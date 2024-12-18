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Полина Лааксо
Транспорт

РЖД представили обновлённый скоростной поезд «Аврора» — он начнёт ходить между Москвой и Санкт-Петербургом

С 19 декабря 2024 года.

  • В составе поезда есть сидячие вагоны как стандартной, так и улучшенной компоновки. В последних кресла разворачиваются на 180 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента.
  • Также есть вагон СВ и купейный, в том числе с купе со спальным местом, и вагон-бистро. Все кресла оснащены подножками и откидными столиками и оборудованы индивидуальными розетками и USB-разъёмами.
Источник фото: «Москвач»
Источник фото: «Москвач»
Источник фото: «Москвач»
Источник фото: «Москвач»
Источник фото: «Москвач»
Источник фото: «Москвач»
Источник фото: «Агентство "Москва"»
Источник фото: «Москвач»
  • 17 декабря 2024 года РЖД также представили обновлённый «Сапсан» с дополнительными розетками и кулерами.

#новости #ржд

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211 комментарий
Покушай булочек

Нахера вообще нужны поезда, билеты на которые дороже чем билет на самолет?

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Михаил

Добавлю к вышеперечисленным аргументам. Ты выезжаешь из центра города и приезжаешь в центр. Никаких такси до аэропорта, никакой регистрации и практически никакого досмотра. Ожидание, посадка — всё быстрее. В целом по времени то на то и получается, только удобнее.

58
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Борис Васильев

Поезда нужны тем, кто их предпочитает.
Странно, правда?

51
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Максим Исаев

Справедливости ради, такие поезда удобнее чем самолёты. Но это РЖД, так что это не аргумент, могли и просто зарядить

14
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Драка вегетарианца с людоедом

1 200 пассажиров в одном поезде это больше 12 суперджетов. Последние и так массово сыпятся после того, как поставки западных запчастей закончились, а из-за бугра как с Airbus/Boeing тащить детали для "российского" самолёта не выходит.

Так что поезда для России — это будущее.

10
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Roll Null

в поезде платишь за атмосферу видимо

1
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Dmitry Popov

Из Питера в Москву Сапсан тупо удобнее. Да и не только сапсан. Даже ночные поезда получаются сильно удобнее самолетов. Просто ввиду логистики аэропортов и воказала. А "Дешевизность" билета нифига не дешевизность когда начинаешь добавлять к этому такси/аэроэкспрессы.

Говорю как человек, который до в[...]ы ездил в коммандировки в москву, в среднем, не реже раза в месяц.

6
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