Торговля
Смешанный меч

Владелец «Столото» купит производителя лифтов Otis Статьи редакции

После завершения сделки производство лифтов возобновят под новым брендом.

  • Американский производитель лифтов Otis заключил соглашение с Ice Development о продаже 100% доли компании в российском бизнесе. Сумму сделки стороны не раскрывают.
  • После покупки российского бизнеса Otis Ice Development планирует возобновить производство на площадке в Санкт-Петербурге под новым брендом.
  • Ice Development — российская инвестиционная компания, работающая в сфере недвижимости. Она входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. Компания развивает ИТ-решения в финсекторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, а также владеет распространителем гослотерей «Столото».
  • Otis прекратил прием заказов на новое оборудование и инвестиции в России в марте. По данным Национального лифтового союза, Otis занимал 16% российского рынка лифтов — второе место после Щербинского лифтостроительного завода с долей в 20%.
  • Активы компании в России включают завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7 тысяч лифтов в год и сервисную сеть, в том числе по оказанию услуг технического обслуживания предприятия и сторонних производителей.
  • В середине июня Forbes сообщил, что в России образовался дефицит скоростных лифтов, потому что производящие их Kone и Otis перестали принимать заказы на поставку новых лифтов. Kone 28 июня объявил о продаже своего российского бизнеса местным топ-менеджерам и полном уходе из России.

#новость #столото

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52 комментария
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 Хозяин

Лифты Столото - испытай удачу.

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Сергей Коновалов

5 этаж? - не угадали! Все едем на 11й %)

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3 комментария
Копните глубже

У лифтов тоже есть тормоза

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1 комментарий
Роман Костенко

Ну заголовок прям желтушный, покупает инвестиционная компания, которая и в том числе владеет «Столото»

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Игорь Ромин

Как раз нет. S8 построен на лотереях был, просто этими прокладками его диверсициировали о обелили

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1 комментарий
Philips

Нет там компания изначально собственник лото, остальные там веселый обнал ))

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Sultanik

Удача - и точка.

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Andrey Gordeev

Перепись петросянов в каментах объявляется открытой!

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MT Advanced

Да тут нихрена не смешно. Вначале авто без АБС, потом самолёты с иранским сервисом, а сейчас, как вишенка на торте, лифты из разряда "повезет-не повезет". Дальше что? Допустимый процент яиц с сальмонелезом? Или допустимая концентрация холерного вибриона на литр питьевой воды?

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5 комментариев
Евгений Старцев

100₽ поездка и билет Столото в подарок🎁блять🤦🏼‍♂️😁

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Андрей Деревянко

Вспомнились грузинские лифты с монетоприёмником

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Ziyech

Заголовок породил дешёвые шутки в комментариях

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Pavel Ivanov

Заголовки крутятся – ПФ на сайте мутится.

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Александр Соколов

Каждый этаж будет озвучиваться голосом ведущего и с каким-то приколом?
45 - баба-ягодка опять
11 - барабанная дробь

больше не помню((

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Вильгельм Богачев

2 - снимайте трусы, господа
3 - жопу подотри
7 - семеро одного не ждут
77 - топорики
300 - отсоси у тракториста

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Denis Uvarov

А будет лотерея типа нажал на 8 этаж, если повезет приедешь на него

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Даниил

Вместо кнопок будет колесо фортуны с сектором «застрять на два часа».

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Grigoriy Malyshev

чем больше раз нажал - тем выше шанс

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Vitaliy Vasilev

Тесно - и точка!

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Максим Кремер

Ради комментариев зашёл😁

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Невкусно и грустно

Поездка в лифте как лотерея)))

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Вильгельм Богачев

и вызывает зависимость

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Босота

Барабанные палочки

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Юлия Баранова

Ну что тут сказать... вы выиграли (победили)!

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nkmstudio

Тоже хотел пошутить, но что-то не шутится от всех этих новостей

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Shoo

Зашёл ради интереса посмотреть что там за s8.
Грустный лэндос с выдержками из ТЗ в качестве описания продуктов, «цены по запросу» и никакой конкретики.
Ни про компанию, ни про команду, ни про партнёров и продукты.
Зато «собственная медиаплатформа, аудитория которого выросла в 3 раза за 3 месяца».
Никаких связей с производством и обслуживанием оборудования, ничего, что могло бы как-то вселить надежду на то, что люди покупающие этот бизнес смогут его дальше развивать.
Только почти «чистые» деньги от гэмблинга, только хардкор.

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Иван Грозный

Я сказал - на ВОСЬМОЙ, плять!

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Вадим Д.

Выход из лифта только по купленному лотерейному билету? Это если комбинация выигрышная (-:

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Egor Gulyaev

Приз! Прииииз!

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A

Поездка на лифте станет лотереей…

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Александр Иванов

комплектующие те же? Или тоже поменяют? Скидки из лифта будут?

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Grigoriy Malyshev

Внимание! В комментариях открыта перепись юмористов

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Oleg Zhuravlev

Джекпот и только.

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Вадим Вахрамов

Любопытно - чего сложного в лифтостроении, что надо кому-то чего-то покупать. Уважаемые знатоки, расскажите, любопытно.

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Алекс Федоров

Если без шуток, то строить лифты в дома до примерно 16 этажей - проблем нет никаких. Их нормально строили в СССР, и в РФ. В плане безопасности, там все примитивно, как железный лом.

Проблема именно в скоростных лифтах, в небоскребах в 40-60 этажей. Вот тут теперь вся надежда на китайцев. Хотя хрен его знает что у них, допустим самолеты китайцы также покупают Боинги и Аэрбасы. Возможно и с лифтами также.

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Alex Aster

Ну ладно хоть так, вот если бы лифты купила компания каких нибудь викторин, то пришлось бы попотеть, чтобы доехать, а тем более выйти из лифта 😀😀😀

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Alexander K

Вероятность, что доедем до нужного этажа в лифтах otis теперь почти нулевая😂😂

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Игорь

Выиграй поездку на лифте))

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Стерлядка Вяленая

Вход в лифт 50 рублей, выход - 500 рублей

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Dimitri Sloboda

СтоЛото пошёл на подъем! 🤘😅

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Адам Ньюман

Хорошая новость ведь. Я сейчас еду в лифте и каждый раз читаю название, в основном - Отис. Не подсуетись этот Саркисян вовремя, проблема была бы довольно масштабной.

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Alex Orlov

Новые точки продаж для лотерейных билетов )))

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