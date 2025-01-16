«АвтоВАЗ» в 2025-2026 годах начнёт производство новой линейки коммерческих автомобилей под отдельным брендом

Проект предполагает участие производственного партнёра, которого компания не раскрывает. О планах создать отдельный бренд для коммерческих автомобилей, рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Начало выпуска новой линейки машин запланировано на 2025-2026 годы.По словам Соколова, компания собирается следовать трендам китайского рынка, «где царит многообразие брендов». Проект также предполагает участие производственного партнёра, но «АвтоВАЗ» его не раскрывает.Сейчас производством лёгких коммерческих автомобилей занимается дочерняя структура «АвтоВАЗа» в Тольятти — «ВИС-Авто». Она выпускает пикапы и фургоны на базе Lada Granta и Niva. Помимо этого на заводе в Ижевске ведётся производство коммерческой Lada Largus.Автомобили из новой линейки планируют собирать на площадке «ВИС-Авто». Однако источники Ъ» отмечают, что проект может быть реализован и на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Сегмент коммерческого транспорта «недозаполнен», считает глава «Автостата» Сергей Целиков. По его словам, с хорошей моделью и грамотным выходом на рынок можно добиться продаж на уровне 40 тысяч машин в год.В 2024 году продажи коммерческих автомобилей, по оценкам агентства, выросли на 24,4% и достигли 112,02 тысяч штук. Первые три места по популярности занимают российские «ГАЗ», «УАЗ» и Lada.Фото «Ъ» #новости #автоваз
Партнер производит машины, а говноваз клеит шильдики?
не говно, авто ;-)
производство новой линейки коммерческих автомобилейСлово "коммерческих" означает, что Автоваз откажется от господдержки?
Скорее я балериной стану. Тачки хотят типа для коммерсов пилить.
Короче, снова приклеивание своего шильдика на китайские грузовички
Как они круто умеют обставить все! тренды китайского рынка, отдельный бренд, недозаполнен) написать что будут собирать из 5 частей, как москвич, какойнить китайский неликвид мы конечно же не можем)) ну посмотрим. Рад бы ошибиться, но в стране-декорации по другому не бывает(
Ну и главное еще название придумать типа Победы или Патриота, чтобы все аж замироточили от гордости)