Производитель батарей для электромобилей Northvolt бывшего менеджера Tesla подал заявление на банкротство в США

Компания не смогла привлечь деньги на дальнейшее развитие.Завод Northvolt в Швеции. Источник: BloombergКомпания подала заявление на банкротство в соответствии с главой 11 — она обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу.Причиной банкротства стала невозможность привлечь дополнительные средства для развития. У компании осталось $30 млн собственных средств, их хватит на неделю работы. Также она накопила $5,8 млрд задолженности.Гендиректор Northvolt Петер Карлссон покинет свой пост, но останется в совете директоров компании. Он заявил, что Northvolt для него «как ребёнок», но он передаст его «руки компетентной команды», пишет Bloomberg.Издание отмечает, что компания «свободно тратила деньги» и быстро расширялась, но осенью 2024 года столкнулась с кризисом ликвидности. Ей не удалось нарастить объёмы выпуска в Швеции — клиенты пересмотрели потребность в батареях из-за снизившегося спроса на электромобили. А крупнейший инвестор, Volkswagen, не смогла выделить средства, сославшись на свои проблемы.Northvolt основали в 2016 году бывший вице-президент Tesla по работе с поставщиками комплектующих Петер Карлссон и бывший исполнительный директор цепочки поставок Tesla Паоло Черутти.В 2019 году стартап привлёк $1 млрд для строительства крупнейшего в Европе завода аккумуляторов. В 2021-м в компанию вложила $2,75 млрд Volkswagen. #новости #northvolt
То есть-они ссорили деньгами направо и налево, не производя продукцию?
Да, все, как любят пацаны - сорили деньгами направо, чтобы сходить с девчонками налево.
"Издание отмечает, что компания «свободно тратила деньги» и быстро расширялась" - звучит как настоящий бизнес-план)) Интересно кто-нибудь из инвесторов возьмет на себя ответственность за такую "эффективность"?
он
Грефу бы написали, он бы купил
Вроде все чётко сделали. Сколотили стартап, подняли денег, освоили деньги, обанкротились. Сейчас навыписывают себе парашютов и пойдут топами в более успешную контору, пока инвесторы на них зуб точат
Очередной успех европейской индустрии. Деиндустриализация в красках. Китай наблюдает с интересом.
Предлагаю ввести очередной пакет санкций против России - очевидно что предыдущие работают! Ведь еще не все отрасли в кризисе и не все экономики в глубокой рецессии, есть к чему стремиться.