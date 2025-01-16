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Артур Томилко
Транспорт

«АвтоВАЗ» в 2025-2026 годах начнёт производство новой линейки коммерческих автомобилей под отдельным брендом

Проект предполагает участие производственного партнёра, которого компания не раскрывает.

  • О планах создать отдельный бренд для коммерческих автомобилей, рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Начало выпуска новой линейки машин запланировано на 2025-2026 годы.
  • По словам Соколова, компания собирается следовать трендам китайского рынка, «где царит многообразие брендов». Проект также предполагает участие производственного партнёра, но «АвтоВАЗ» его не раскрывает.
  • Сейчас производством лёгких коммерческих автомобилей занимается дочерняя структура «АвтоВАЗа» в Тольятти — «ВИС-Авто». Она выпускает пикапы и фургоны на базе Lada Granta и Niva. Помимо этого на заводе в Ижевске ведётся производство коммерческой Lada Largus.
  • Автомобили из новой линейки планируют собирать на площадке «ВИС-Авто». Однако источники Ъ» отмечают, что проект может быть реализован и на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
  • Сегмент коммерческого транспорта «недозаполнен», считает глава «Автостата» Сергей Целиков. По его словам, с хорошей моделью и грамотным выходом на рынок можно добиться продаж на уровне 40 тысяч машин в год.
  • В 2024 году продажи коммерческих автомобилей, по оценкам агентства, выросли на 24,4% и достигли 112,02 тысяч штук. Первые три места по популярности занимают российские «ГАЗ», «УАЗ» и Lada.
Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 

#новости #автоваз

11
29 комментариев
Макс Фактор

Партнер производит машины, а говноваз клеит шильдики?

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sles

не говно, авто ;-)

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Griby Lenina

производство новой линейки коммерческих автомобилейСлово "коммерческих" означает, что Автоваз откажется от господдержки?

5
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Слегка Придурковатый

Скорее я балериной стану. Тачки хотят типа для коммерсов пилить.

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Илья Прокопенко

Короче, снова приклеивание своего шильдика на китайские грузовички

5
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Антикапустин

Как они круто умеют обставить все! тренды китайского рынка, отдельный бренд, недозаполнен) написать что будут собирать из 5 частей, как москвич, какойнить китайский неликвид мы конечно же не можем)) ну посмотрим. Рад бы ошибиться, но в стране-декорации по другому не бывает(

4
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Антикапустин

Ну и главное еще название придумать типа Победы или Патриота, чтобы все аж замироточили от гордости)

3
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