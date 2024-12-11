GM закрыл сервис беспилотного такси Cruise

Компания сослалась на затраты, необходимые для развития, и растущую конкуренцию.General Motors (GM) заявил, что прекращает финансировать разработку беспилотного такси Cruise — за всё время развития автопроизводитель вложил в него более $10 млрд, отмечает CNBC.Вместо этого подразделение Cruise объединят с технологической командой GM — вместе они будут разрабатывать решения для беспилотного вождения. Наработки сервиса используют для развития систем помощи водителю SuperCruise.Автопроизводитель объяснил, что причины прекращения финансирования — растущая конкуренция на рынке роботакси и «значительные затраты времени и ресурсов», которые нужны для масштабирования.У GM 90% акций Cruise, она уже заключила соглашения с акционерами, чтобы увеличить долю до 97%. Компания стремится к 2025 году полностью выкупить сервис и реструктуризовать его.«Cruise был на пути к созданию коммерческого беспилотного такси. Но для развертывания полноценного автопарка требуется целый комплекс операций», — заявила на звонке с акционерами гендиректор GM Мэри Барра. Вместо этого компания сосредоточится на разработке ПО для беспилотной езды.Источник: BloombergCruise приостановил работу в США в 2023 году из-за ряда аварий и последующих запретов со стороны регуляторов. В ноябре того же года компанию покинул сооснователь и гендиректор Кайл Фогт. После этого Барра анонсировала сокращение расходов на беспилотные автомобили Cruise на «сотни миллионов долларов». А в декабре сервис уволил 900 человек — 24% штата.#новости #cruise #gm
Учитесь как надо денежки осваивать. Ещё наверное и премий выписали на ярд)
GM существует на деньги американских налогоплательщиков, которые выделяются ему из бюджета?
У нас в этой отрасли свои ученые
но ведь это не сколково
Может так верили в успех сервиса просто
Вы не понимаете, это другое (с)
да, это другое. а в чем проблема?
GM-частная компания