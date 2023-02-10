Wildberries запустил бота для борьбы с сомнительными товарами Статьи редакции
Он будет искать товары и блокировать их — пока только вейпы и курительные смеси.
- Wildberries запустил бота на основе ИИ, который анализирует карточки товаров, описание и фотографии в них и определяет запрещённые товары. После этого их автоматически скрывают в каталоге сайта и в приложении, рассказали в компании.
- На первом этапе бот будет находить на маркетплейсе вейпы, жидкости для них и курительные смеси, в том числе безникотиновые — Wildberries запретил их продажу с 7 февраля. В дальнейшем бот будет искать любые сомнительные товары, но конкретные планы в компании не раскрывают.
- До этого карточки товаров проверяли специалисты — они же убирали их с маркетплейса, если подтверждалось, что товар сомнительный. Сейчас процесс автоматизировали при помощи бота. В Wildberries уверяют, что риски ошибочных блокировок практически нулевые, но если бот заблокирует товар случайно — продавец может обратиться в поддержку.
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Вайбериз даже не может додуматься открыть горячую линию по работе с клиентами, у них нет совершенно ни какой связи с клиентами - как у того же Озона. Если даже ты видишь нарушения, то сообщить об этом в Вайбериз тупо не куда. Это сделано специально 100%. А сколько там продаётся товара сомнительного качества - это вообще отдельный разговор. О чем говорить : если на вайберезе умудряются продавать лекарственные препараты ипешники без медицинской лицензии. А это уже не шутки. А что Вайбериз?? Да им плевать кто там и чем торгует
Полная Анархия.
А зачем? Это же расходы. Зачем делать расходы, когда можно делать доходы?
это агрегатор барыг :D
ВБ запустил бота бля борьбы с собой? Любопытная дичь.
В итоге бот заблочит все дилдаки потому, что не увидит разницы между ними и одноразками.
будет примерно тоже самое. только вместо путаны - жижка
брат Вадима
только полезный
Будет как с неофициальными показами фильмов в кино, все равно найдут как продавать
Идея хорошая, посмотрим, как это будет работать в реальности
Идея норм
Но реализации думаю будет никакой..
Которая ответит, что если бот так решил, то это так и есть, а смотреть карточку вручную они не будут, потому что теперь у них бот.
А тупо сделать кнопку "пожаловаться на товар" нельзя было сделать?
Какой нахер бот, кому они в уши ссут!?
На фоне таких отзывов к товарам, ручная модерация нужна. Тут даже chatgpt не поможет
А что это на самом деле?
Какой то бред если честно.
Это решается десяктом запросов к их базе.
Хотя учитывая их каталог который у меня ассоциируется с базаром возможно там и базы никакой нет, все в текстовых файлах лежит...
Вообще конечно удивительно как настолько технически кривое поделие стало популярным. В очередной раз убеждаюсь что ИТ это не главное, можно сделать сколь угодно убогий с точки зрения ИТ продукт, но при наличии админ. ресурса, и инвестиций в реальную инфраструктуру проект все равно взлетит.
Толку само собой не будет. Зато инфоповод есть.
Они поиск то хоть сделать смогли уже? А то помню года 3 назад они даже по собственному сайту нихера найти не могли.