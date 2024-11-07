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Евгения Евсеева
Транспорт

Wildberries запустил сеть автозаправок для собственных водителей

Они находятся на территории складов маркетплейса.

Источник: Wilberries
Источник: Wilberries
  • На АЗС от объединённых Wildberries и Russ пока могут заправиться их собственные водители, но в «скором времени» они будут доступны для водителей-партнёров, пишет РБК.
  • Также в «будущем» компания рассматривает «возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов».
  • Станции располагаются на территории логистических центров Wildberries: это сэкономит водителям время на дорогу, считают в компании. Чтобы заправиться, нужно просканировать QR-код с заправки в приложении WB Drive, а затем оплатить топливо.
  • Сколько будет стоить заправка — в компании не указывают, но отмечают, что для собственных водителей предусмотрены «более выгодные условия». А создание собственных АЗС — «часть стратегии по оптимизации логистических процессов и снижению затрат на топливо».

#новости #wildberries #russ #заправки

88
89 комментариев
Андрей Пронин

Со штрафом на заправке другого бренда

17
14
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Дарья Шестакова

с блекджеком и штрафами)

1
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Слегка Придурковатый

"Они находятся на территории складов маркетплейса"

Это вообще законно? Наверняка есть требования, чтоб АЗС находились на дохуя метров от скопления людей.

5
2
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Fedor Nikiforov
14
4
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Олег Ивахнов

ВЫ представляете себе что такое территория складов? Это огромные территории.

7
Ответить
Я сказал свое имя машине

Законно, конечно. На территории предприятий же есть АЗС

5
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Будущее вчера

Требования - это для вас требования, если вы вдруг захотите заправку открыть. А для ровных ребят требования могут стать и погибче)

2
1
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