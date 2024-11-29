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vc.ru
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Полина Лааксо
Транспорт

«Яндекс» начнёт разрабатывать электротранспорт, зарядную инфраструктуру и системы хранения электроэнергии

Решения будут предлагать как частным лицам, так и корпоративным клиентам.

  • О запуске направления «Яндекс Электро» сообщил глава «Яндекс Доставки» Тембот Керефов, не уточнив детали. Внимание на это обратил автор The Edinorog Дмитрий Филонов. Редакция vc.ru направила запрос в компанию.
  • На сайте проекта есть только вакансии: для стажёров, рядовых специалистов и руководителей. Команда будет заниматься всей цепочкой: проектированием, производством, сборкой, установкой и обслуживанием.
  • В объявлениях для конструкторов транспорта говорится, что «Яндекс Электро» хочет создать «более дешёвый, надёжный, удобный и практичный лёгкий коммерческий транспорт».
  • В вакансии инженера-конструктора подвески упоминаются и электромобили, и электроскутеры. Конструкторы кузова должны будут разрабатывать конструкции в том числе для грузового электротранспорта.
  • Зарядную инфраструктуру планируют развивать для всех типов электрического транспорта. Материалы для батарейных систем хотят разрабатывать в том числе самостоятельно — для этого ищут материаловеда. А батареи будут как литий-ионные, так и «иные перспективные».

#новости #яндекс

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45 комментариев
Буквоед

"и системы хранения электроэнергии"

– Начальник! Мешки с электроэнергией куда ложить?

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Boby Fisher

Правильно говорить "класть" 😁

4
1
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Griby Lenina

Кладите за амбаром.

3
1
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Сергей про е-ком

Вольтс напряглись. Или продадутся. )

1
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Ф Д

А ты че сотку рубасов то не задонатил, так бы смешнее было

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ЯжПрограммист

А когда ждать Яндекс.Телефон 2.0? Первый конечно был хорош, но уже немного устарел.

7
1
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Драка вегетарианца с людоедом

Они пока клон макбука обещают "скоро" выпустить, в котором стрелки навигации находятся слева (!), дайте ребятам время разобраться.

1
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