Это не российское СИЗО или вход в сауну. Так выглядит пункт досмотра на обычном складе «Вайлдберриз» в Подольске.



Оказывается, такую картину можно наблюдать почти на всех российских складах компании. Тут действуют и жёсткие правила контроля — все сотрудники, как женщины, так и мужчины, раздеваются на входе до нижнего белья и проходят досмотр. Всё это обязательно снимают камеры наблюдения.



Так руководство «Вайлдберриз» решило бороться с воровством со складов. При этом сотрудникам также нельзя носить драгоценности, часы и любые украшения.

Это не российское СИЗО или вход в сауну. Так выглядит пункт досмотра на обычном складе «Вайлдберриз» в Подольске.Оказывается, такую картину можно наблюдать почти на всех российских складах компании. Тут действуют и жёсткие правила контроля — все сотрудники, как женщины, так и...