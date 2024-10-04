В Госдуме предложили ослабить требования к водителям такси

На фоне вступления в силу отраслевого закона в России возник дефицит таксистов, а цены на их услуги растут. Депутаты Дмитрий Гусев, Александр Демин и Сергей Миронов в ходе межфракционного заседания с участием крупных игроков рынка и представителей правительства предложили внести изменения закон «О такси», который вступил в силу осенью 2023 года. С их рекомендациями ознакомился «Ъ».Среди предложений — сократить частоту проверок здоровья водителей, а также техосмотра машин до появления «дистанционных предрейсовых осмотров». Прим этом в Госдуме предлагают обязать агрегаторов такси блокировать автомобили, на которые поступают жалобы о неудовлетворительном состоянии.В качестве послаблений для самозанятых водителей депутаты предложили убрать требование об обязательной оклейке машины, а также разрешить не вносить её в реестр такси. После попадания в перечень автомобиль теряет 200-300 тысяч рублей от рыночной стоимости — это вынуждает самозанятых уходить на «серый» рынок, считаю в Госдуме.Фото «Ъ» Рассматривать возможность смягчения требований к такси начали на фоне дефицита водителей и увеличения цен на их услуги. Ещё до вступления в силу закона, в августе 2023 года, Росстат подсчитал, что стоимость такси достигла максимума за 10 лет.В августе 2024 года «Союз пассажиров» предупредил, что поездки подорожают ещё на 20-25% из-за новых требований к перевозчикам, вступивших в силу 1 сентября. Они должны оформлять специальную страховку, за отсутствие которой самозанятых и ИП будут штрафовать на 50 тысяч рублей, а юрлица — на сумму до 1 млн рублей.#новости #такси
Что ж вы заднюю даете то, не по поцански так-то
Обстоятельства изменились.
Что ж ты, фраер, сдал назад (с)
это вообще другая система координат.
на фоне дефицита водителей и увеличения цен на их услугиДефицита не заметил, а цены растут на всё
Так забота о водителях же! Лучше поздно, чем никогда
«Мамочки! Там грузовик — он его обгонять будет!»
В Питере таксист больше километра ехал по встречке, потому что пропустил нужный поворот. Пассажиром машины была участница «Дакара» и мастер спорта по мотогонкам Анастасия Нифонтова.
По данным «Базы», Анастасия отправилась в Пулково из центра Санкт-Петербурга после выступления на Евразийском женском форуме. Сев в салон, женщина не стала следить за маршрутом и поездкой — вместо этого Анастасия погрузилась в небольшую дрему. Однако лёгкий сон прервался голосом из навигатора: незадолго до прибытия тот неожиданно сообщил, что до аэропорта осталось ехать 50 минут. В ответ на вопрос, что случилось, водитель сообщил, что он проехал поворот перед самим аэропортом.
Анастасия попросила таксиста остановить машину и высадить её, чтобы вернуться к главной дороге и заказать другое такси. В ответ водитель загадочно промолчал и остановился в технической зоне на съезде с дороги. Неожиданно он развернулся и поехал по той же дороге — правда, по встречной полосе.
По словам Анастасии, в тот момент она не на шутку испугалась. ДТП чудом удалось избежать, хотя такси едва не столкнулось с грузовиком. За всё время поездки по встречке водитель выронил лишь одно слово: «Успокойтесь».
Через несколько минут машина прибыла ко входу в терминал Пулково. На следующий день Анастасия обратилась в службу поддержки «Яндекса».
В пресс-службе «Яндекса» «Базе» сообщили, что водитель уже заблокирован.