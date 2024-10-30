«Ситидрайв» запустит бесплатный трёхмесячный курс для автослесарей

В планах — сделать курс постоянным.Каршеринг будет обучать всех желающих на базе своей крупнейшей станции техосмотра (СТО) в Москве, сообщила компания.Програма рассчитана на три месяца. Ученики получат информацию о работе автослесарей, а также отработают навыки на машинах «Ситидрайва».Каршеринг расскажет и покажет реальные случаи ремонта, а также даст доступ к материалам для самостоятельного обучения. Учеников поделят на группы, к каждой приставят куратора.Проходить занятия будут три раза в неделю, каждое продлится три часа. Первый поток стартует 11 ноября 2024 года, в нём смогут принять участие 15 человек. Оставить заявку на обучение можно на сайте. Среди условий — быть старше 18 лет и иметь права категории «Б».#новости #ситидрайв
Неужели их нет совсем, что требуется обучать? Автоделу учат отнюдь не три месяца.
Если у тебя есть немножко технического среднего образования, то большинство задач типа замены жидкостей или колодок можно и за пару недель на практике научиться. Там не двигатель перебирать будут учить
Это только автомеханика))
там 99% все поломки однотипные
за 3 месяца - легко научат
Ну каким-то базовым вещам вполне можно обучить за такое время. Поменять масло и фильтры. А дальше уже в процессе работы подтянут остальное.
Сейчас в принципе наверное универсалов полных нет, хорошие мастера на чем-то конкретном специализируются.
Не знаю, как в других городах, но в Москве желающих стать слесарем за 50-80к, ходить вечно грязный, как чушка, примерно около нуля
В принципе хорошее начинание. Часть все равно останется работать за зарплату ниже рынка.
Часть на халяву получит хорошие знания
Хорошая идея. Поддерживаю