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Транспорт
Таня Боброва

В Нижнем Новгороде показали автомобили под брендом Volga Статьи редакции

Старт выпуска машин запланирован на 2024 год.

Источник здесь и далее: Volga / РБК
  • Павильон бренда Volga на выставке ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде посетил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в правительстве. Там представлены седан D-класса Volga C40, кроссовер C-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40.
  • Как пишет ТАСС, все три модели получили бензиновый мотор мощностью 188 л.с. и семиступенчатую автоматическую коробку передач. Машины оснащены интеллектуальными системами помощи водителю и мультимедийной системой с российскими сервисами.
  • Линейка будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО «Производство легковых автомобилей». Компания арендовала мощности, на которых до этого велось контрактное производство легковых моделей, добавили в кабмине.
  • По плану, выпуск Volga начнётся в 2024 году, с 2025 года — в режиме полного цикла. Мишустин поручил «максимально локализовывать производство всех компонентов автомобиля». В пресс-службе Volga сообщили, что первой моделью, которую запустят в серийное производство, станет седан Volga С40. Общие инвестиции в проект превысят 60 млрд рублей.
  • Telegram-канал «Автопоток» пишет, что C40 — это Changan Raeton Plus, K30 — Oshan X5 Plus, а К40 — Changan UNI-Z. Но у моделей «оригинальная передняя бамперная группа и хромированная решётка радиатора с вертикальными зубьями». «По всей видимости, выпуск этих деталей будет сразу локализован в России», — предположил канал.
  • О том, что нижегородский автомобильный кластер (представлен группой ГАЗ и её поставщиками) в «ближайшее время» завершит работу по поиску технологического партнёра для возрождения бренда «Волга», в декабре 2023 года говорил тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров. В интервью ТАСС он уточнял, что партнёры зарубежные, но не называл их.
  • В марте 2024 года ГАЗ подал заявки на регистрацию товарного знака Volga и товарного знака в виде оленя, писали «Ведомости».

#новости #volga

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107 комментариев
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 Степан Фадеев

Почему не написано, как эта Волга называется в Китае?

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Бинарный Ёж

HONGQI H5

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2 комментария
Невероятный Блондин

@Таня Боброва я поправил, забирай 😉

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4 комментария
Андрей

Мишустин орнул и попросил сделать хоть руль российским

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5 комментариев
Бинарный Ёж

2 года шильдик проектировали.

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Дамир Пустынов

Ну что вы. Там еще "оригинальная передняя бамперная группа и хромированная решётка радиатора с вертикальными зубьями". Это вам не хухры - мухры

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Олег Панков

это того стоило.

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неформат

сразу бы писали в тексте китайские модели, чо стесняться то уже

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Вадим Д.
партнёры зарубежные

Надёжные, проверенные москвичами (-:

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Boby Fisher

Фотографируют новую Волгу

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1 комментарий
Юрий Георгиев

Сейчас новые марки автомобилей вообще не отличишь, все по дизайну похожие. С первого взгляда хрен поймешь что за марка авто ))

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Echo

Потому что дизайнеров нет. Проще скопировать у других. Возможно это из-за спешки, интересов потребителей, тренда. Но, мало кто следует истории авто, его духу и изюминки, по которой это авто отличается от других. Тот же ВАЗ. Что там осталось от отечественного? Я бы посмотрел на возрождение премиальных авто СССР.

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4 комментария
pavelknx

Многие дизайн-решения в этой индустрии основаны на физике (сопротивление воздуха и расход) и на травмоопасности для пешеходов, поэтому дизайн в любом случае в определенных рамках.

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1 комментарий
Руслан Соломатов

то же самое можно сказать и про телефоны) Уже давно все придумано и нужно учитывать прежде всего практичность

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Иван Сергеевич

На первый взгляд выглядит роскошно!

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Mr. xXx

Ты про шильдик?

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1 комментарий
Dmitry

За пару лямов было бы норм учитывая одноразовость агрегатов и кузова. Посмотрим на цену.

