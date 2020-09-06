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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Эстонский такси-сервис Bolt запустил в Санкт-Петербурге аренду электросамокатов Материал редакции

Забронировать самокат можно через такси-приложение Bolt.

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В Санкт-Петербурге заработал сервис аренды электросамокатов от эстонского такси-агрегатора Bolt, обратило внимание издание «Трушеринг».

Взять самокат напрокат можно через приложение такси-сервиса, указывает издание. Стоимость аренды составляет 7 рублей за минуту, после 45 минут поездки тариф снижается до 5 рублей. За разблокировку Bolt берёт 30 рублей.

Стартап запустил аренду электросамокатов в сентябре 2018 года в Париже. В августе 2020 года сервис был доступен в Испании, Португалии, Литве, Польше, Словакии и Украине. На сайте сервиса указано, что Bolt работает с партнёрами: предоставляет им платформу для аренды и продаёт самокаты с модулем IoT.

Планирует ли компания открывать аренду электросамокатов в других российских городах, пока неизвестно: на момент публикации заметки представитель Bolt в России не ответил на запрос vc.ru.

  • Bolt (до марта 2019 года Taxify) был создан в 2013 году как агрегатор такси, в июле 2019 года он вышел на рынок доставки еды, а в июле 2020 года запустил аренду электровелосипедов. В России такси-сервис Bolt работает только Санкт-Петербурге.
  • По данным Crunchbase, за всё время компания привлекла $409,9 млн инвестиций. В мае 2020 года в ходе очередного раунда инвесторы оценили стартап в $1,9 млрд.
  • Запуск в городах аренды электросамокатов и и электровелосипедов отвечает «зелёной» стратегии компании по снижению углеродного следа. До 2025 года Bolt планирует потратить на эти цели до €10 млн.
Трушеринг

#новость #bolt #электросамокаты

Галина Мубаракшина
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