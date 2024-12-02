Глава производителя Chrysler, Fiat и Jeep Карлос Таварес ушёл в отставку на фоне падения продаж

Постоянную замену должны найти в течение первой половины 2025 года.«Успех Stellantis с первого дня работы был обусловлен идеальной синергией между акционерами, советом и гендиректором. Однако в последние недели мнения разошлись, что и привело к текущему решению», — объяснил независимый директор Stellantis Анри де Кастри.Ещё в октябре 2024 года компания сообщала, что Таварес уйдёт в отставку в 2026 году, когда завершится контракт. СМИ связывают его преждевременный уход с ухудшением показателей.По итогам третьего квартала поставки машин в США составили 350 тысяч, что на 20% меньше год к году. Продажи крупнейшего бренда корпорации, Jeep, просели на 6%. Акции упали за 2024 год более чем на 50%, пишет NYT.В том же 2024 году Таварес уведомил о необходимости урезать расходы: реорганизовать логистические цепочки и внутренние процессы, нарастить производство в «низкозатратных» регионах и сократить сотрудников в США. При том, что с декабря 2019 года по конец 2023 года корпорация уже уменьшила штат на 15,5%.Анонимные собеседники CNBC рассказывали, что предложенные меры оказались слишком радикальными и привели к проблемам на американском рынке, но Таварес это отрицал.Таварес. Источник фото: CNNStellantis сформировали в 2021 году — в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA. Компания владеет брендами Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и другими.Таварес с 2014 года был председателем совета директоров PSA Groupe, а Stellantis руководил с момента создания.#новости #stellantis
Ну ушёл и ушёл. Пока-пока, Карлос.
прощай диспетчер карлос
Сами американцы пишут на форумах, кто будет покупать Джип за 80к,??? С его посредственностью? А новые модели которые они выпустили а последние 2 года.... Ценник сумасшедший, конечно народ на Тойоты, Хонды и Киа пересел.
Сейчас Трамп утильсбор повысит, и купят как миленькие, родной американский автомобиль.
Вот так вот! А не надо было от газа отказываться! Знай наших
санкции не только нам на пользу идут вв, крайслер, кто следующий?
Так они и не покупали твой газ, они наоборот больше начали продавать свой газ. Знай их