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2 комментария
Укладчик стекловаты

@Walenok поддержишь российский автопром своими деньгами? Рабочие места и все такое. Или лучше немца купить?

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3 комментария
Какер Тарлсон

Бот нас покинул

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Комментарий удален модератором

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Какер Тарлсон
Когда вместо Dacia наклеивали шильдик Renault, никто из местных не возмущался. Но вот "этодругое".

А зачем русскому возмущаться по переклейке шильда на француза? У тебя приступ вотэбаутизма

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1 комментарий
Ivan Emelianov

Это вообще нерелевантный кейс. Какое дело, что компании переклеивают в рамках своей группы? Dacia принадлежит о Renault и является бюджетным сегментом. То, что в России эти модели назвали Renault связано исключительно с особой узнаваемостью и маркетинговым решением

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Стефания Васильчук

да и правда же неплохо с точки зрения города, будут рабочие места дополнительные
ну китайские модели переименовали, и что теперь, не в первый раз же

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5 комментариев
Недопил

Oshan X5 - 1.600.000 руб с доставкой из Китая

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Недопил

какой позор для страны

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3 комментария
Pustyakoff

цену в статье вроде не указали, вполне мб ,что и Волгу эту будут продавать по такой же цене ,ну с наценкой за "Волгу" но все же

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1 комментарий
ЕНОТ

Ну, с другой стороны, купили не убитый напрочь Крайслер, а сильно более живые модели. Помнится мне лет 25 назад все смеялись над китайскими магнитофонами, а нынче вся техника оттуда.
Так и с машинами будет.

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Пёс Дюк

Над китайскими брендами ширпотреба, за исключением нескольких областей (бытовые дроны, ex), как ржали так и ржут. То что корпорации ранее там построили заводы и перенесли производства - это не делает товар китайским, с тем же успехом сейчас эти производства переносят из Китая так как стало невыгодно и растут геополитические риски. Более того в китайских мегаполисах не сильно стремятся пересаживаться на китайские авто, в каком-нибудь Пекине или Шанхае процент продаж китайских авто ниже чем в странах типа Ирана, рф, рб, кндр.

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6 комментариев
Bacceti Sphodromantis
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Пёс Дюк

«Нож кредитку» из комплекта главное не забыть достать

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Градибор Пожарский

Хах. Как же наши потомки с нас будут угарать.

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Sasha Bochkin

пока ровно наоборот, наши предки угорают над нами. Кстати, слово через О пишется

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Дмитрий

Changan Oshan X5

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Пользователь VC

В ашан на ашане

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Murat Sirius

Отмыв Сайбер 2.0 🤪🫢😅

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Boby Fisher

Ещё был Максус, тоже еле продавался но тот хоть поверенный временем Ивеко был, газель рядом не валялась

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Невероятный Блондин

Китайские Чанганы

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Soludo

И это хорошо

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Sergei Listopad
Китайские Чанганы

Российские Волги

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Murat Sirius

Хламина китайская 🤢🤢🤢

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Недопил

"завершит работу по поиску технологического партнёра"
имя китайского партнера не раскрывается
Profit

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Владимир Егоров
В интервью ТАСС он уточнял, что партнёры зарубежные, но не называл их

Хм, кто бы это мог быть...

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Soludo

Чанганы пока лучшие китайцы за свои деньги, хороший выбор. Да и бренд хорошо приживается, эти Москвичи воспринимаются именно Москвичами, а не Джаками, которыми они по сути являются.

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Василий Шунаев

при совке наличие волги было показателем крайнего достатка, как все поменялось

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Трофим

Да, лучше бы тогда не возрождали
Старые Волги получше будут

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6 комментариев
Микс из мусоровоза

Эх, а помнится был надежный мотор от Крайслера 😭😭😭

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Alexander

Вы про Волга-Сайбер? Их единичными экземплярами покупали. Аобсолютно провальный проект.

