Госдума приняла поправки, по которым «скидка» за раннюю уплату штрафа за нарушение ПДД составит 25% вместо нынешних 50%

И вырастут штрафы за нарушения правил дорожного движения.Госдума приняла во втором и сразу третьем, окончательном чтении поправки в КоАП об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Они вступят в силу с 1 января 2025 года.В частности, штраф за непристегнутый ремень вырастет с 1000 до 1500 рублей, так же — за проезд на красный свет. За управление транспортом в состоянии опьянения — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.За превышение скорости на 20-40 км/ч штраф вырастет с 500 до 750 рублей, на 40-60 км/ч — с 1000-1500 до 1500-2250 рублей, на 60-80 км/ч — с 2000-2500 до 3000-3750 рублей, на более 80 км/ч — с 5000 до 7500 рублей. За повторное нарушение штраф тоже увеличат.Депутаты также согласовали увеличение штрафов за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, игнорирование дорожных знаков и разметки, отказ от прохождения медосвидетельствования. За нарушение правил остановки или стоянки штраф составит 2250 рублей вместо 1500.Льгота по уплате штрафа будет действовать первые 30 дней со дня вынесения постановления, но «скидка» составит 25%. Сейчас оплатить штраф за нарушения ПДД, предусмотренные 12 главой КоАП, можно со «скидкой» 50% — но в течение 20 дней.Источник: Госдума#новости #законы
Не очень понимаю недовольство в реакциях на новость, не нарушайте и штрафы платить не придется, хоть насколько бы они ни повысились.
Можно вообще всем пожизненное давать за любое преступление и нарушение.
Просто не нарушайте и сидеть не придется. Отлично.
Я вот не водитель, но у меня недовольство по 2ум причинам:
- Я каждый день вижу повышение налогов, штрафов. Меня не конкретный бесит, а тенденция.
- Я не вижу эффекта от этого штрафа. Считаю, что штрафы на дороге должны быть балльными и прогрессивными. А не тарифом на услугу "катаю где хочу, как хочу".
Ещё надо убрать этот странный порог +20 кмч
Превышать нельзя скорость которая на знаке.
несколько лет назад ехал по России несколько тысяч км. Не нарушал (у меня антирадар), но из Нижегородской области пришло 4 штрафа. Полагаю, подкрученные камеры, т.к. больше нигде штрафов не было. Вот что с таким делать?
Интересно, существуют люди, которые ездят регулярно и ни разу не платили штраф? Я езжу ооочень аккуратно и все равно, раз в два-три года штраф проскакивает.
Разметка, ремни, скорость, пробки, попробуй хотя бы годик без штрафов прокатай
Не нарушайте и штрафов не будет!
- Парковки Москвы - едрить ты бестолочь бот, лови штраф за парковку 5 косарей, хоть ты и оплатил парковку. И никакой скидки ты тоже не получишь.
Пруфы по этой ситуации могу выслать, штраф обжаловал, штраф не сняли.