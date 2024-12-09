Фото: Xiaomi показала свой будущий электрический кроссовер YU7

Презентацию назначили на июнь-июль 2025 года.Фотографии в китайской соцсети Weibo опубликовали сама компания и её глава Лэй Цзюнь. Другие детали не привели.Издание Cnevpost сообщило со ссылкой на «утёкшие» документы Xiaomi для регуляторов, что длина машины равняется 499 см; ширина — 199 см; а высота — 160 см. Колёсная база — 300 см.Вес — 2,4 т. Электромотора два. Максимальная скорость якобы составляет 253 км/ч. Батарея тройная литиевая, но ёмкость не уточняется.Первый электромобиль Xiaomi представила в конце 2023 года — SU7. Максимальная скорость — 265 км/ч, запас хода — 800 км. Продажи открыли в марте 2024 года.В июле компания показала прототип спортивной версии SU7 — SU7 Ultra. В продажу модель должна поступить в первой половине 2025 года.#новости #xiaomi
Встречаешь вот так пользователя iPhone на перекрестке и начинаешь кричать про топ за свои деньги )
чудное соседство
Скорее так, встречаешь вот так пользователя iphone и начинаешь слушать про экостистему и топ за свои деньги в кредит
То что твоя xiaomi как Феррари выглядит это плохо? Ну спиздили дизайн немного
Это не пользователь iPhone. У него телефона то нет
Я думала они только на бытовой технике специализируются...
Топ за свои деньги.