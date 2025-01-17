Правительство снова продлило бесплатный проезд электромобилей по части платных дорог — но только для электрокаров российской сборки

Действовать он будет до конца 2025 года.Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития. В 2025-м льгота будет распространяться только на «российские» электромобили. Это — Evolute, «Москвич», модели «Газель e-NN», «Газель e-City», Lada e-Largus и Lada Ellada, «Амберавто» и электрогрузомобили от компании «ЭМ-Рус».Решение касается платных участков трасс М-1, включая северный обход Одинцова, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД.С 1 марта 2023-го по 31 декабря 2024-го льготой воспользовались около 10,6 тысячи автомобилистов, они совершили примерно 1,1 млн проездов по платным трассам.Минэкономики совместно с госкомпанией «Автодор» запустили бесплатный проезд электромобилей по платным дорогам в марте 2023 года, затем его продлили на 2024-й. Чтобы им воспользоваться, надо купить бесконтактный транспондер T-pass или взять его в аренду в офисе «Автодор-Платные дороги». С собой надо принести документы, подтверждающие наличие электрического двигателя (СТС и ПТС).Источник: ТАСС#новости #электромобили
Через каждые 25 км будут заправочные станции с кафешками. Через 50 км станции для замены батарей.
Столицу переносят в Нью-Васюки и все россияне благоденствуют!
В Канаде уже каждые 50-100км есть зарядные станции, причём на каждой от 10 до 20 розеток. Что в России кажется незбыточной фантазией то в развитых странах уже давно повседневность. Причём в России оно тоже могло бы стать повседневностью но царь предпочитает тратить не развитие своей страны а на уничтожение соседней. В итоге обе страны будут уничтожены.
И все это к 2030 !
Российской сборки ясно понятно видимо электрокары не российской сборки не достаточно электрические
Протекция своим производителям это нормальный подход, практикуемый в любой уважающей себя стране, способной такую протекцию ввести и придерживаться её.
вражеские