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Торговля
Ануш Алексанян

Утренний «шмон» сотрудников и «минуса» на счетах из-за штрафов: как работают на складах Wildberries Статьи редакции

Главное из выпуска «Все работы хороши».

1708 просмотров
  • К сотрудникам складов у Wildberries нет особых требований, поэтому на работу может устроиться почти любой желающий. Достаточно будет наличие смартфона на Android, чтобы подключиться к приложению маркетплейса. Обычно перед началом работы для новичков проводят инструктаж. По словам сотрудников, это выглядит так: работники жмутся у стенки около часа и ждут пока, кто-то из «старших» подойдёт и объяснит, как обращаться с товаром и сканером. А иногда новичков просто запускают на склад — «и делай, что хочешь» .

Дальше ты заходишь на склад, и всё, ты ***** там никому не нужен. Просто блуждаешь по складу, где много работников, и по слухам от них выбираешь себе какое-то занятие, чтобы заработать. И если ты некоммуникабельный, то ты просто уходишь в минуса.

сотрудник склада

  • Оплата работы на складе сдельная. Заработать можно, например, во время приёмки товара или на сортировке. Деньги сотрудник получает за каждый пик сканером. В среднем около 10 рублей, в лучшие дни бывает по 15-17 рублей за пик.

  • Тарифы на каждой позиции разные. Поэтому за товар с высоким тарифом часто на складе разворачивается борьба, рассказывает один из сотрудников. По его словам, при желании можно подружиться с супервайзером, который будет вам «отстегивать козырный товар», а сам будет получать за это процент.

  • Кроме того, эти тарифы не фиксированные, они меняются в течение дня. Поэтому предсказать, сколько сотрудник заработает, нельзя. Также сотрудников иногда отправляют трамбовать картон или убираться — бесплатно.

Вы можете начать собирать товар, у вас будет пик стоить 11 рублей. А под утро он будет уже по 6 рублей. Соответственно и зарплата будет меньше.

сотрудник склада
  • Зарплата отображается в приложении Wildberries. Деньги можно перевести на карту спустя два дня после окончания смены: заработанное в понедельник получится вывести только в четверг. При этом сумма должна превышать 5000 рублей. По словам сотрудников, иногда приложение не работает и вывести деньги не удаётся. А во время мартовского сбоя у Wildberries многим сотрудникам даже не пришли деньги за некоторые даты.

В среднем темпе выходило около 40 000 рублей за месяц при графике 2/2. Чем больше «напикаешь», тем больше получишь, так что важна и скорость.

сотрудник склада

  • На зарплату также сильно влияют штрафы, которые списываются в приложении Wildberries. Например, работнику нужно собрать несколько товаров по списку. Где они находятся на складе, определяют по сканеру. Но часто оказывается, что нужного товара на полке нет — либо сортировщик положил его не туда, либо его просто украли. А перейти к следующему списку сборщик не может, пока не найдёт все товары из текущего.

  • В этом случае придётся заплатить штраф — от 200 до 1100 рублей. Причём таких «потеряшек» в сборочном листе может быть несколько — могут отсутствовать до 50 товаров из 200. Поэтому сотрудники часто «уходят в минус», а штраф за один день может достичь 20 000 рублей.

Условно говоря, тебе нужно найти платье, а ты находишь только упаковку от платья. И ты видишь, что на нём есть штрих-код, и ты можешь его пикнуть. И да тебя будет грызть совесть из-за того, что платье не дойдёт до покупателя, но тебе настолько *****, настолько озлобливает эта система, что ты пихаешь в этот пакет какое-нибудь другое дерьмище, соседние тапочки, пикаешь своей пикалкой и отправляешь.

сотрудник склада
  • Чтобы бороться с воровством на складе, Wildberries требует от сотрудников носить форму. Купить её работник должен сам за 1500 рублей. Форму они надевают перед выходом на работу, а перед этим их обыскивает охрана — проверяют в том числе стельки и нижнее белье.
Baza
Это не российское СИЗО или вход в сауну. Так выглядит пункт досмотра на обычном складе «Вайлдберриз» в Подольске.

Оказывается, такую картину можно наблюдать почти на всех российских складах компании. Тут действуют и жёсткие правила контроля — все сотрудники, как женщины, так и...
Это не российское СИЗО или вход в сауну. Так выглядит пункт досмотра на обычном складе «Вайлдберриз» в Подольске.

Оказывается, такую картину можно наблюдать почти на всех российских складах компании. Тут действуют и жёсткие правила контроля — все сотрудники, как женщины, так и мужчины, раздеваются на входе до нижнего белья и проходят досмотр. Всё это обязательно снимают камеры наблюдения.

