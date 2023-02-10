Торговля
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Wildberries запустил бота для борьбы с сомнительными товарами Статьи редакции

Он будет искать товары и блокировать их — пока только вейпы и курительные смеси.

  • Wildberries запустил бота на основе ИИ, который анализирует карточки товаров, описание и фотографии в них и определяет запрещённые товары. После этого их автоматически скрывают в каталоге сайта и в приложении, рассказали в компании.
  • На первом этапе бот будет находить на маркетплейсе вейпы, жидкости для них и курительные смеси, в том числе безникотиновые — Wildberries запретил их продажу с 7 февраля. В дальнейшем бот будет искать любые сомнительные товары, но конкретные планы в компании не раскрывают.
  • До этого карточки товаров проверяли специалисты — они же убирали их с маркетплейса, если подтверждалось, что товар сомнительный. Сейчас процесс автоматизировали при помощи бота. В Wildberries уверяют, что риски ошибочных блокировок практически нулевые, но если бот заблокирует товар случайно — продавец может обратиться в поддержку.

#новость #wildberries

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18 комментариев
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 Свиридова Наталья

Вайбериз даже не может додуматься открыть горячую линию по работе с клиентами, у них нет совершенно ни какой связи с клиентами - как у того же Озона. Если даже ты видишь нарушения, то сообщить об этом в Вайбериз тупо не куда. Это сделано специально 100%. А сколько там продаётся товара сомнительного качества - это вообще отдельный разговор. О чем говорить : если на вайберезе умудряются продавать лекарственные препараты ипешники без медицинской лицензии. А это уже не шутки. А что Вайбериз?? Да им плевать кто там и чем торгует
Полная Анархия.

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Eli

А зачем? Это же расходы. Зачем делать расходы, когда можно делать доходы?

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Миржан Досымбаев

это агрегатор барыг :D

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Вадим Д.

ВБ запустил бота бля борьбы с собой? Любопытная дичь.

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Иван Серик
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Evgeniy L

В итоге бот заблочит все дилдаки потому, что не увидит разницы между ними и одноразками.

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togirami

будет примерно тоже самое. только вместо путаны - жижка

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p0sted

брат Вадима

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Sergey

только полезный

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Nitreed1

Будет как с неофициальными показами фильмов в кино, все равно найдут как продавать

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Настенька

Идея хорошая, посмотрим, как это будет работать в реальности

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Аркадий Емельяненко

Идея норм
Но реализации думаю будет никакой..

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Zloy Marketolog
но если бот заблокирует товар случайно — продавец может обратиться в поддержку

Которая ответит, что если бот так решил, то это так и есть, а смотреть карточку вручную они не будут, потому что теперь у них бот.

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Торт Скряба

А тупо сделать кнопку "пожаловаться на товар" нельзя было сделать?

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hakhagmon

Какой нахер бот, кому они в уши ссут!?

На фоне таких отзывов к товарам, ручная модерация нужна. Тут даже chatgpt не поможет

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Александр Александрович

А что это на самом деле?

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Валерий

Какой то бред если честно.
Это решается десяктом запросов к их базе.

Хотя учитывая их каталог который у меня ассоциируется с базаром возможно там и базы никакой нет, все в текстовых файлах лежит...

Вообще конечно удивительно как настолько технически кривое поделие стало популярным. В очередной раз убеждаюсь что ИТ это не главное, можно сделать сколь угодно убогий с точки зрения ИТ продукт, но при наличии админ. ресурса, и инвестиций в реальную инфраструктуру проект все равно взлетит.

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Eli

Толку само собой не будет. Зато инфоповод есть.

Они поиск то хоть сделать смогли уже? А то помню года 3 назад они даже по собственному сайту нихера найти не могли.

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