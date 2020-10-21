В него вкладывались Goldman Sachs, Tencent и Didi, а теперь активы продают из-за проблем во время пандемии.

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Китайский сервис продажи подержанных машин Renrenche, который в 2018 году оценивался в $1,4 млрд, продаёт свои активы за 10 тысяч гонконгских долларов (около $1290), пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.

Покупателем станет одна из крупнейших китайских компаний в сфере онлайн-рекламы 58.com. Она возьмет на себя управление Renrenche в Гонконге и предложит заём на сумму не менее $4 млн для развития компании в материковой части Китая, заявили источники издания. По их словам, стороны еще не завершили сделку.

Представитель Renrenche отказался от комментариев, но сказал Bloomberg, что информация не до конца точная.

Сделка может спасти платформу торговли автомобилями, которая сильно пострадала во время пандемии и не справилась с конкурентами. Bloomberg пишет, что один из кредиторов сервиса Argyle Street Management подал в суд на компанию, так как она не смогла выплатить долги на сумму около $15 млн.

По словам источников, некоторые акционеры отклонили сделку, однако ключевые инвесторы Tencent и Didi ее поддержали. Компания все еще изучает другие варианты выхода из кризиса, говорят источники Bloomberg.