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Евгения Евсеева
Транспорт

GM закрыл сервис беспилотного такси Cruise

Компания сослалась на затраты, необходимые для развития, и растущую конкуренцию.

  • General Motors (GM) заявил, что прекращает финансировать разработку беспилотного такси Cruise — за всё время развития автопроизводитель вложил в него более $10 млрд, отмечает CNBC.
  • Вместо этого подразделение Cruise объединят с технологической командой GM — вместе они будут разрабатывать решения для беспилотного вождения. Наработки сервиса используют для развития систем помощи водителю SuperCruise.
  • Автопроизводитель объяснил, что причины прекращения финансирования — растущая конкуренция на рынке роботакси и «значительные затраты времени и ресурсов», которые нужны для масштабирования.
  • У GM 90% акций Cruise, она уже заключила соглашения с акционерами, чтобы увеличить долю до 97%. Компания стремится к 2025 году полностью выкупить сервис и реструктуризовать его.
  • «Cruise был на пути к созданию коммерческого беспилотного такси. Но для развертывания полноценного автопарка требуется целый комплекс операций», — заявила на звонке с акционерами гендиректор GM Мэри Барра. Вместо этого компания сосредоточится на разработке ПО для беспилотной езды.
Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Cruise приостановил работу в США в 2023 году из-за ряда аварий и последующих запретов со стороны регуляторов. В ноябре того же года компанию покинул сооснователь и гендиректор Кайл Фогт. После этого Барра анонсировала сокращение расходов на беспилотные автомобили Cruise на «сотни миллионов долларов». А в декабре сервис уволил 900 человек — 24% штата.

#новости #cruise #gm

22
26 комментариев
Максим Исаев

Учитесь как надо денежки осваивать. Ещё наверное и премий выписали на ярд)

4
2
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Вадим Омелин

GM существует на деньги американских налогоплательщиков, которые выделяются ему из бюджета?

5
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Тарас Козлов

У нас в этой отрасли свои ученые

4
Ответить
Макгаффин

но ведь это не сколково

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Газанова

Может так верили в успех сервиса просто

Ответить
Л Г

Вы не понимаете, это другое (с)

2
1
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Макгаффин

да, это другое. а в чем проблема?
GM-частная компания

1
Ответить