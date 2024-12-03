Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
Карьера
AI
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Jaguar показал свой первый автомобиль после ребрендинга

Пока это лишь концепт.

Источник здесь и далее — Jaguar
Источник здесь и далее — Jaguar
  • Jaguar официально представил концепт автомобиля Type 00, фотографии которого накануне утекли в сеть, пишет The Verge.
  • У машины 23-дюймовые колёса, овальный руль, а внутри по салону проходят латунные перекладины.
Jaguar показал свой первый автомобиль после ребрендинга
Jaguar показал свой первый автомобиль после ребрендинга
Jaguar показал свой первый автомобиль после ребрендинга
Jaguar показал свой первый автомобиль после ребрендинга
Jaguar показал свой первый автомобиль после ребрендинга
Jaguar показал свой первый автомобиль после ребрендинга
Jaguar показал свой первый автомобиль после ребрендинга
  • Автомобиль доступен в двух цветах — розовый и синий. У машины нет заднего стекла, удлинённый капот переходит в низкую крышу.
Jaguar показал свой первый автомобиль после ребрендинга
Jaguar показал свой первый автомобиль после ребрендинга
  • Машины — концепты дизайна для серийного электрического GT, который компания собирается представить в конце 2025 года.
  • Jaguar представил новый логотип без ягуара в нём, слоган и позиционирование в ноябре 2024 года. Вместе с ним компания выпустила ролик с моделями в ярких нарядах, но без автомобилей. Пользователи ребрендинг компании раскритиковали.
Илон Маск спрашивает: «Продаёте ли вы автомобили?»
Илон Маск спрашивает: «Продаёте ли вы автомобили?»

#новости #jaguar

1515
88
22
66 комментариев
Слегка Придурковатый

Как угробить бренд за несколько дней. Это пиздец.

31
Ответить
Созвонова

К новому всегда тяжело привыкнуть, может быть это и к лучшему

1
Ответить
Ох уж этот Футуризм

По мне так на дорогах какой нибудь Рязани такой автомобиль будет смотреться как космический корабль )

6
Ответить
Иван Артеменко

Рязань на связи.

Да нет, на самом деле. Скорее люди подумают, что еще один китаец какой-то странный. Да и не уедет с таким просветом дальше первого же лежака.

37
Ответить
Слегка Придурковатый

Как космический корабль из фильма "Геи-ниггеры из далёкого космоса" разве что. "Сфинктерный 2" назывался.

13
7
1
Ответить
Камиль Харисян

Так и Рязань выглядит не лучше Юпитера, органично

1
Ответить
Созвонова

это точно)

Ответить