Владелец «Столото» купит производителя лифтов Otis Статьи редакции
После завершения сделки производство лифтов возобновят под новым брендом.
- Американский производитель лифтов Otis заключил соглашение с Ice Development о продаже 100% доли компании в российском бизнесе. Сумму сделки стороны не раскрывают.
- После покупки российского бизнеса Otis Ice Development планирует возобновить производство на площадке в Санкт-Петербурге под новым брендом.
- Ice Development — российская инвестиционная компания, работающая в сфере недвижимости. Она входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. Компания развивает ИТ-решения в финсекторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, а также владеет распространителем гослотерей «Столото».
- Otis прекратил прием заказов на новое оборудование и инвестиции в России в марте. По данным Национального лифтового союза, Otis занимал 16% российского рынка лифтов — второе место после Щербинского лифтостроительного завода с долей в 20%.
- Активы компании в России включают завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7 тысяч лифтов в год и сервисную сеть, в том числе по оказанию услуг технического обслуживания предприятия и сторонних производителей.
- В середине июня Forbes сообщил, что в России образовался дефицит скоростных лифтов, потому что производящие их Kone и Otis перестали принимать заказы на поставку новых лифтов. Kone 28 июня объявил о продаже своего российского бизнеса местным топ-менеджерам и полном уходе из России.
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Лифты Столото - испытай удачу.
5 этаж? - не угадали! Все едем на 11й %)
У лифтов тоже есть тормоза
Ну заголовок прям желтушный, покупает инвестиционная компания, которая и в том числе владеет «Столото»
Как раз нет. S8 построен на лотереях был, просто этими прокладками его диверсициировали о обелили
Нет там компания изначально собственник лото, остальные там веселый обнал ))
Удача - и точка.
Перепись петросянов в каментах объявляется открытой!
Да тут нихрена не смешно. Вначале авто без АБС, потом самолёты с иранским сервисом, а сейчас, как вишенка на торте, лифты из разряда "повезет-не повезет". Дальше что? Допустимый процент яиц с сальмонелезом? Или допустимая концентрация холерного вибриона на литр питьевой воды?
100₽ поездка и билет Столото в подарок🎁блять🤦🏼♂️😁
Вспомнились грузинские лифты с монетоприёмником
Заголовок породил дешёвые шутки в комментариях
Заголовки крутятся – ПФ на сайте мутится.
Каждый этаж будет озвучиваться голосом ведущего и с каким-то приколом?
45 - баба-ягодка опять
11 - барабанная дробь
больше не помню((
2 - снимайте трусы, господа
3 - жопу подотри
7 - семеро одного не ждут
77 - топорики
300 - отсоси у тракториста
А будет лотерея типа нажал на 8 этаж, если повезет приедешь на него
Вместо кнопок будет колесо фортуны с сектором «застрять на два часа».
чем больше раз нажал - тем выше шанс
Тесно - и точка!
Ради комментариев зашёл😁
Поездка в лифте как лотерея)))
и вызывает зависимость
Барабанные палочки
Ну что тут сказать... вы выиграли (победили)!
Тоже хотел пошутить, но что-то не шутится от всех этих новостей
Зашёл ради интереса посмотреть что там за s8.
Грустный лэндос с выдержками из ТЗ в качестве описания продуктов, «цены по запросу» и никакой конкретики.
Ни про компанию, ни про команду, ни про партнёров и продукты.
Зато «собственная медиаплатформа, аудитория которого выросла в 3 раза за 3 месяца».
Никаких связей с производством и обслуживанием оборудования, ничего, что могло бы как-то вселить надежду на то, что люди покупающие этот бизнес смогут его дальше развивать.
Только почти «чистые» деньги от гэмблинга, только хардкор.
Я сказал - на ВОСЬМОЙ, плять!
Выход из лифта только по купленному лотерейному билету? Это если комбинация выигрышная (-:
Приз! Прииииз!
Поездка на лифте станет лотереей…
комплектующие те же? Или тоже поменяют? Скидки из лифта будут?
Внимание! В комментариях открыта перепись юмористов
Джекпот и только.
Любопытно - чего сложного в лифтостроении, что надо кому-то чего-то покупать. Уважаемые знатоки, расскажите, любопытно.
Если без шуток, то строить лифты в дома до примерно 16 этажей - проблем нет никаких. Их нормально строили в СССР, и в РФ. В плане безопасности, там все примитивно, как железный лом.
Проблема именно в скоростных лифтах, в небоскребах в 40-60 этажей. Вот тут теперь вся надежда на китайцев. Хотя хрен его знает что у них, допустим самолеты китайцы также покупают Боинги и Аэрбасы. Возможно и с лифтами также.
Ну ладно хоть так, вот если бы лифты купила компания каких нибудь викторин, то пришлось бы попотеть, чтобы доехать, а тем более выйти из лифта 😀😀😀
Вероятность, что доедем до нужного этажа в лифтах otis теперь почти нулевая😂😂
Выиграй поездку на лифте))
Вход в лифт 50 рублей, выход - 500 рублей
СтоЛото пошёл на подъем! 🤘😅
Хорошая новость ведь. Я сейчас еду в лифте и каждый раз читаю название, в основном - Отис. Не подсуетись этот Саркисян вовремя, проблема была бы довольно масштабной.
Новые точки продаж для лотерейных билетов )))