Wildberries запустил сеть автозаправок для собственных водителей

Они находятся на территории складов маркетплейса.Источник: WilberriesНа АЗС от объединённых Wildberries и Russ пока могут заправиться их собственные водители, но в «скором времени» они будут доступны для водителей-партнёров, пишет РБК.Также в «будущем» компания рассматривает «возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов».Станции располагаются на территории логистических центров Wildberries: это сэкономит водителям время на дорогу, считают в компании. Чтобы заправиться, нужно просканировать QR-код с заправки в приложении WB Drive, а затем оплатить топливо.Сколько будет стоить заправка — в компании не указывают, но отмечают, что для собственных водителей предусмотрены «более выгодные условия». А создание собственных АЗС — «часть стратегии по оптимизации логистических процессов и снижению затрат на топливо».#новости #wildberries #russ #заправки
Со штрафом на заправке другого бренда
с блекджеком и штрафами)
"Они находятся на территории складов маркетплейса"
Это вообще законно? Наверняка есть требования, чтоб АЗС находились на дохуя метров от скопления людей.
ВЫ представляете себе что такое территория складов? Это огромные территории.
Законно, конечно. На территории предприятий же есть АЗС
Требования - это для вас требования, если вы вдруг захотите заправку открыть. А для ровных ребят требования могут стать и погибче)