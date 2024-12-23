Глава Минтранса подтвердил, что высокоскоростной поезд между Москвой и Санкт-Петербургом назовут «Белый кречет»

Это поезд, который будет ходить по высокоскоростной магистрали (ВСМ). Её должны запустить в 2028 году.Название фигурировало на макете вагона, который показали в августе 2024 года, но считалось рабочим.По словам главы Минтранса Романа Старовойта, «Белый кречет», «скорее всего», заменит на маршруте «Сапсаны». Но последние смогут перевести на другие направления — например, в сторону Нижнего Новгорода, Воронежа и Белгорода.Макет «Белого кречета». Источник фото: «Москвич Mag»В феврале 2024 года в Минтрансе рассказали, что запуск ВСМ потребует почти 2 трлн рублей. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут (против 3,5-4 часов на «Сапсане»), Москвой и Тверью — 39 минут, Санкт-Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут. Предполагается, что из Москвы в Тверь можно будет добраться за 1600 рублей, в Великий Новгород за 7700 рублей, а в Санкт-Петербург — за 8900 рублей. Билет из Твери в Санкт-Петербург будет стоить 7600 рублей, а из Санкт-Петербурга в Великий Новгород — 1800 рублей.В апреле губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов показал видео с проектом будущего терминала, строительство которого «синхронизируют» с запуском вестибюля станции «Лиговский проспект-2».В июле премьер-министр Михаил Мишустин сказал о подписании концессионного соглашения на ВСМ. Тогда же на «Иннопроме» показали полноразмерный макет вагона. Производитель обещал скорректировать дизайн и интерьер с учётом мнения посетителей выставки. Старовойт говорит, что дизайн-код вагонов утвердили, но интерьер ещё разрабатывают.#новости #минтранс #всм
Показалось «Белый кричит»
Бюджет трещит по швам. Инфляция бьёт рекорды. Налоги, тарифы, сборы растут не по дням, а по часам. Самое время начать убыточный проект, который откладывали уже 30 лет.
Где распилы? В упор не вижу. И президент-то не в курсе!
Так налоги, тарифы и сбор растут как раз в том числе для того, чтобы начать убыточный проект! Распилы? Кто сказал распилы? Задержите его за дискредитацию!
Так президент эту тему и начал, прямиком после того, как его на китайском поезде председатель Си покатал.
8900 до Питера? Крутовато однако, даже при текущей инфляции. Или это уже в ценах 2028 года?
Это в ценах текущего года. Если честно, пиздец как бесит, что цена указывается если брать за три месяца на старте продаж билетов. За месяц урвать на Сапсан билеты дешевле 15к уже проблема. За пару недель - уже 30к. В теории можно найти конечно, дешевле, но под совсем непопулярные даты. Ночной СВ взять в разы дешевле и всегда почти билеты есть.
Если не покупать, то цены нормальные (с) А. Силуанов, министр финансов Российской Федерации.