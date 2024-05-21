В Нижнем Новгороде показали автомобили под брендом Volga Статьи редакции
Старт выпуска машин запланирован на 2024 год.
- Павильон бренда Volga на выставке ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде посетил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в правительстве. Там представлены седан D-класса Volga C40, кроссовер C-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40.
- Как пишет ТАСС, все три модели получили бензиновый мотор мощностью 188 л.с. и семиступенчатую автоматическую коробку передач. Машины оснащены интеллектуальными системами помощи водителю и мультимедийной системой с российскими сервисами.
- Линейка будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО «Производство легковых автомобилей». Компания арендовала мощности, на которых до этого велось контрактное производство легковых моделей, добавили в кабмине.
- По плану, выпуск Volga начнётся в 2024 году, с 2025 года — в режиме полного цикла. Мишустин поручил «максимально локализовывать производство всех компонентов автомобиля». В пресс-службе Volga сообщили, что первой моделью, которую запустят в серийное производство, станет седан Volga С40. Общие инвестиции в проект превысят 60 млрд рублей.
- Telegram-канал «Автопоток» пишет, что C40 — это Changan Raeton Plus, K30 — Oshan X5 Plus, а К40 — Changan UNI-Z. Но у моделей «оригинальная передняя бамперная группа и хромированная решётка радиатора с вертикальными зубьями». «По всей видимости, выпуск этих деталей будет сразу локализован в России», — предположил канал.
- О том, что нижегородский автомобильный кластер (представлен группой ГАЗ и её поставщиками) в «ближайшее время» завершит работу по поиску технологического партнёра для возрождения бренда «Волга», в декабре 2023 года говорил тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров. В интервью ТАСС он уточнял, что партнёры зарубежные, но не называл их.
- В марте 2024 года ГАЗ подал заявки на регистрацию товарного знака Volga и товарного знака в виде оленя, писали «Ведомости».
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Почему не написано, как эта Волга называется в Китае?
HONGQI H5
@Таня Боброва я поправил, забирай 😉
Мишустин орнул и попросил сделать хоть руль российским
2 года шильдик проектировали.
Ну что вы. Там еще "оригинальная передняя бамперная группа и хромированная решётка радиатора с вертикальными зубьями". Это вам не хухры - мухры
это того стоило.
сразу бы писали в тексте китайские модели, чо стесняться то уже
Надёжные, проверенные москвичами (-:
Фотографируют новую Волгу
Сейчас новые марки автомобилей вообще не отличишь, все по дизайну похожие. С первого взгляда хрен поймешь что за марка авто ))
Потому что дизайнеров нет. Проще скопировать у других. Возможно это из-за спешки, интересов потребителей, тренда. Но, мало кто следует истории авто, его духу и изюминки, по которой это авто отличается от других. Тот же ВАЗ. Что там осталось от отечественного? Я бы посмотрел на возрождение премиальных авто СССР.
Многие дизайн-решения в этой индустрии основаны на физике (сопротивление воздуха и расход) и на травмоопасности для пешеходов, поэтому дизайн в любом случае в определенных рамках.
то же самое можно сказать и про телефоны) Уже давно все придумано и нужно учитывать прежде всего практичность
На первый взгляд выглядит роскошно!
Ты про шильдик?
За пару лямов было бы норм учитывая одноразовость агрегатов и кузова. Посмотрим на цену.
@Walenok поддержишь российский автопром своими деньгами? Рабочие места и все такое. Или лучше немца купить?
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Бот нас покинул
Комментарий удален модератором
А зачем русскому возмущаться по переклейке шильда на француза? У тебя приступ вотэбаутизма
Это вообще нерелевантный кейс. Какое дело, что компании переклеивают в рамках своей группы? Dacia принадлежит о Renault и является бюджетным сегментом. То, что в России эти модели назвали Renault связано исключительно с особой узнаваемостью и маркетинговым решением
да и правда же неплохо с точки зрения города, будут рабочие места дополнительные
ну китайские модели переименовали, и что теперь, не в первый раз же
Oshan X5 - 1.600.000 руб с доставкой из Китая
какой позор для страны
цену в статье вроде не указали, вполне мб ,что и Волгу эту будут продавать по такой же цене ,ну с наценкой за "Волгу" но все же
Ну, с другой стороны, купили не убитый напрочь Крайслер, а сильно более живые модели. Помнится мне лет 25 назад все смеялись над китайскими магнитофонами, а нынче вся техника оттуда.
Так и с машинами будет.
