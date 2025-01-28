«Внедрение подобных решений преждевременно»: РЖД пока отказались от идеи роботов-носильщиков на вокзалах

О планах использовать их компания рассказывала в 2023 году.РЖД отказались от идеи запуска на вокзалах роботов-носильщиков, но не исключили, что могут вернуться к ней в будущем, пишет «РИА Новости» со ссылкой на компанию.Структуры холдинга начали собирать заявки на «лучшее инновационное решение» для испытаний автоматизированных помощников на вокзалах в 2023 году. По плану хотели создать и протестировать 50 роботов.«После проработки поступивших предложений специалисты компании пришли к выводу, что внедрение подобных решений с учётом их уровня развития в настоящее время преждевременно», — прокомментировали в РЖД. Всего компания получила шесть заявок, уточняет агентство. Деталей нет.Согласно описанию проекта, робот-носильщик должен был следовать за человеком с помощью датчиков и компьютерного зрения. Максимальная нагрузка — 30 кг. Пассажиры могли бы вызывать робота и оплачивать услугу в приложении.В декабре 2024 года РЖД протестировали робособак на потенциально опасных участках железной дороги. В будущем их можно будет использовать для контроля соблюдения охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава.Пользуетесь услугами носильщиков на вокзалах?Пользуюсь.Пользовался бы, если бы были роботы.Другой вариант или посмотреть ответы.Нет голосовАнонимный#новости #ржд
Получили 6 заявок, а конвертов ни от кого, видимо, так и не занесли. Так что "внедрение подобных решений преждевременно"
Там не конверты, а чемоданы. А чтобы занести тяжёлый чемодан, нужен робот.
Робот Фёдор говорят спился, его бы и пристроили к вокзалу. За бутылку бы носил.
И бухтел бы что-то пока нес чемодан, типа вот, раньше лучше было...
А такие надежды подавал..
А кого они хотели ими насиловать?
здравый смысл