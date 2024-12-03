Jaguar показал свой первый автомобиль после ребрендинга

Пока это лишь концепт.Источник здесь и далее — JaguarJaguar официально представил концепт автомобиля Type 00, фотографии которого накануне утекли в сеть, пишет The Verge.У машины 23-дюймовые колёса, овальный руль, а внутри по салону проходят латунные перекладины.Автомобиль доступен в двух цветах — розовый и синий. У машины нет заднего стекла, удлинённый капот переходит в низкую крышу.Машины — концепты дизайна для серийного электрического GT, который компания собирается представить в конце 2025 года. Jaguar представил новый логотип без ягуара в нём, слоган и позиционирование в ноябре 2024 года. Вместе с ним компания выпустила ролик с моделями в ярких нарядах, но без автомобилей. Пользователи ребрендинг компании раскритиковали.Илон Маск спрашивает: «Продаёте ли вы автомобили?»#новости #jaguar
Как угробить бренд за несколько дней. Это пиздец.
К новому всегда тяжело привыкнуть, может быть это и к лучшему
По мне так на дорогах какой нибудь Рязани такой автомобиль будет смотреться как космический корабль )
Рязань на связи.
Да нет, на самом деле. Скорее люди подумают, что еще один китаец какой-то странный. Да и не уедет с таким просветом дальше первого же лежака.
Как космический корабль из фильма "Геи-ниггеры из далёкого космоса" разве что. "Сфинктерный 2" назывался.
Так и Рязань выглядит не лучше Юпитера, органично
это точно)