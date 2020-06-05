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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Американская Nikola провела IPO при капитализации в $12 млрд — компания конкурирует с Tesla на рынке электрогрузовиков Материал редакции

Компания, обвинявшая Tesla в нарушении патентов, планирует выпустить 12 тысяч грузовиков с электродвигателями и на водороде к 2024 году.

33 комментария
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Американский производитель электрогрузовиков Nikola Motor дебютировал на бирже Nasdaq, пишет Forbes.

В конце первого дня торгов 4 июня 2020 года стоимость акций достигла $33,75 за штуку, а рыночная капитализация компании составила около $12 млрд. Крупнейший владелец акций Nikola Motor — основатель компании Тревор Мильтон — стал миллиардером. Стоимость его доли Forbes оценил в $3,7 млрд.

Интерес к компании рос в последние месяцы, и не только со стороны инвесторов перед листингом на Nasdaq, рассказал изданию Мильтон. «Мы сейчас ведём переговоры практически с каждым крупным производителем автокомпонентов в мире», — заявил он.

Отчасти интерес потенциальных партнёров связан с вхождением в состав правления Nikola бывшего заместителя предправления General Motors Стива Гирски. 2 июня принадлежащая Гирски инвестиционная компания VectoIQ завершила обратное слияние с Nikola, отмечает журнал. По словам Гирски, в будущем возможны новые партнёрства.

Сейчас Nikola сотрудничает с итальяно-американским холдингом CNH/Iveco, совместно с которым с 2021 года планирует начать производство грузовиков с электродвигателем. В числе её партнёров также Bosch, Meritor и другие компании.

Предприятие уже получило заказы на сумму $10 млрд. В их числе, например, пивоваренная компания Anheuser-Busch, которая заказала 800 экологически чистых грузовиков, отмечает издание.

Сейчас у компании небольшая выручка, но она ожидает роста продаж с $150 млн в 2021 году до $3,2 млрд к 2024 году по мере роста производства. В 2024 году Nikola планирует продать или оформить в лизинг 7000 машин с электродвигателями и 5000 грузовиков с водородными топливными элементами, пишет Forbes. Подобно Tesla, Nikola планирует построить сеть зарядных станций для своих машин.

Один из основных конкурентов Nikola в США — Tesla. В 2018 году автопроизводитель потребовал от компании Илона Маска $2 млрд за нарушение патентов при разработке электрогрузовика. У машин частично совпадает дизайн и технические характеристики, говорилось в иске Nikola.

Грузовик Nikola Two Nikola Motor

#новость #nikola #электромобили

Галина Мубаракшина
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33 комментария
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Александр Волков

9

Им срочно нужна колоборация

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Kirill Dranovsky

Александр
4

Или подождём отчества и девичьей фамилии матери - соберём всю ветку родового древа:) других-то названий нет млять

Ответить

Наиль

6

Квас не кола, пей Николу!)

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Igor Vedernikov

2

А потом Никола выкупит Теслу

Ответить

Igor Vedernikov

Igor
0

Норм пиар ход

Ответить

Alexandre Svergoun

Igor
0

Скорее будет наоборот

Ответить

BearStrikesBack

0

экологически чистых грузовиков

Чего?

Ответить

Pixel Lens

BearStrikesBack
3

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ГРУЗОВИКОВ

Ответить

badResistor

Pixel
2
Ответить

Вася Пражкин

Pixel
0

Помедленней, пожалуйста

Ответить

Alexandre Svergoun

0

Сейчас у компании небольшая выручка

А откуда у них выручка? Они же вроде ещё нечего не производят и не продают?

Ответить

Александр Хруслов

Alexandre
0

Стоп.
Основатель -  миллиардер, компания успешно вышла на IPO, не произведя ни одной единицы продукта?

Ответить

Artjom Rabtsevits

Александр
3

С подключением. У нас ещё есть Убер, ни разу не заработавший ни цента, есть Virgin Galactic, стоивший на пике 7 млрд $ при выручке в 2 млн $, и, конечно-же, WeWork, который, увы, до IPO не дотянул. Добро пожаловать в наш уютный пузырь - располагаетесь поудобнее, толи ещё будет. 

