Стартап Nothing сооснователя OnePlus выпустил коллекцию одежды Статьи редакции
Это «униформа для дизайнеров, инженеров-разработчиков, творцов и всех тех, кто хочет явить миру нечто новое».
107 показов
772 открытия
- Коллекцию назвали Nothing Apparel. Компания сосредоточилась прежде всего на качестве — чтобы одежда «выдерживала испытание временем».
- Дизайн разрабатывали с учётом «духа», который присущ выпускаемой стартапом электронике. Над общей концепцией также работал шведский производитель аудиотехники Teenage Engineering. По словам Nothing, это та «рабочая одежда, которую хочется носить, даже когда все дела уже сделаны».
- Вечером 12 октября компания провела закрытый показ в Лондоне. Среди предметов коллекции — рубашки, толстовки, жилетки, куртки, плащи, брюки, кепки и рюкзаки. Цветовая гамма состояла из белого, серого, синего и чёрного цветов.
- Остатки первой партии распродадут до 15 октября в том же магазине, где её показали, — это Dover Street Market. Более широкий ассортимент представят в онлайне, а также в Nothing Store Soho в Лондоне. Поставки будут лимитированными, даты объявят позже. Подписаться на новости можно на сайте.
- Подписчики Nothing в Instagram (запрещён в России) отреагировали на запуск неоднозначно. По словам некоторых из них, компании лучше фокусироваться на производстве электроники и не отвлекаться на «всё подряд».
- Nothing — это проект сооснователя бренда OnePlus Карла Пея, который тот официально представил в 2021 году. Компания выпустила беспроводные «прозрачные» наушники Ear (1), Ear (2) и Ear (Stick), а также смартфоны Phone (1) и Phone (2).
- В июне 2023 года компания привлекла $96 млн. Общая сумма собранных ею инвестиций составляет около $250 млн. В августе она также объявила о запуске бренда для бюджетных смартфонов и других устройств CMF.
И поэтому вешалка просвечивает через рубашку.
Понятно 🤭
Чтобы сосочки качественно просвечивались, что не понятного?)
Да уж, веселые времена настали. И ссылку не вставить, и источник не назвать.
Как это в топ попадает? Д..ще же
Комментарий удален модератором