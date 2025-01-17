Федеральная торговая комиссия США запретила General Motors продавать данные клиентов страховым компаниям в течение пяти лет

При нарушении решения концерн могут оштрафовать до $51,7 тысячи за каждый случай.В марте 2024 года The New York Times сообщила, что General Motors (GM) собирала данные о поведении своих клиентов за рулём, включая параметры ускорения, торможения и длительность поездок. Эту информацию концерн передавал страховым компаниям и брокерам данных. При этом клиентов об этом не предупреждали.Федеральная торговая комиссия США (FTC) утверждает, что GM вводила автовладельцев в заблуждение при регистрации, чтобы те подключались к системе помощи при экстренных ситуациях OnStar и функции Smart Driver.GM не сообщала пользователям, что через функцию Smart Driver собирает информацию об их резких торможениях, ночном вождении и превышении скорости.Затем эти данные продавали агентствам для составления кредитных отчётов. А страховые компании использовали эти отчёты, чтобы установить размер взносов или отказать в страховании, отмечает FTC.Комиссия потребовала от GM спрашивать разрешение у клиентов, прежде чем собирать данные. Владельцы автомобилей смогут запрашивать эту информацию и удалять её по своему желанию.После публикации в Федеральном реестре меры будут обсуждаться 30 дней. Затем FTC примет решение об их окончательном утверждении.General MotorsGM начала сворачивать производство в России в 2015 году. До 2022 года компания поставляла из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. В марте 2022 года США запретили экспортировать в Россию предметы роскоши, в том числе автомобили.В апреле 2022-го «Ъ» сообщил, что General Motors увольняет сотрудников российского офиса, а также разослала дилерам уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей. Позднее компания оценила расходы в связи с прекращением бизнеса в России в $657 млн.#новости #generalmotors
- …!
- Но это в США.
- Ааа…
Эх вот бы у нас запретили всяким банкам и другим бюджетникам продавать наши данные мошенникам...
Нельзя, экономика встанет
"А вот вам и демократия! Ограничивают честных бизнесменов! У нас такого нет!"
Отсталые, можете отдыхать.
А что так можно было 🤔
А могли бы сделать по-другому: "хочешь дешевле страховку? дай разрешение на отправку данных про резкие торможения, и если не делаешь ночной вжын-вжын то получишь страховку дешевле. Не хочешь отправлять данные - получи обычную стоимость"