочки - без бумажки, ты какашка...
Статья очень похожа на заказуху. VC начал огорчать.
Заказуха/не заказуха, а уважающая себя компания должна сделать официальное заявление по этому поводу, я считаю. Так, мол, и так - каемся, грешники, будем улучшать собственные компетенции и условия труда сотрудников. Либо уйти в отрицалово. Но ведь всем же похер? Одни будут молчать, другие будут гадать и придумывать всякую конспирологию.
Вот так вот «огорчил» за пару месяцев. И Вы в первом же комментарии об этом пишете. Комментарий похож на заказуху — Вы меня огорчаете.
Т.е. управленцы, в т.ч. линейные на складах настолько отшибленные, что им все равно и выходит:
поэтому на складе живут крысы. «Это всё воняет и превращается в огромное месиво», — говорит один из героев ролика. А иногда крысы приезжают к клиенту вместе с посылкой.
Сотрудники также рассказывают, что часто находят в коробках с товарами экскременты и мочу — по их словам, испражняются на складе сотрудники, которые не хотят идти до туалета.
Понимаю, бывает многое. Но не перебарщивайте с заказной чернухой что такое бывает часто, везде и в массовых проявлениях, не дебилы же 146% читают эти опусы.
О, вб уже заказал таких как ты с аргументом "заказуха", под роликом тоже появились. А что, видимо автор канала проплачен... Кем блять? Амазоном?
Del
А в озоне такая же дичь?
До трусов пока не раздевают, если вы об этом
Прикольно сегодня выглядит лента на ВиСи. Вот, например, на тему того, как это «у них»: https://vc.ru/offline/435145-amazon-pominutno-sledit-za-rabotnikami-na-sklade-i-uvolnyaet-esli-oni-nichego-ne-delali-bolshe-dvuh-chasov-v-den-vice
Вообще человечество ещё не придумало, как сделать адекватные условия для работников ритэйла, думается мне — везде из линейного персонала пытаются «выжать» максимум. А всё потому что конкуренции за сотрудников на рынке труда на таких позициях нет и можно делать с ними что угодно — кушать захочешь, будешь работать, где скажут.
Когда-то нас пугали: «Не будешь учиться — пойдёшь работать дворником», теперь можно пугать работой на кассе или на складе.
В очередной раз убеждаюсь, что правильно делаю, что не пользуюсь этой ублюдской контрой.