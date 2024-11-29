В Санкт-Петербурге начали тестировать оплату проезда «по геолокации»

Пока только в 12 трамваях №24.Нужно установить приложение «Транспорт+», выбрать оплату проезда и указать маршрут из списка — система собирает их, учитывая Bluetooth-метки рядом с пассажиром.Стоимость полная — «подорожник» и льготные билеты пока не поддерживаются. Чек сформируется автоматически. Настроить автосписание нельзя.Если контролёр попросит проверить платёж, придётся назвать ему последние четыре цифры номера, на который зарегистрирован аккаунт в «Транспорт+». В будущем работники смогут сканировать QR-коды.Источник фото: «АБН24»Подобный способ оплаты работает в Ярославле, Ижевске и Твери, а также в электричках Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода. Масштабировать ли инициативу в Санкт-Петербурге — решат до конца 2024 года.#новости
А через какое-то время, в Санкт-Петербурге начнут уже тестировать геолокации, после оплаты проезда)))
Специально обученные люди день и ночь работают над тем, как бы поизящнее и сравнительно честно изъять деньги из карманов граждан.
Это фигня. Кто-то с полным отсутствием совести работает в РКН.
Главные тестеры тестируют оплату по geo_локации (Геолокацию мы конечно все знаем)
Опять хитрый, сука, Путин обворовать всех хочет. В других странах ты едешь на общественном транспорте (если он вообще есть), и контроллеры ходят и пассажирам бабки в карманы засовывают. Прокатился по городу - заработал.
ночами не спят ,думают как рубль поднять
А потом опять будут спуфить GPS и глонасс и все сломается.