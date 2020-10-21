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Транспорт
Рая Хачатрян
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Bloomberg: китайский стартап подержанных машин подешевел с $1,4 млрд до $1290 за два года Материал редакции

В него вкладывались Goldman Sachs, Tencent и Didi, а теперь активы продают из-за проблем во время пандемии.

10 комментариев
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Китайский сервис продажи подержанных машин Renrenche, который в 2018 году оценивался в $1,4 млрд, продаёт свои активы за 10 тысяч гонконгских долларов (около $1290), пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.

Покупателем станет одна из крупнейших китайских компаний в сфере онлайн-рекламы 58.com. Она возьмет на себя управление Renrenche в Гонконге и предложит заём на сумму не менее $4 млн для развития компании в материковой части Китая, заявили источники издания. По их словам, стороны еще не завершили сделку.

Представитель Renrenche отказался от комментариев, но сказал Bloomberg, что информация не до конца точная.

Сделка может спасти платформу торговли автомобилями, которая сильно пострадала во время пандемии и не справилась с конкурентами. Bloomberg пишет, что один из кредиторов сервиса Argyle Street Management подал в суд на компанию, так как она не смогла выплатить долги на сумму около $15 млн.

По словам источников, некоторые акционеры отклонили сделку, однако ключевые инвесторы Tencent и Didi ее поддержали. Компания все еще изучает другие варианты выхода из кризиса, говорят источники Bloomberg.

Платформа для продажи подержанных автомобилей Renrenche основана в 2014 году. С момента основания сервис привлёк $760 млн, следует из данных Crunchbase. Среди инвесторов — Goldman Sachs, Tencent и Didi.

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Рая Хачатрян
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10 комментариев
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Eugene Smirnov

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Интересно, какая оценка у CarPrice?

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Александр Лесин

2

Мутнули тему и перепродали своим же дружочкам) бабки слили. Стартап по-классике

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Константин Рогов

2

Типичная китайская фирма - мыльный пузырь для инвесторов которым надо отмыть бабло.

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Artem Shevchenko

0

Почему не 1300?

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Nikita Shmidt

Artem
3

Почему 10 тысяч гонконгских долларов не равны 1300$?

Ответить

Максим Веселов

Nikita
0

А это пост-ирония уже или нет?

Ответить

Stan Chetverikov

1

Опять какие-то схемы эти ихние...ух!

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Maria Chmir

0

Эх, вот продавали бы подержанные электромобили. 

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Вик Григ

0

Долг надо было оплатить подержанными автомобилями

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Илья

0

 К сожалению всякий бизнес страдает от пандемии.

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