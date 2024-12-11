Кикшеринг «МТС Юрент» объявил о покупке белорусского разработчика электросамокатов Eleven

По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 600-800 млн рублей.«МТС Юрент» подписал соглашение о покупке интеллектуальной собственности и разработок Eleven, рассказали в сервисе.На базе Eleven в компании создадут исследовательский центр, который будет заниматься разработкой электросамокатов и «другого транспорта», а также ПО, батарей, зарядной инфраструктуры и прочих «технологий для шеринга». Помимо этого, центр станет «базой для локализации компонентов электросамокатов в России».Условия сделки компании не раскрыли. Опрошенные РБК эксперты оценили её сумму в 600-800 млн рублей.Команда Eleven продолжит работу в «МТС Юрент». В 2025 году планируют представить обновленную модель самоката.Eleven — белорусская компания, основанная в 2019 году. Она работает как оператор кикшеринга и разрабатывает электросамокаты и оборудование для них, включая электронику, трекеры, батареи и зарядную инфраструктуру.Фото Eleven«Юрент» запустил в конце 2018 года Андрей Колесник вместе с партнёрами Андреем Калининым и Иваном Туринге. В феврале 2022 года сервис привлёк 650 млн рублей от VEB Ventures и 740 млн рублей от МТС.В январе 2024 года МТС стал единственным владельцем «Юрент». По словам источника Forbes, знакомого с деталями, сумма сделки составила около 6 млрд рублей.#новости #мтс #юрент