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Евгения Евсеева
Транспорт

«Ситидрайв» запустит бесплатный трёхмесячный курс для автослесарей

В планах — сделать курс постоянным.

«Ситидрайв» запустит бесплатный трёхмесячный курс для автослесарей
  • Каршеринг будет обучать всех желающих на базе своей крупнейшей станции техосмотра (СТО) в Москве, сообщила компания.
  • Програма рассчитана на три месяца. Ученики получат информацию о работе автослесарей, а также отработают навыки на машинах «Ситидрайва».
  • Каршеринг расскажет и покажет реальные случаи ремонта, а также даст доступ к материалам для самостоятельного обучения. Учеников поделят на группы, к каждой приставят куратора.
  • Проходить занятия будут три раза в неделю, каждое продлится три часа. Первый поток стартует 11 ноября 2024 года, в нём смогут принять участие 15 человек. Оставить заявку на обучение можно на сайте. Среди условий — быть старше 18 лет и иметь права категории «Б».

#новости #ситидрайв

33
11 комментариев
Sergei Timofeyev

Неужели их нет совсем, что требуется обучать? Автоделу учат отнюдь не три месяца.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Если у тебя есть немножко технического среднего образования, то большинство задач типа замены жидкостей или колодок можно и за пару недель на практике научиться. Там не двигатель перебирать будут учить

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Савва

Это только автомеханика))
там 99% все поломки однотипные
за 3 месяца - легко научат

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Ivan Mart

Ну каким-то базовым вещам вполне можно обучить за такое время. Поменять масло и фильтры. А дальше уже в процессе работы подтянут остальное.
Сейчас в принципе наверное универсалов полных нет, хорошие мастера на чем-то конкретном специализируются.

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Dan

Не знаю, как в других городах, но в Москве желающих стать слесарем за 50-80к, ходить вечно грязный, как чушка, примерно около нуля

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Савва

В принципе хорошее начинание. Часть все равно останется работать за зарплату ниже рынка.
Часть на халяву получит хорошие знания

Хорошая идея. Поддерживаю

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