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Дмитрий

Changan Oshan Z6

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ilia

" Но у всех моделей оригинальная передняя бамперная группа и хромированная решётка радиатора с вертикальными зубьями"

ООоо - уже не просто шильдики наши, но и бампера с решетками - РАЗВИТИЕ!)

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Виталий

Менее чем на 2млн рассчитывать не стоит

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Aliona Marketing

3-4 скорее. Около 2х Лада Ларгус стоит, которая даже рядом с этими китайцами не валялась

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#Миша Пишет

Это прорыв или рывок?

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Точка Лагранжа

Соскок!

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Иван

Топ за свои деньги?

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Гермиона

Очень интересно узнать какую стоимость поставят

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Алина Бизнесвуман
Telegram-канал «Автопоток» пишет, что C40 — это Changan Raeton Plus, K30 — Oshan X5 Plus, а К40 — Changan UNI-Z

Ну понятно

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Denis Azarenko

Руссо-Балт перевернулся в гробу после такого

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Юрий Йоха

Вдохновление на китайском пинтересте искали?

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Лёня Воронин

Наша, "отечественная" волга :)

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Император Нолимоций
«оригинальная передняя бамперная группа и хромированная решётка радиатора с вертикальными зубьями». «По всей видимости, выпуск этих деталей будет сразу локализован в России», — предположил канал.

К 2030-му, того и гляди, клаксон освоят. Надо только потерпеть.

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Владимир Богданов

Главное чтобы качество Волги было как в СССР

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Alexander

Вот не надо нам такого качества, спасибо. Говно было а не качество. Я застал отцовскую ГАЗ-24-10.

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Soludo

А где красоту старого логотипа потеряли? Москвич вот сохранил.

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Heather Morris

Всё равно мне кажется китайские бренды уже прочно зашли на рынок и потеснить их будет сложно.

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Алла Магнит
Но у моделей «оригинальная передняя бамперная группа и хромированная решётка радиатора с вертикальными зубьями»

И кто посмеет сказать, что это не российский автомобиль?

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Георгий Дронов

Сзади вроде прикольно смотрится а вот спереди мне что то решетка не особо нравится

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Иван

В 2021 г. Volkswagen Group продала на российском рынке 199 200 автомобилей, 170 300 из которых было сделано в России: 118 000 – в Калуге и 52 300 – в Нижнем Новгороде.
Вообще странная арифметика - завод в Калуге мог производить 225 тыс авто, но работал на половину мощности. Вероятно он мог собирать авто только на платформе Поло, а Тигуаны, Октавии там собрать не могли. Поэтому Тигуаны и Октавии поехали в Нижний Новгород. Короче, на территории ГАЗа оказался заводик с импортным оборудованием который может собирать 50 тыс авто в год, и этот заводик хотят выгодно пристроить. Покупать или брать его в аренду никто не хочет. Риски вообще принимать никто не хочет. Китайцы только машино-комплекты готовы продавать. Локализуете хотя на 50%? Хорошо, двигатели, электрику продолжим продавать из Китая. Но в любом случае - русские, вы за свои деньги дилерскую сеть постройте, сервисную сеть разверните. Это даст машинам прямого китайского импорта преимущество
https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/07/05/929935-volkswagen-zakrit-proizvodstvo

Volkswagen решил закрыть производство в Нижнем…
Причиной стали вступившие в силу санкции минфина США
www.vedomosti.ru
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Влад Светлый

Впервые вижу подобную формулировку:)

Показали машины под брендом Форд. Нет, как-то странно звучит. Но с Волгой норм.

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Alexey Melikhov

А в чем вообще смысл переклеивания шильдиков и тд? Почему в принципе не упростить таможенный ввоз китайцев? Дать рабочие места? Так можно просто теми же деньгами оплатить людям скажем .. выгреб лужи вилкой, да или вообще теми же деньгами уборку улиц оплатить - хоть полезно и красиво будет. В чем смысл, чтобы что?

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