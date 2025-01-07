Sony и Honda раскрыли стоимость электромобиля Afeela и открыли приём предзаказов в Калифорнии

Прототип машины показали ещё в январе 2023 года.В продажу поступят две версии: Afeela 1 Origin будет стоить от $89,9 тысячи, а Afeela 1 Signature — от $102,9 тысячи. Это 9,1 млн и 10,5 млн рублей соответственно по курсу ЦБ на 7 января 2025 года.Источник фото: SonyAfeela — седан производства Sony Honda Mobility, совместного предприятия Sony и Honda. Первая отвечает за ПО, вторая — за автомобилестроение.Поставки Afeela 1 Origin планируют начать только в 2027 году. Цвет экстерьера и салона один — чёрный. Диаметр колёс — 19 дюймов (48,3 см). Поставлять Afeela 1 Signature собираются с середины 2026 года. Корпус может быть чёрным, серо-голубым или белым. Салон — чёрным или белым. Предусмотрена развлекательная система для пассажиров сзади. Диаметр колёс — 21 дюйм (53,3 см).Обе модели будут оснащены 91-киловаттным аккумулятором, 40 сенсорами (18 камер, 12 ультразвуковых датчиков, лидар и девять радаров) и голосовым ИИ-помощником. Запас хода — около 482 км. Отдача силовой установки — примерно 480 л.с.Окончательный вид машины и сроки поставок могут измениться. Расширят ли список регионов для предзаказа — неизвестно.Развлекательная система в Afeela 1 Signature #honda #afeela #sony #новости #электромобили
Сони отвечает за ПО....
Все их приложения полный хлам, что я только не качал, для каких либо устройств.
Но конечно не стоит исключать что они используют операционку от SP5, то тогда есть надежда.... Накатить Форзу и с джойстиком можно будет норм катать.
Для кого это все?
Для врача например у которого 150к в год зарплата. А если там муж и жена то будет 300 уже. Им 3 месяца копить.
Жуть
опять сенсорное управление на всё. Хотя уже миллиард раз сказали, что крутилки и кнопки должны оставаться хоть в каком-то виде