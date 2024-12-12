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Таня Боброва
Транспорт

Госдума приняла поправки, по которым «скидка» за раннюю уплату штрафа за нарушение ПДД составит 25% вместо нынешних 50%

И вырастут штрафы за нарушения правил дорожного движения.

  • Госдума приняла во втором и сразу третьем, окончательном чтении поправки в КоАП об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Они вступят в силу с 1 января 2025 года.
  • В частности, штраф за непристегнутый ремень вырастет с 1000 до 1500 рублей, так же — за проезд на красный свет. За управление транспортом в состоянии опьянения — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.
  • За превышение скорости на 20-40 км/ч штраф вырастет с 500 до 750 рублей, на 40-60 км/ч — с 1000-1500 до 1500-2250 рублей, на 60-80 км/ч — с 2000-2500 до 3000-3750 рублей, на более 80 км/ч — с 5000 до 7500 рублей. За повторное нарушение штраф тоже увеличат.
  • Депутаты также согласовали увеличение штрафов за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, игнорирование дорожных знаков и разметки, отказ от прохождения медосвидетельствования. За нарушение правил остановки или стоянки штраф составит 2250 рублей вместо 1500.

  • Льгота по уплате штрафа будет действовать первые 30 дней со дня вынесения постановления, но «скидка» составит 25%. Сейчас оплатить штраф за нарушения ПДД, предусмотренные 12 главой КоАП, можно со «скидкой» 50% — но в течение 20 дней.

Источник: Госдума
Источник: Госдума

#новости #законы

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114 комментария
Бот ЦИПсО #66213

Не очень понимаю недовольство в реакциях на новость, не нарушайте и штрафы платить не придется, хоть насколько бы они ни повысились.

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Egor Pankin

Можно вообще всем пожизненное давать за любое преступление и нарушение.
Просто не нарушайте и сидеть не придется. Отлично.

Я вот не водитель, но у меня недовольство по 2ум причинам:
- Я каждый день вижу повышение налогов, штрафов. Меня не конкретный бесит, а тенденция.
- Я не вижу эффекта от этого штрафа. Считаю, что штрафы на дороге должны быть балльными и прогрессивными. А не тарифом на услугу "катаю где хочу, как хочу".

37
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TVRU

Ещё надо убрать этот странный порог +20 кмч
Превышать нельзя скорость которая на знаке.

10
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John Nash

несколько лет назад ехал по России несколько тысяч км. Не нарушал (у меня антирадар), но из Нижегородской области пришло 4 штрафа. Полагаю, подкрученные камеры, т.к. больше нигде штрафов не было. Вот что с таким делать?

8
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Griby Lenina

Интересно, существуют люди, которые ездят регулярно и ни разу не платили штраф? Я езжу ооочень аккуратно и все равно, раз в два-три года штраф проскакивает.

3
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Ro

Разметка, ремни, скорость, пробки, попробуй хотя бы годик без штрафов прокатай

2
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Ренат Беков

Не нарушайте и штрафов не будет!
- Парковки Москвы - едрить ты бестолочь бот, лови штраф за парковку 5 косарей, хоть ты и оплатил парковку. И никакой скидки ты тоже не получишь.

Пруфы по этой ситуации могу выслать, штраф обжаловал, штраф не сняли.

1
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