Над китайскими брендами ширпотреба, за исключением нескольких областей (бытовые дроны, ex), как ржали так и ржут. То что корпорации ранее там построили заводы и перенесли производства - это не делает товар китайским, с тем же успехом сейчас эти производства переносят из Китая так как стало невыгодно и растут геополитические риски. Более того в китайских мегаполисах не сильно стремятся пересаживаться на китайские авто, в каком-нибудь Пекине или Шанхае процент продаж китайских авто ниже чем в странах типа Ирана, рф, рб, кндр.
«Нож кредитку» из комплекта главное не забыть достать
Хах. Как же наши потомки с нас будут угарать.
пока ровно наоборот, наши предки угорают над нами. Кстати, слово через О пишется
Changan Oshan X5
В ашан на ашане
Отмыв Сайбер 2.0 🤪🫢😅
Ещё был Максус, тоже еле продавался но тот хоть поверенный временем Ивеко был, газель рядом не валялась
Китайские Чанганы
И это хорошо
Российские Волги
Хламина китайская 🤢🤢🤢
"завершит работу по поиску технологического партнёра"
имя китайского партнера не раскрывается
Profit
Хм, кто бы это мог быть...
Чанганы пока лучшие китайцы за свои деньги, хороший выбор. Да и бренд хорошо приживается, эти Москвичи воспринимаются именно Москвичами, а не Джаками, которыми они по сути являются.
при совке наличие волги было показателем крайнего достатка, как все поменялось
Да, лучше бы тогда не возрождали
Старые Волги получше будут
Эх, а помнится был надежный мотор от Крайслера 😭😭😭
Вы про Волга-Сайбер? Их единичными экземплярами покупали. Аобсолютно провальный проект.
Changan Oshan Z6
" Но у всех моделей оригинальная передняя бамперная группа и хромированная решётка радиатора с вертикальными зубьями"
ООоо - уже не просто шильдики наши, но и бампера с решетками - РАЗВИТИЕ!)
Менее чем на 2млн рассчитывать не стоит
3-4 скорее. Около 2х Лада Ларгус стоит, которая даже рядом с этими китайцами не валялась
Это прорыв или рывок?
Соскок!
Топ за свои деньги?
Очень интересно узнать какую стоимость поставят
Ну понятно
Руссо-Балт перевернулся в гробу после такого
Вдохновление на китайском пинтересте искали?
Наша, "отечественная" волга :)
К 2030-му, того и гляди, клаксон освоят. Надо только потерпеть.
Главное чтобы качество Волги было как в СССР
Вот не надо нам такого качества, спасибо. Говно было а не качество. Я застал отцовскую ГАЗ-24-10.
А где красоту старого логотипа потеряли? Москвич вот сохранил.
Всё равно мне кажется китайские бренды уже прочно зашли на рынок и потеснить их будет сложно.
И кто посмеет сказать, что это не российский автомобиль?
Сзади вроде прикольно смотрится а вот спереди мне что то решетка не особо нравится
В 2021 г. Volkswagen Group продала на российском рынке 199 200 автомобилей, 170 300 из которых было сделано в России: 118 000 – в Калуге и 52 300 – в Нижнем Новгороде.
Вообще странная арифметика - завод в Калуге мог производить 225 тыс авто, но работал на половину мощности. Вероятно он мог собирать авто только на платформе Поло, а Тигуаны, Октавии там собрать не могли. Поэтому Тигуаны и Октавии поехали в Нижний Новгород. Короче, на территории ГАЗа оказался заводик с импортным оборудованием который может собирать 50 тыс авто в год, и этот заводик хотят выгодно пристроить. Покупать или брать его в аренду никто не хочет. Риски вообще принимать никто не хочет. Китайцы только машино-комплекты готовы продавать. Локализуете хотя на 50%? Хорошо, двигатели, электрику продолжим продавать из Китая. Но в любом случае - русские, вы за свои деньги дилерскую сеть постройте, сервисную сеть разверните. Это даст машинам прямого китайского импорта преимущество
https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/07/05/929935-volkswagen-zakrit-proizvodstvo
Впервые вижу подобную формулировку:)
Показали машины под брендом Форд. Нет, как-то странно звучит. Но с Волгой норм.
А в чем вообще смысл переклеивания шильдиков и тд? Почему в принципе не упростить таможенный ввоз китайцев? Дать рабочие места? Так можно просто теми же деньгами оплатить людям скажем .. выгреб лужи вилкой, да или вообще теми же деньгами уборку улиц оплатить - хоть полезно и красиво будет. В чем смысл, чтобы что?