Длинные полки и душевые: РЖД показала прототип нового плацкартного вагона Материал редакции
Первый обновлённый состав может отправиться в рейс во второй половине 2021 года, сообщили в РЖД.
РЖД и «Трансмашхолдинг» (ТМХ) показали прототип нового плацкартного вагона. Он на 11% больше обычных — шире на 28 см и длиннее на 73 см, пишет «РИА Новости».
Длину пассажирской полки в вагоне увеличили на 10 см — до 180 см. В вагоне можно будет создавать обособленные пространства и убирать перегородки. Вагон установлен на Павелецком вокзале в Москве.
Согласно плану, в новых вагонах будут USB-розетки и дополнительные светильники, перегородки, столики, зоны хранения багажа и обуви. В общих зонах по плану будут размещены микроволновки, холодильники и душевые.
Цена билетов в плацкарте не изменится, сообщил журналистам замгендиректора компании Дмитрий Пегов. «Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон. В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством», — сказал он.
Макет нового плацкарта «Трансмашхолдинг» показала в ноябре 2019 года. Первый обновленный состав может отправиться в первый рейс во второй половине 2021 года, сообщил Пегов. Он добавил, что пока не скажет, в каком направлении поедет поезд, но скорее всего это будет традиционно южное направление.
"Первый обновленный состав может отправиться в первый рейс во второй половине 2021 года, сообщил Пегов."
Но может и не отправиться, сколько у нас было уже крутых концептов и все как-то не увидят свет.
да ладно. В новых вагонах вполне себе комфортно и круто. Особенно если сравнивать с наследием СССР.
Так я даже не спорю, речь только о концептах.
За последние лет 10 это уже не первый прототип новых вагонов, они крутые, но пассажир их так и не увидел.
Практически история Russia One.
Если я ошибаюсь насчет прототипов, поправьте, плиз.
Длину пассажирской полки в вагоне увеличили на 10 см — до 180 см.
Не будут пятки ног касаться,
Идущих мимо чьих-то лиц.
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