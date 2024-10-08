Новый владелец автодилера «Рольф» рассказал о планах собирать автомобили под своим брендом

Запуск предприятия намечен на 2026 год.Сборку компания планирует запустить на производственной базе холдинга в Серпухове, пишет Forbes со ссылкой на владельца «Рольфа» Умара Кремлёва.Там же на первом этапе холдинг хочет производить коробки передач и двигатели. Сейчас компания консультируется на эту тему с китайскими партнёрами. Autonews пишет, что «Рольф» уже продаёт автозапчасти под своим брендом, в частности, тормозные колодки.Завода как такового пока нет, уточнил Кремлёв: компания рассматривает несколько площадок и вариантов — от покупки здания до возведения конструкций. Решение примут в течение нескольких месяцев.По плану, предприятие должно заработать в 2026 году, пишет Forbes. Изначально на нём будут собирать «массовый доступный седан», в какой ценовой категории — пока неясно. По словам Кремлёва, речь идёт о производстве полного цикла. Деньги на него дал он сам, но о какой сумме речь — не уточнил.«РИА Новости» добавляет, что в планах «Рольфа» также создание своего бренда велосипедов, мопедов и мототехники. Агентство пишет, что «плановые сроки по велосипедам — 2025 год, по машинам — 2026-2027 годы».Источник: «Рольф» / AutonewsВладимир Путин передал во временное управление Росимущества акции «Рольфа» в конце 2023 года. В январе 2024-го Генпрокуратура потребовала через суд передать их государству — в феврале суд это сделал.Основатель «Рольфа» Сергей Петров, против которого в 2019 году завели уголовное дело, называл передачу компании во временное управление «правовым беспределом» и заявлял, что будет добиваться компенсации из-за обращения в доход государства всех акций «Рольфа».В сентябре 2024 года «Рольф» официально сообщил о смене собственника — им стал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.#новости #рольф
Между «собирать» и «автомобили» как будто чего-то не хватает. Например, прилагательного «китайские».
Да ничего собирать не будут, это уже гос. контора со всеми вытекающими осовениями бюджета. Выбьют землю, поставят БВЗ, потом там соберут чонить китайское пару штук и под шумок все сдадут под склад. Весь НИОКР будет распилен.
Сборка - это всяко лучше, чем просто наклеивание шильдиков. Главное чтобы эта сборка была действительно настоящей
Допустим, мы умалчивали, не договаривали, но лжи, как таковой, её не было
Главное бренд-то свой!
Это уже не Рольф, это уже рофл какой то
Автомобили марки Rolf Ringer