Ответить

Alexandre Svergoun

Александр
0

Это нормально. Если у них есть технологии и планы производства. 

Ответить

Pixel Lens

Александр
0

доброе утро

Ответить

Alexandre Svergoun

Pixel
0

Спасибо. Правда у нас обед уже. 

Ответить

евгений аношин

Alexandre
1

Продали доступ к части патентов

Ответить

Nizhat Makmudov

Alexandre
1

Благодаря американской виртуальной экономике и надувным пузырям.  

Ответить

евгений аношин

Nizhat
0

Благодаря тому что на рынке есть бенчмарк в виде Теслы с капитализацией 150 млрд, и обещания - что у нас не хуже

Ответить

Alexandre Svergoun

Nizhat
0

Акции Теслы стоили около 20$ при IPO. Сейчас 800-900$. При чём Тесла выпускает совсем не виртуальные машины а самые настоящие.

Ответить

Alexandre Svergoun

0

Я считаю что машины на водородных топливных ячейках не выживут. Слишком много лишних затрат. Водород нужно сначала произвести а затем ещё развести по станциям.  К тому же он взрывоопаснее бензина. 
Электрозарядки дешевле и их можно ставить везде где есть электричество. Уже сейчас электрокары  безопаснее бензиновых а через несколько лет может вообще не будут гореть. 

Ответить

евгений аношин

Alexandre
0

Инвесторы, купившие не на свои деньги, а на деньги фондов, акции тоже не верят в водород. Просто Тесла очень дорогая, а эту отдают очень дёшево сравнительно, но обещают не хуже. Почему бы ни рискнуть не своим? Вдруг также начнет расти в цене как производная от Теслы?)

Ответить

Alexandre Svergoun

евгений
0

Рынок электро-грузовиков это ещё не паханое поле. Никола сможет заработать там деньги так как Тесла не сможет производить достаточно грузовиков. Никола правильно делают что не делают ставки только на водород.

Ответить

Tema Borisenko

Alexandre
0

Да, а также производство и утилизация  батарей совсем экологичны. А, погоди, это же все делается в недоразвитых странах, а в развитых - все эко и хорошо. 

Ответить

Pixel Lens

0

@Тинькофф Инвестиции когда добавите?
Кстати есть ли вообще какой-то роуд-мэп чтоб узнать какие бумаги планируется добавить в платформу?

Ответить

Кирилл Макеев

Pixel
0

у них половина новых акций, которые есть на СПБ, отсутствуют. Тот же убер, у всех брокеров с СПБ есть, у Олега нет.

Ответить

badResistor

0

Маск - Не Кола. 
Покупай Nikoly

Ответить

Leo Uvarov

0

а какие вообще могут быть преимущества у электрического грузовика? 

Ответить

Ян Одинцов

Leo
0

Очевидно, расходы на топливо и обслуживание. 

Ответить

Месье Никита

Leo
0

Стоимость "топлива". 
Мгновенная мощность двигателей - для гористой местности это очень хорошо. 
Уменьшение вероятности поломки за счет уменьшения деталей. 

Минусы - время заправки. 

Ответить

Alexandre Svergoun

Месье
0

Минусы - время заправки.

Сейчас строгие правила для водителей по количеству часов вождения и отдыха. Как только электрогрузовики достигнут этих часов то это перестанет быть минусом.

Ответить

Stepan Korobeinikov

0

Вангую: новый производитель электро-кораблей будет называться «Серб» 

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Nizhat Makmudov

0

Только в Америке возможно, продав ничего а уже заработать целое состояние.  Именуется это вот уже последние 20 лет как  «Новая экономика» или «виртуальная экономика». Достаточно продаться влиятельным инвесторам у которых есть связи с аффилированными рейтинг агенствами и ребятами из wallstreet, которые за ночь смогут сделать из пони единорога 🦄 

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