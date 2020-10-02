Первый обновлённый состав может отправиться в рейс во второй половине 2021 года, сообщили в РЖД.

В закладки

РЖД и «Трансмашхолдинг» (ТМХ) показали прототип нового плацкартного вагона. Он на 11% больше обычных — шире на 28 см и длиннее на 73 см, пишет «РИА Новости».

Рамиль Ситдиков, «РИА Новости»

Длину пассажирской полки в вагоне увеличили на 10 см — до 180 см. В вагоне можно будет создавать обособленные пространства и убирать перегородки. Вагон установлен на Павелецком вокзале в Москве.

Мария Бородаевская, ТАСС

Согласно плану, в новых вагонах будут USB-розетки и дополнительные светильники, перегородки, столики, зоны хранения багажа и обуви. В общих зонах по плану будут размещены микроволновки, холодильники и душевые.

Мария Бородаевская, ТАСС

Цена билетов в плацкарте не изменится, сообщил журналистам замгендиректора компании Дмитрий Пегов. «Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон. В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством», — сказал он.

Мария Бородаевская, ТАСС

Макет нового плацкарта «Трансмашхолдинг» показала в ноябре 2019 года. Первый обновленный состав может отправиться в первый рейс во второй половине 2021 года, сообщил Пегов. Он добавил, что пока не скажет, в каком направлении поедет поезд, но скорее всего это будет традиционно южное направление.

Мария Бородаевская, ТАСС