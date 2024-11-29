«Яндекс» начнёт разрабатывать электротранспорт, зарядную инфраструктуру и системы хранения электроэнергии

Решения будут предлагать как частным лицам, так и корпоративным клиентам.О запуске направления «Яндекс Электро» сообщил глава «Яндекс Доставки» Тембот Керефов, не уточнив детали. Внимание на это обратил автор The Edinorog Дмитрий Филонов. Редакция vc.ru направила запрос в компанию.На сайте проекта есть только вакансии: для стажёров, рядовых специалистов и руководителей. Команда будет заниматься всей цепочкой: проектированием, производством, сборкой, установкой и обслуживанием.В объявлениях для конструкторов транспорта говорится, что «Яндекс Электро» хочет создать «более дешёвый, надёжный, удобный и практичный лёгкий коммерческий транспорт».В вакансии инженера-конструктора подвески упоминаются и электромобили, и электроскутеры. Конструкторы кузова должны будут разрабатывать конструкции в том числе для грузового электротранспорта.Зарядную инфраструктуру планируют развивать для всех типов электрического транспорта. Материалы для батарейных систем хотят разрабатывать в том числе самостоятельно — для этого ищут материаловеда. А батареи будут как литий-ионные, так и «иные перспективные».#новости #яндекс
"и системы хранения электроэнергии"
– Начальник! Мешки с электроэнергией куда ложить?
Правильно говорить "класть" 😁
Кладите за амбаром.
Вольтс напряглись. Или продадутся. )
А ты че сотку рубасов то не задонатил, так бы смешнее было
А когда ждать Яндекс.Телефон 2.0? Первый конечно был хорош, но уже немного устарел.
Они пока клон макбука обещают "скоро" выпустить, в котором стрелки навигации находятся слева (!), дайте ребятам время разобраться.