РЖД представили обновлённый скоростной поезд «Аврора» — он начнёт ходить между Москвой и Санкт-Петербургом

С 19 декабря 2024 года.В составе поезда есть сидячие вагоны как стандартной, так и улучшенной компоновки. В последних кресла разворачиваются на 180 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента.Также есть вагон СВ и купейный, в том числе с купе со спальным местом, и вагон-бистро. Все кресла оснащены подножками и откидными столиками и оборудованы индивидуальными розетками и USB-разъёмами.Поезда «Аврора» курсировали между Санкт-Петербургом и Москвой с 1963 по 2010 годы. Потом их заменили «Сапсаны», которые начали ходить по маршруту в конце 2009 года. О планах вернуть «Авроры» на маршрут РЖД рассказали в июне 2024 года.Источник фото: «Москвач»Источник фото: «Москвач»17 декабря 2024 года РЖД также представили обновлённый «Сапсан» с дополнительными розетками и кулерами.#новости #ржд
Нахера вообще нужны поезда, билеты на которые дороже чем билет на самолет?
Добавлю к вышеперечисленным аргументам. Ты выезжаешь из центра города и приезжаешь в центр. Никаких такси до аэропорта, никакой регистрации и практически никакого досмотра. Ожидание, посадка — всё быстрее. В целом по времени то на то и получается, только удобнее.
Поезда нужны тем, кто их предпочитает.
Странно, правда?
Справедливости ради, такие поезда удобнее чем самолёты. Но это РЖД, так что это не аргумент, могли и просто зарядить
1 200 пассажиров в одном поезде это больше 12 суперджетов. Последние и так массово сыпятся после того, как поставки западных запчастей закончились, а из-за бугра как с Airbus/Boeing тащить детали для "российского" самолёта не выходит.
Так что поезда для России — это будущее.
в поезде платишь за атмосферу видимо
Из Питера в Москву Сапсан тупо удобнее. Да и не только сапсан. Даже ночные поезда получаются сильно удобнее самолетов. Просто ввиду логистики аэропортов и воказала. А "Дешевизность" билета нифига не дешевизность когда начинаешь добавлять к этому такси/аэроэкспрессы.
Говорю как человек, который до в[...]ы ездил в коммандировки в москву, в среднем, не реже раза в месяц.