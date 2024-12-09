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Полина Лааксо
Транспорт

Фото: Xiaomi показала свой будущий электрический кроссовер YU7

Презентацию назначили на июнь-июль 2025 года.

  • Фотографии в китайской соцсети Weibo опубликовали сама компания и её глава Лэй Цзюнь. Другие детали не привели.
  • Издание Cnevpost сообщило со ссылкой на «утёкшие» документы Xiaomi для регуляторов, что длина машины равняется 499 см; ширина — 199 см; а высота — 160 см. Колёсная база — 300 см.
  • Вес — 2,4 т. Электромотора два. Максимальная скорость якобы составляет 253 км/ч. Батарея тройная литиевая, но ёмкость не уточняется.
Фото: Xiaomi показала свой будущий электрический кроссовер YU7
Фото: Xiaomi показала свой будущий электрический кроссовер YU7
  • Первый электромобиль Xiaomi представила в конце 2023 года — SU7. Максимальная скорость — 265 км/ч, запас хода — 800 км. Продажи открыли в марте 2024 года.
  • В июле компания показала прототип спортивной версии SU7 — SU7 Ultra. В продажу модель должна поступить в первой половине 2025 года.

#новости #xiaomi

1717
77
53 комментария
Alexey

Встречаешь вот так пользователя iPhone на перекрестке и начинаешь кричать про топ за свои деньги )

7
4
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Полина Лааксо
Автор

чудное соседство

6
2
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Am Be

Скорее так, встречаешь вот так пользователя iphone и начинаешь слушать про экостистему и топ за свои деньги в кредит

3
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Giraffe

То что твоя xiaomi как Феррари выглядит это плохо? Ну спиздили дизайн немного

2
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dru dru

Это не пользователь iPhone. У него телефона то нет

1
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Вика Мантулина

Я думала они только на бытовой технике специализируются...

1
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Слегка Придурковатый

Топ за свои деньги.

5
2
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