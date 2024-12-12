Госдума приняла поправки, по которым «скидка» за раннюю уплату штрафа за нарушение ПДД составит 25% вместо нынешних 50%

Льгота по уплате штрафа будет действовать первые 30 дней со дня вынесения постановления, но «скидка» составит 25%. Сейчас оплатить штраф за нарушения ПДД, предусмотренные 12 главой КоАП, можно со «скидкой» 50% — но в течение 20 дней.