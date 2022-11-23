Торговля
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«Яндекс Маркет» представил «шоты» — короткие видео с обзорами товаров, которые можно сразу купить Статьи редакции

Такие ролики сервис будет показывать на главной странице приложения в бесконечной ленте и на карточке конкретного продавца.

  • Маркетплейс объявил, что запускает направление social ecom (социальная коммерция). Магазины и бренды смогут размещать на площадке короткие ролики — например, распаковки или обзоры от блогеров — с товарами, которые можно сразу купить, перейдя из видео в карточку с предложением от продавца.
  • Часть пользователей уже начала видеть «шоты», до конца 2022 года они станут доступны всей аудитории. До 27 ноября возможность размещать «шоты» появится у всех продавцов.
  • Пользователи могут лайкать их и подписываться на новые видео от продавцов. В будущем «Яндекс Маркет» хочет позволить им также загружать свои видеообзоры в ленту.
  • Продавцы могут бесплатно добавить «шоты» к любому своему товару — такие видео будут показываться в карточке и в подборке на главной странице. Публиковать «шоты» смогут сотрудники магазина, у которых есть роль контент-менеджера — подлючить её можно в личном кабинете. Управлять роликами можно в приложении «Маркета» для покупателей. Их продолжительность — от 5 секунд до минуты.
  • До этого продавцы на «Маркете» уже могли добавлять короткие видео на карточки товаров. В будущем маркетплейс планирует перенести и эти ролики в ленту «шотов», но пока такой возможности нет.
  • Видео в ленте будут ранжироваться по популярности — чем больше просмотров, лайков, комментариев и переходов в покупку у ролика, тем больше покупателей их увидит. Также продавцы могут добавить к роликам описание и хэштеги. Тогда покупатели смогут посмотреть общую ленту или ленту разных магазинов по одному хэштегу.
Источник: «Яндекс Маркет»

#новость #яндексмаркет

532 просмотров
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8 комментариев
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 BLVCK SQUARE

Опять спиздили, привет озону?

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Александр Кузнецов

Да) и привет YouTube)

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Ерик Сан

У ютубчика разве есть такая фишка?)

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Алек Борисовский

За бугром в стриминге везде есть такая фишка. Прямо в фильме можно покупать шмотки как у актеров.

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Руслан Халиков

Раньше всех это появилось у Alibaba. Там записывают сторисы все – от крупных брендов до торгашей на рынке. Там легко можно увидеть как страричок, который продает лимоны на рынке, на айфон со штативом записывает видео сторисы про лимоны.

Сегодня лайвы и сторисы с обзорами товаров у китайцев уже в культуре. Ты либо это делаешь, либо тебя нет на рынке.

Так что Озон нервно курит в сторонке и продолжает копировать у китайцев.

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Вадим Д.

Теперь можно смотреть шоты под шоты 🥃

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Невысокий пёс_анон

Поздняк метаться с таким названием, народ уже принял "шорты"

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Александр Крот

формат тиктока внедряют везде

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