Tesla и BMW подали в суд на ЕС из-за пошлин на электромобили из Китая

Вслед за китайскими BYD, Geely и SAIC.В октябре 2024 года Евросоюз в дополнение к стандартному импортному тарифу в размере 10% ввёл антисубсидиарные пошлины. Для электромобилей Tesla китайского производства ставка составила 7,8%, для автомобилей BMW из Китая — 20,7%, пишет The Wall Street Journal (WSJ).Размер пошлин распределяли в зависимости от поддержки компаний китайскими властями, поясняет Financial Times (FT).Антисубсидиарные пошлины решили ввести после того, как в 2023 году Евросоюз провёл расследование и выяснил, что Китай «несправедливо поддерживает свою электромобильную промышленность», отмечает FT.По данным Брюсселя, автопроизводители получали льготные кредиты, заключали сделки на покупку земли под заводы и получали субсидии для поставщиков.Если компании смогут оспорить решение ЕС о тарифах, то это постановление могут отменить. Тогда производители получат возможность возместить убытки, сообщает WSJ.UnsplashFinancial Times уточняет, что в 2024 году примерно пятая часть, или 300 тысяч электромобилей, проданных в ЕС, были произведены в Китае. Согласно данным Transport and Environment, Tesla занимала 28% среди китайских электромобилей, импортированных в Евросоюз.Завод в Шанхае стал первой площадкой по производству электромобилей Tesla за пределами США. Компания начала его строительство в 2018 году, в 2019-м с этой площадки были поставлены первые автомобили.11 октября 2024 года с конвейера завода Tesla Gigafactory Shanghai сошёл трехмиллионный по счёту автомобиль.#новости #tesla
«несправедливо поддерживает свою электромобильную промышленность»плакали всей маршруткой
Несправедливо - возможно плохой перевод, правильно - играет нечестно на экспортном рынке, за счет гос субсидирования депмингует и пытается забрать значимую часть рынка на цене. А потом, посадив на иглу, врубит нормальный рыночный прайс.
Нарушает некие правила рыночного меж государственного фейр-плей.
Надеюсь, иск подали в Басманный суд, там у ЕС нет шансов.
А потом всё руководство VW отправить за консультацией в Автоваз — там научат как внедрять утильсбор не повышая пошлин, платить инженерам зарплату уборщицы без забастовок, просить субсидии и сделать классику, которая не устаревает 50 лет.
В Химкинский районный.😎😎😎
Зачем эти пошлины? , ведь Китайские авто настолько плохие, что и так никому не нужны. Ну это всё по мнению экспертов с VC )