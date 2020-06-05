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Компания, обвинявшая Tesla в нарушении патентов, планирует выпустить 12 тысяч грузовиков с электродвигателями и на водороде к 2024 году.
Американский производитель электрогрузовиков Nikola Motor дебютировал на бирже Nasdaq, пишет Forbes.
В конце первого дня торгов 4 июня 2020 года стоимость акций достигла $33,75 за штуку, а рыночная капитализация компании составила около $12 млрд. Крупнейший владелец акций Nikola Motor — основатель компании Тревор Мильтон — стал миллиардером. Стоимость его доли Forbes оценил в $3,7 млрд.
Интерес к компании рос в последние месяцы, и не только со стороны инвесторов перед листингом на Nasdaq, рассказал изданию Мильтон. «Мы сейчас ведём переговоры практически с каждым крупным производителем автокомпонентов в мире», — заявил он.
Отчасти интерес потенциальных партнёров связан с вхождением в состав правления Nikola бывшего заместителя предправления General Motors Стива Гирски. 2 июня принадлежащая Гирски инвестиционная компания VectoIQ завершила обратное слияние с Nikola, отмечает журнал. По словам Гирски, в будущем возможны новые партнёрства.
Сейчас Nikola сотрудничает с итальяно-американским холдингом CNH/Iveco, совместно с которым с 2021 года планирует начать производство грузовиков с электродвигателем. В числе её партнёров также Bosch, Meritor и другие компании.
Предприятие уже получило заказы на сумму $10 млрд. В их числе, например, пивоваренная компания Anheuser-Busch, которая заказала 800 экологически чистых грузовиков, отмечает издание.
Сейчас у компании небольшая выручка, но она ожидает роста продаж с $150 млн в 2021 году до $3,2 млрд к 2024 году по мере роста производства. В 2024 году Nikola планирует продать или оформить в лизинг 7000 машин с электродвигателями и 5000 грузовиков с водородными топливными элементами, пишет Forbes. Подобно Tesla, Nikola планирует построить сеть зарядных станций для своих машин.
Один из основных конкурентов Nikola в США — Tesla. В 2018 году автопроизводитель потребовал от компании Илона Маска $2 млрд за нарушение патентов при разработке электрогрузовика. У машин частично совпадает дизайн и технические характеристики, говорилось в иске Nikola.
Им срочно нужна колоборация
Или подождём отчества и девичьей фамилии матери - соберём всю ветку родового древа:) других-то названий нет млять
А потом Никола выкупит Теслу
экологически чистых грузовиков
Чего?
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ГРУЗОВИКОВ
Сейчас у компании небольшая выручка
А откуда у них выручка? Они же вроде ещё нечего не производят и не продают?
Стоп.
Основатель - миллиардер, компания успешно вышла на IPO, не произведя ни одной единицы продукта?
С подключением. У нас ещё есть Убер, ни разу не заработавший ни цента, есть Virgin Galactic, стоивший на пике 7 млрд $ при выручке в 2 млн $, и, конечно-же, WeWork, который, увы, до IPO не дотянул. Добро пожаловать в наш уютный пузырь - располагаетесь поудобнее, толи ещё будет.
Это нормально. Если у них есть технологии и планы производства.
доброе утро
Благодаря американской виртуальной экономике и надувным пузырям.
Благодаря тому что на рынке есть бенчмарк в виде Теслы с капитализацией 150 млрд, и обещания - что у нас не хуже
Акции Теслы стоили около 20$ при IPO. Сейчас 800-900$. При чём Тесла выпускает совсем не виртуальные машины а самые настоящие.
Я считаю что машины на водородных топливных ячейках не выживут. Слишком много лишних затрат. Водород нужно сначала произвести а затем ещё развести по станциям. К тому же он взрывоопаснее бензина.
Электрозарядки дешевле и их можно ставить везде где есть электричество. Уже сейчас электрокары безопаснее бензиновых а через несколько лет может вообще не будут гореть.
Инвесторы, купившие не на свои деньги, а на деньги фондов, акции тоже не верят в водород. Просто Тесла очень дорогая, а эту отдают очень дёшево сравнительно, но обещают не хуже. Почему бы ни рискнуть не своим? Вдруг также начнет расти в цене как производная от Теслы?)
Рынок электро-грузовиков это ещё не паханое поле. Никола сможет заработать там деньги так как Тесла не сможет производить достаточно грузовиков. Никола правильно делают что не делают ставки только на водород.
Да, а также производство и утилизация батарей совсем экологичны. А, погоди, это же все делается в недоразвитых странах, а в развитых - все эко и хорошо.
@Тинькофф Инвестиции когда добавите?
Кстати есть ли вообще какой-то роуд-мэп чтоб узнать какие бумаги планируется добавить в платформу?
у них половина новых акций, которые есть на СПБ, отсутствуют. Тот же убер, у всех брокеров с СПБ есть, у Олега нет.
а какие вообще могут быть преимущества у электрического грузовика?
Стоимость "топлива".
Мгновенная мощность двигателей - для гористой местности это очень хорошо.
Уменьшение вероятности поломки за счет уменьшения деталей.
Минусы - время заправки.
Минусы - время заправки.
Сейчас строгие правила для водителей по количеству часов вождения и отдыха. Как только электрогрузовики достигнут этих часов то это перестанет быть минусом.
Только в Америке возможно, продав ничего а уже заработать целое состояние. Именуется это вот уже последние 20 лет как «Новая экономика» или «виртуальная экономика». Достаточно продаться влиятельным инвесторам у которых есть связи с аффилированными рейтинг агенствами и ребятами из wallstreet, которые за ночь смогут сделать из пони единорога 🦄
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