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Транспорт
Рая Хачатрян
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Длинные полки и душевые: РЖД показала прототип нового плацкартного вагона Материал редакции

Первый обновлённый состав может отправиться в рейс во второй половине 2021 года, сообщили в РЖД.

5 комментариев
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РЖД и «Трансмашхолдинг» (ТМХ) показали прототип нового плацкартного вагона. Он на 11% больше обычных — шире на 28 см и длиннее на 73 см, пишет «РИА Новости».

Рамиль Ситдиков, «РИА Новости»

Длину пассажирской полки в вагоне увеличили на 10 см — до 180 см. В вагоне можно будет создавать обособленные пространства и убирать перегородки. Вагон установлен на Павелецком вокзале в Москве.

Мария Бородаевская, ТАСС

Согласно плану, в новых вагонах будут USB-розетки и дополнительные светильники, перегородки, столики, зоны хранения багажа и обуви. В общих зонах по плану будут размещены микроволновки, холодильники и душевые.

Мария Бородаевская, ТАСС

Цена билетов в плацкарте не изменится, сообщил журналистам замгендиректора компании Дмитрий Пегов. «Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон. В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством», — сказал он.

Мария Бородаевская, ТАСС

Макет нового плацкарта «Трансмашхолдинг» показала в ноябре 2019 года. Первый обновленный состав может отправиться в первый рейс во второй половине 2021 года, сообщил Пегов. Он добавил, что пока не скажет, в каком направлении поедет поезд, но скорее всего это будет традиционно южное направление.

Мария Бородаевская, ТАСС
«РИА Новости»

#новости #ржд

Рая Хачатрян
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5 комментариев
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Евгений Лукин

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"Первый обновленный состав может отправиться в первый рейс во второй половине 2021 года, сообщил Пегов."

Но может и не отправиться, сколько у нас было уже крутых концептов и все как-то не увидят свет. 

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Константин Шукалов

Евгений
1

да ладно. В новых вагонах вполне себе комфортно и круто. Особенно если сравнивать с наследием СССР.

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Евгений Лукин

Константин
1

Так я даже не спорю, речь только о концептах. 
За последние лет 10 это уже не первый прототип новых вагонов, они крутые, но пассажир их так и не увидел. 
Практически история Russia One. 

Если я ошибаюсь насчет прототипов, поправьте, плиз.

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Mike Kosulin

0

Что, опять?

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Andrew Stepanov

0

Длину пассажирской полки в вагоне увеличили на 10 см — до 180 см.

Не будут пятки ног касаться,
Идущих мимо чьих-то лиц.

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