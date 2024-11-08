Audi представила концепт электромобиля для китайского рынка — под новым суббрендом и без четырёх колец в логотипе

Производство развивают вместе с китайской государственной автомобилестроительной компанией SAIC.Название суббренда пишется прописными буквами — AUDI. Оно отражает как связь с немецкой Audi, так и отличие от неё. В Audi отмечают: клиенты китайского рынка машин премиум-класса моложе потребителей из других стран, а ещё более подкованы технически.Концепт хетчбэка AUDI E, разработанный специалистами из Германии и Китая, станет основой для трёх моделей бренда — среднеразмерных и полноразмерных. Первая должна поступить в продажу в середине 2025 года.Длина представленного автомобиля — 487 см, ширина — 199 см, а высота — 146 см. Колёсная база — 295 см.Машина с 800-вольтовой архитектурой и полным приводом оборудована двумя электомоторами и пневмоподвеской. Мощность — 775 л.с. Крутящий момент — 800 Нм. Разгоняется с нуля до 100 км/ч за 3,6 секунды.Ёмкость аккумулятора — 100 кВт*ч. Запас хода без подзарядки — — 700 км. Чтобы восполнить его на 370 км, хватит десяти минут подзарядки.Глава Audi Гернот Дёлльнер. Источник фото: Audi — здесь и далееПо итогам января-сентября 2024 года Audi продала в Китае менее 15 тысяч электромобилей, рассказали в Китайской ассоциации автопроизводителей. Для сравнения: местные производители электромобилей премиум-класса Nio и Xpeng продали в десять и семь раз больше единиц соответственно.Те электрические автомобили, которые Audi продаёт в Китае на данный момент, выходят с её фирменным логотипом: четырьмя кольцами.Полина ЛааксоДеньги30 октVolkswagen отчиталась за третий квартал 2024 года: операционная прибыль упала на 42% год к году, продажи машин — на 8,3% Ранее компания рассказала о планах закрыть несколько заводов и урезать зарплаты.#audi #saic #новости
Мне казалось в Китае электромобилей и без Ауди как говна за баней)
Рекомендую побывать в крупных городах Китая. Вы увидите, что большинство авто в Китае, особенно в значимых городах, это не китайские авто 😄 европейцы и Теслы там в топе. Это вам они в России рассказывают про то как обогнали всех и продают хуньсуньвынь ауто 36hbce6u, а сами покупают Теслы и бмв
китайское гавно изза бани продается в одной вставшей с колен стране )) сами китайцы предпочиатют немцев в первую очередь
да уж. с китайскими электричками немцам будет сложно конкурировать. Ну и странная тема, что лого с кольцами убрали. Сразу минус 20-30% продаж
Мне казалось в Китае электромобилей и без Ауди как говна за баней)У меня за баней нет говна
Пошла на поклон к восточному господину чтобы вообще без продаж не остаться.
Ауди не теряет возможности показать свой электромобиль в Китае, да думаю они не зря это делают, потому что покупателе должно быть много на такой сегмент