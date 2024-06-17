«Делимобиль» начнёт работать в Башкортостане

В зону покрытия сервиса войдут Уфа, Салават, Нефтекамск, а также соседние с республикой Набережные Челны, Нижнекамск и другие города. Уфа станет 12 городом, в котором работает «Делимобиль», рассказали в компании. Других крупных каршерингов в городе не представлено, отмечают в сервисе.Пользователи смогут арендовать автомобиль начиная с конца июня 2024 года. Автопарк в Уфе составит около 500 машин — от эконома до бизнес-класса.В зону покрытия сервиса войдут и другие города Башкортостана, в том числе Стерлитамак, Салават, Кумертау, Нефтекамск и Октябрьский, а также соседние с республикой Набережные Челны, Нижнекамск и Чистополь.Фото ТАСС«Делимобиль» уже работал в Уфе с 2017 года, но ушёл из города в мае 2020-го, чтобы снизить расходы на фоне пандемии коронавируса, писали СМИ.В апреле 2024 года сервис начал работать в Сочи. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, он также представлен в Туле, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Казани и других городах.#новости #делимобиль
Нашли новых жертв, с которых будут трясти деньги методами из 90
Давно пользуюсь этим сервисом, с 2018 наверное, никто ничего не тряс, да, надо четко понимать что это не твой личный автомобиль и фиксировать повреждения до и после, и аккуратно водить. И да, слышал массу отзывов когда это не соблюдали и попадали на деньги.
Не знаю про Уфу и как будет там, но у нас в Ростове делимобиль скатился в кромешный мрак. Машины - это на 99% откатавшие свои 200-300 тысяч убитые в хлам и дышащие на ладан бывшие московские машины, за аренду которых просят вполне себе московский ценник по 16-18р за минуту за самый дешевый вариант. Насколько надо отчаяться и не иметь других вариантов, чтобы совершать поездку на опасном удроченном ведре за цену в 1.5-2 раза дороже такси - мне неведомо. Которое еще и поискать надо и 15-20 минут идти ногами до машины.
Пожелаем Уфе, чтобы у них было не так.
Зачем им как такси пользоваться, смысл на короткие расстояния при таких ценах на такси в небольших городах. Я даже в Мск в аэропорт редко на каршеринге гоняю, на такси обычно. А по центру города на самокате. Это история за город сгонять потусить, деда сделать. Ну либо накопить дел и по городу во много мест съездить.
в Краснодаре Делимобиля нет
Не пользуйтесь делимобилем, скам контора