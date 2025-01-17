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Евгения Евсеева
Транспорт

Правительство снова продлило бесплатный проезд электромобилей по части платных дорог — но только для электрокаров российской сборки

Действовать он будет до конца 2025 года.

  • Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития. В 2025-м льгота будет распространяться только на «российские» электромобили. Это — Evolute, «Москвич», модели «Газель e-NN», «Газель e-City», Lada e-Largus и Lada Ellada, «Амберавто» и электрогрузомобили от компании «ЭМ-Рус».
  • Решение касается платных участков трасс М-1, включая северный обход Одинцова, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД.
  • С 1 марта 2023-го по 31 декабря 2024-го льготой воспользовались около 10,6 тысячи автомобилистов, они совершили примерно 1,1 млн проездов по платным трассам.
  • Минэкономики совместно с госкомпанией «Автодор» запустили бесплатный проезд электромобилей по платным дорогам в марте 2023 года, затем его продлили на 2024-й. Чтобы им воспользоваться, надо купить бесконтактный транспондер T-pass или взять его в аренду в офисе «Автодор-Платные дороги». С собой надо принести документы, подтверждающие наличие электрического двигателя (СТС и ПТС).
Источник: ТАСС
Источник: ТАСС

#новости #электромобили

2020
11
57 комментариев
S.Capusta

Через каждые 25 км будут заправочные станции с кафешками. Через 50 км станции для замены батарей.

15
6
Ответить
Вадим Д.

Столицу переносят в Нью-Васюки и все россияне благоденствуют!

5
2
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Optimus

В Канаде уже каждые 50-100км есть зарядные станции, причём на каждой от 10 до 20 розеток. Что в России кажется незбыточной фантазией то в развитых странах уже давно повседневность. Причём в России оно тоже могло бы стать повседневностью но царь предпочитает тратить не развитие своей страны а на уничтожение соседней. В итоге обе страны будут уничтожены.

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Brno

И все это к 2030 !

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Umbrella Corporation

Российской сборки ясно понятно видимо электрокары не российской сборки не достаточно электрические

8
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Zloy Sniper

Протекция своим производителям это нормальный подход, практикуемый в любой уважающей себя стране, способной такую протекцию ввести и придерживаться её.

8
6
1
Ответить
kate.mully

вражеские

4
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