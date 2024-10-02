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Полина Лааксо
Транспорт

«Трансмашхолдинг» запланировал выпустить образец первого российского водородного поезда в 2025 году

Тестировать пассажирский состав на водородных топливных элементах будут на Сахалине.

  • «Трансмашхолдинг» развивает проект вместе с «Росатомом», РЖД и правительством Сахалинской области. Сам холдинг отвечает за разработку поезда, «Росатом» обеспечит поставку водородного топлива, а РЖД станут заказчиком поездов.
  • Первый образец для испытаний планируют выпустить в 2025 году, а запустить регулярные перевозки на пригородных маршрутах — к 2028 году.
  • В сентябре 2023 года создание водородного поезда находилось, по словам главы холдинга, «на самом раннем этапе», а создание водородной установки «шло очень тяжело и непросто». Какого прогресса удалось достичь с тех пор — неизвестно.
Макет поезда. Источник: «Трансмашхолдинг»
Макет поезда. Источник: «Трансмашхолдинг»
Макет поезда. Источник: «Трансмашхолдинг»
  • Для испытаний выбрали Сахалин, потому что это одна из главных площадок для развития водородных технологий в России, пишет «Трансмашхолдинг». В июле 2024 года там запустили первый в стране водородный полигон. Его работу обеспечивает солнечная электростанция.

#новости #поезда

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59 комментариев
Жельмандо

Не понял, почему не к 2030???

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Отрицательный Веган

Тоже подозрительным показалось

6
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Пролетая над ведром картошки.

Видимо решили не ложить все яица в одну корзину.

4
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Po...

Всё просто же!
2025год-у нас ничего не готово! Потому что денег как всегда не хватило надо ещё и намного больше!
2026год-у нас ничего не готово! Потому что денег как всегда не хватило надо ещё и намного больше!
...
2036год-у нас ничего не готово! Потому что денег как всегда не хватило надо ещё и намного больше!
...
3036...

1
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Екатерина Зибарева

Вот как раз к 2030, водородные поезда полностью заменят обычные поезда)))

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Dmitry

А где рендер?

8
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Boby Fisher

Возможно для начала следовало просто нормальнй поезд сделать, без взрывоопасного водорода. А то как то пропустили этот этап

6
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