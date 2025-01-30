Отчёт Tesla за квартал: выручка выросла на 2% год к году, чистая прибыль снизилась на 71%

Результаты не оправдали прогнозы аналитиков, пишет CNBC.Выручка Tesla по итогам четвёртого квартала 2024 года составила $25,71 млрд против прогнозируемых $27,26 млрд. Это на 2% больше, говорится в отчёте компании. Чистая прибыль сократилась на 71%, до $2,32 млрд.Выручка автомобильного подразделения уменьшилась на 8%, до $19,8 млрд. В сегменте генерации и хранения электроэнергии — подскочила более чем в два раза, до $3,06 млрд.Поставки электромобилей компании в четвёртом квартале выросли на 2% и составили 495,57 тысячи штук.CNBC подчёркивает, что в последние кварталы Маск призывал инвесторов меньше концентрироваться на текущем бизнесе Tesla и больше — на будущем, связанном с автономным вождением и робототехникой. Но компания по-прежнему не выпускает роботакси.Презентуя показатели, Илон Маск признал, что уже делал амбициозные прогнозы о появлении полностью автономных автомобилей, которые пока не сбылись. Однако «на этот раз всё серьёзно». До конца 2025 года Tesla рассчитывает предоставить клиентам доступ к полному автопилоту, а также запустить сервис роботакси — для начала в Остине, отмечает TechCrunch.UnsplashВ октябре 2024-го Маск говорил, что компания рассчитывает в будущем выйти на выпуск 2 млн роботакси Cybercab в год, а в 2025 году запустит беспилотные поездки в Техасе и Калифорнии. Приложение уже готово — его тестировали некоторые сотрудники. Компания уверена в том, что получит одобрение регуляторов в 2025-м.#новости #tesla #отчётность
Ну чуть похуже, конечно, чем у Лады, но тоже нечего такой отчет
Очередной пикабушник зашел на VC.