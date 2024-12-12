Сервис такси Yandex Go заработал в Анталье в тестовом режиме

Это первый турецкий город для Yandex Go.Заказать такси могут жители самой Антальи и районов провинции Аксу, Дёшемеалты, Кепез, Коньяалты и Муратпаша, рассказали vc.ru в компании. «Яндекс» сотрудничает с местными партнёрами, которые работают с лицензированными водителями.Если в автомобиле есть терминал, то поездку можно оплатить действующей в Турции картой. Если нет терминала или карты — наличными лирами. Пользователи в Telegram сообщили, что стоимость рассчитывается с помощью таксометра, поэтому узнать точную цену до старта поездки нельзя.Источник фото: «МТС Travel»С 2023 года у «Яндекса» есть офис в Турции — в Стамбуле. До запуска компания говорила, что он ориентирован на команды, «которым нужно находиться в стране для развития сервисов на местном рынке».#новости #турция
Я надеюсь, что ребята из Яндекс изучили специфику рынка такси в курортных городах Турции. По сути это мафия, они не дадут таким приложениям там нормально работать. Водители uber буквально боятся там брать заказы, ибо их просто покалечат там.
Я вот тоже думаю, вряд ли они обрадовались такому нововведению
В алании этого тоже не хватало
Разница всего в пару букв, переезжайте в Анталию и пользуйтесь!
Там есть столбы с вызовом такси
Такси по таксометру без заранее известной цены?)
Нет смысла пускать это приложение,по факту ,это работает как те же самые кнопки на улицах(нажимаешь и такси приезжает на место,потом едешь по таксометру).Есть marti ,которое работает намного лучше в этом плане(фиксированная цена,как минимум).Но может тестовый режим пока такой,для сбора статы по ценам за поездку