Так руководство «Вайлдберриз» решило бороться с воровством со складов. При этом сотрудникам также нельзя носить драгоценности, часы и любые украшения.

  • Wildberries иногда предоставляет сотрудникам общежитие, за которое нужно платить отдельно. В других случаях компания просто скидывает список хостелов, но в них всё время нет мест, жалуются работники. Также для сотрудников есть столовая, где комплексный обед стоит 130 рублей. Сумму вычитают из зарплаты.

  • По словам сотрудников, работники часто вскрывают коробки с товарами — например, с едой. Они могут съесть что-то и оставить в открытом виде, поэтому на складе живут крысы. «Это всё воняет и превращается в огромное месиво», — говорит один из героев ролика. А иногда крысы приезжают к клиенту вместе с посылкой.

Насрать всем на этот товар, короче. Его пинают, он весь в пыли, в говне. Пакеты все в говне. В общем Wildberries на этот товар насрать.

сотрудник склада
  • Сотрудники также рассказывают, что часто находят в коробках с товарами экскременты и мочу — по их словам, испражняются на складе сотрудники, которые не хотят идти до туалета.

Ну это ******, правда, ребята. Если вы что-то заказываете в Wildberries, неважно, что — одежду или канцелярские принадлежности, пожалуйста, мойте, протирайте это перед тем, как использовать.

сотрудник склада

#wildberries

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14 комментариев
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Salena_ya

Ну вот, слава Богу нормальный работодатель, а не этот жадный Амазон, который минуты считает

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Никого Нету

Я почему то ни разу не видел отзыва, где писали что прислали кучу вместе с заказом

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Миша Магадан

А почему нет штрафа за то, что в коробке с платьем приедут тапочки?

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Noblesse. tv

Есть штрих код платья, значит, там платье, а тапочкам надо ещё доказать, что они тапочки - без бумажки, ты какашка...

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Юлия Довбыш

Статья очень похожа на заказуху. VC начал огорчать.

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John Yossarian

Заказуха/не заказуха, а уважающая себя компания должна сделать официальное заявление по этому поводу, я считаю. Так, мол, и так - каемся, грешники, будем улучшать собственные компетенции и условия труда сотрудников. Либо уйти в отрицалово. Но ведь всем же похер? Одни будут молчать, другие будут гадать и придумывать всякую конспирологию.

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Valentin Dombrovsky

Вот так вот «огорчил» за пару месяцев. И Вы в первом же комментарии об этом пишете. Комментарий похож на заказуху — Вы меня огорчаете.

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Сергей Леопольдович

Т.е. управленцы, в т.ч. линейные на складах настолько отшибленные, что им все равно и выходит:
поэтому на складе живут крысы. «Это всё воняет и превращается в огромное месиво», — говорит один из героев ролика. А иногда крысы приезжают к клиенту вместе с посылкой.
Сотрудники также рассказывают, что часто находят в коробках с товарами экскременты и мочу — по их словам, испражняются на складе сотрудники, которые не хотят идти до туалета.
Понимаю, бывает многое. Но не перебарщивайте с заказной чернухой что такое бывает часто, везде и в массовых проявлениях, не дебилы же 146% читают эти опусы.

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Максим Штрайхер

О, вб уже заказал таких как ты с аргументом "заказуха", под роликом тоже появились. А что, видимо автор канала проплачен... Кем блять? Амазоном?

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Noblesse. tv

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Alex Ondre

А в озоне такая же дичь?

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DN

До трусов пока не раздевают, если вы об этом

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Valentin Dombrovsky

Прикольно сегодня выглядит лента на ВиСи. Вот, например, на тему того, как это «у них»: https://vc.ru/offline/435145-amazon-pominutno-sledit-za-rabotnikami-na-sklade-i-uvolnyaet-esli-oni-nichego-ne-delali-bolshe-dvuh-chasov-v-den-vice

Вообще человечество ещё не придумало, как сделать адекватные условия для работников ритэйла, думается мне — везде из линейного персонала пытаются «выжать» максимум. А всё потому что конкуренции за сотрудников на рынке труда на таких позициях нет и можно делать с ними что угодно — кушать захочешь, будешь работать, где скажут.

Когда-то нас пугали: «Не будешь учиться — пойдёшь работать дворником», теперь можно пугать работой на кассе или на складе.

Amazon поминутно следит за работниками на складе…
За каждую минуту «нерабочего» времени сотрудник должен отчитаться, а Amazon может проверить по…
vc.ru
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Алексей Волосач

В очередной раз убеждаюсь, что правильно делаю, что не пользуюсь этой ублюдской контрой.

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